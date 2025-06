MONTRÉAL, le 23 juin 2025 /CNW/ - Verosoft, un chef de file dans le domaine des solutions logicielles de gestion des actifs d'entreprise (EAM), annonce aujourd'hui le lancement de TAG Mobi EAM : une plateforme mobile de nouvelle génération conçue pour transformer la façon dont les organisations des secteurs manufacturier, énergétique et de la gestion des installations modernisent leurs opérations de maintenance, renforcent l'efficacité de leur main-d'œuvre et stimulent leur productivité.

Un professionnel de la maintenance utilise The Asset Guardian (TAG) Mobi pour optimiser les actifs de son usine. (Groupe CNW/Verosoft)

Alors que les entreprises mondiales s'efforcent de naviguer dans la production multi-sites, de manœuvrer les perturbations des chaînes d'approvisionnement, d'atteindre les objectifs de durabilité et d'atténuer la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, TAG Mobi gestion des actifs d'entreprise (EAM) offre une alternative économique, mobile et optimisée par l'IA aux systèmes traditionnels de gestion des actifs d'entreprise (EAM). Entièrement intégrée à Microsoft Dynamics 365 Business Central, TAG Mobi gestion des actifs d'entreprise (EAM) permet aux entreprises de bénéficier d'un déploiement plus rapide et d'un coût total d'exploitation (TCOP) plus faible, ce qui leur donne les moyens de faire évoluer leurs opérations d'actifs sans la complexité des logiciels vieillissants.

« Nous voulions un système de gestion des actifs d'entreprise (EAM) entièrement mobile et assisté par l'IA pour favoriser l'adoption par les utilisateurs », explique Alexis Turgeon, directeur de l'innovation chez Verosoft. « Les capacités d'intelligence artificielle de TAG Mobi EAM sont conçues pour accompagner les utilisateurs tout au long de leur transformation numérique, en les formant et en les assistant dans leur apprentissage. À l'avenir, nous serons en mesure de former des agents IA capables de simplifier les déploiements EAM et de soutenir la prise de décisions fondées sur les données des équipements. »

TAG Mobi : moderniser les industries avec simplicité et rapidité

TAG Mobi EAM permet aux équipes de passer d'une maintenance réactive à des stratégies préventives et prédictives, prolongeant ainsi la durée de vie des actifs tout en réduisant les temps d'arrêt. En connectant TAG Mobi EAM aux environnements de planification des ressources d'entreprise (ERP), les équipes de maintenance, les services financiers et les opérations peuvent prendre des décisions plus rapides et plus éclairées concernant la performance des équipements.

L'expérience flexible et personnalisée de TAG Mobi EAM assure que les techniciens, superviseurs, gestionnaires et équipes opérationnelles ont uniquement accès aux outils et informations pertinents pour leurs responsabilités, ce qui améliore la concentration et l'efficacité sur le terrain.

Avec des outils d'assistance IA intégrés, TAG Mobi gestion des actifs d'entreprise (EAM) accélère également la formation et l'adoption des utilisateurs en guidant les individus à travers des flux de travail en temps réel, ce qui constitue un avantage essentiel dans les industries où la main-d'œuvre qualifiée est limitée et où les exigences de productivité sont élevées.

Renforcer la position de TAG Mobi sur le marché de l'EAM

Alors que les entreprises poursuivent leurs investissements dans la modernisation des infrastructures et des opérations durables, la nécessité d'une gestion des actifs fiable, flexible et pérenne s'impose dans une économie axée sur les données. TAG Mobi EAM aide les entreprises de taille moyenne aux grandes organisations, des acteurs régionaux aux innovateurs mondiaux, à s'adapter à un paysage économique en constante évolution.

Avec le lancement de TAG Mobi EAM, Verosoft solidifie sa position de leader en innovation dans le secteur de la gestion des actifs et de la maintenance. En proposant une solution mobile, alimentée par l'IA et entièrement intégrée à Microsoft Dynamics 365 Business Central, TAG Mobi EAM offre une option évolutive aux entreprises à la recherche de simplicité d'utilisation et d'intégration au sein de l'écosystème Microsoft.

TAG Mobi renforce la mission de Verosoft, qui consiste à fournir aux entreprises les logiciels innovants et intelligents dont elles ont besoin pour gérer efficacement leurs actifs, réduire leurs coûts d'exploitation, développer et protéger leurs activités.

À propos de Verosoft

Fièrement canadienne, Verosoft est une entreprise mondiale de logiciels dont la mission est d'aider les entreprises à forte intensité d'actifs à atteindre l'excellence opérationnelle grâce à des solutions intuitives et intelligentes. Son produit phare, The Asset Guardian (TAG) Mobi gestion des actifs d'entreprise (EAM), permet aux entreprises de gérer, d'entretenir et d'optimiser les actifs physiques dans des secteurs clés tels que la fabrication, la gestion des installations et l'énergie renouvelable. Pour en savoir plus, consultez le site verosoftdesign.com.

Contact de presse, Louis-Philippe Tremblay ; [email protected]