L'exécution vocale, l'automatisation intelligente et les agents formés à la maintenance apportent un nouveau niveau de productivité aux secteurs industriels.

MONTRÉAL, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Verosoft, un chef de file mondial en solutions de gestion des actifs d'entreprise (EAM) construites sur Microsoft Dynamics 365 Business Central, a annoncé aujourd'hui le lancement de mobiMentor AI, le premier écosystème d'IA agentique conçu pour gérer les travaux de maintenance réels et pas seulement pour répondre aux questions.

Les équipes de maintenance font aujourd'hui face à une pénurie de main-d'œuvre, à une complexité croissante des équipements et à une pression accrue pour améliorer la disponibilité des équipements avec moins de ressources. Une grande partie de leur journée est encore consacrée à des tâches administratives. mobiMentor IA introduit une nouvelle catégorie de technologie pour le secteur industriel : une IA qui agit au nom de l'utilisateur.

« Les techniciens passent trop de temps à se battre contre le système au lieu de réparer l'équipement », a déclaré Alexis Turgeon, directeur de l'innovation chez Verosoft. « mobiMentor AI agit comme un partenaire opérationnel. Si un technicien dit "Fermer ce bon de travail" ou "Créer une demande de travail pour cette pompe", le système s'exécute. Il transforme le langage naturel en travail réel et achevé. C'est l'avenir de la maintenance et cela permet de redonner du temps à ceux qui en ont besoin. »

L'IA agentique s'invite sur le plancher de production

L'IA agentique dépasse les simples chatbots en permettant aux systèmes d'exécuter des tâches de manière autonome. mobiMentor IA applique cette capacité directement aux opérations de maintenance et de gestion des actifs, en combinant cinq fonctionnalités clés :

L'IA qui agit

Automatise les mises à jour, génère des ordres de travail, crée des rapports et effectue des tâches directement dans TAG Mobi et Business Central.

L'IA qui comprend la maintenance

Des agents spécialisés formés sur des données EAM et de fiabilité réelles, offrant des informations et des recommandations contextuelles pertinentes.

L'IA qui s'adapte en temps réel

Ajuste ses réponses en fonction de l'historique, de l'état, de l'environnement et du contexte opérationnel de l'actif.

Automatisation des flux de travail sans code

Les responsables de la maintenance peuvent créer et personnaliser des flux de travail activés par l'IA sans compétences techniques, ce qui accélère l'amélioration continue.

Exécution à commande vocale

Les techniciens peuvent récupérer des informations, mettre à jour des enregistrements et déclencher des flux de travail en mode mains libres, ce qui réduit la charge administrative pendant le travail sur le terrain.

Confiance, transparence et contrôle à chaque étape

Les organisations industrielles ont besoin d'une IA qu'elles peuvent contrôler. mobiMentor AI a été conçu avec des mesures strictes :

Zéro rétention de données par défaut , assurant que les informations propriétaires ne sont jamais stockées ou réutilisées.

, assurant que les informations propriétaires ne sont jamais stockées ou réutilisées. Autorisations humaines en boucle pour confirmer, réviser ou rejeter les actions suggérées

pour confirmer, réviser ou rejeter les actions suggérées Données de formation spécialement conçues , dérivées de scénarios réels de maintenance et d'EAM

, dérivées de scénarios réels de maintenance et d'EAM Auditabilité claire, permettant aux dirigeants de vérifier les actions et les flux de travail déclenchés par l'IA.

Un avantage stratégique pour les partenaires et les clients de Microsoft

Entièrement intégré avec The Asset Guardian (TAG) Mobi, une solution elle-même intégrée avec Microsoft Dynamics 365 Business Central, mobiMentor AI apporte une automatisation intelligente au-delà du module de maintenance pour prendre en charge les opérations connectées. Cela permet aux partenaires de Microsoft de déployer des systèmes d'IA sur mesure, orientés vers l'action, qui complètent leurs implémentations BC existantes.

« Notre engagement est d'aider les organisations à développer leur expertise, à augmenter le temps de travail effectif et à réduire les coûts opérationnels, » a déclaré Martin Turgeon, président de Verosoft. « En combinant le langage naturel à une intelligence orientée vers l'action, mobiMentor IA renforce la résilience sur le plancher de production et offre aux équipes un avantage concret et immédiat. »

Pour en savoir plus, consultez le site verosoftdesign.com/features/mobimentor-ai

À propos de Verosoft

Fièrement canadienne, Verosoft est une entreprise mondiale de logiciels dont la mission est d'aider les organisations à forte intensité d'actifs à atteindre l'excellence opérationnelle grâce à des solutions intuitives et intelligentes. Son produit phare, The Asset Guardian (TAG) Mobi EAM, permet aux entreprises de gérer, d'entretenir et d'optimiser les actifs physiques dans divers secteurs, notamment la fabrication, la gestion des installations, les énergies renouvelables, les transports, etc. Visitez verosoftdesign.com pour plus de détails.

SOURCE Verosoft

Relations avec la presse : Louis-Philippe Tremblay, [email protected]