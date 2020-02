Vermilion Energy Inc. choisit le logiciel MOSAIC d'Omnira pour stimuler sa croissance

CALGARY, Alberta, 19 février 2020 /CNW/ - Omnira Software Inc. (Omnira), le chef de file en matière de logiciels de prévision économique et de projection de réserves, annonce aujourd'hui que Vermilion Energy Inc. (Vermilion) a choisi le logiciel MOSAIC pour les besoins de son portefeuille d'entreprise et de sa gestion d'actifs. La décision survient après une évaluation approfondie des procédés afin de trouver une société pouvant établir un partenariat avec Vermilion pour offrir les fonctionnalités requises en plus d'assurer l'implantation et de disposer d'équipes de soutien s'appuyant sur une vaste expérience au sein de l'industrie. Mike Kaluza, vice-président directeur et chef de l'exploitation à Vermilion, souligne que « notre décision de mettre en œuvre le logiciel MOSAIC vient appuyer notre utilisation continue de la technologie logicielle pour réaliser des gains d'efficience dans la gestion de nos actifs partout sur la planète tout en approfondissant la compréhension de nos activités quotidiennes et de notre planification à long terme ».

MOSAIC est le système qui dispose de la plus grande part de marché au Canada et dont l'adoption se multiplie aux États-Unis et ailleurs dans le monde pour remplacer les mécanismes de génération antérieure permettant la prévision économique et la projection des réserves. L'approche de MOSAIC en tant que système unique vient consolider les données, simplifier les flux de travail et réduire les coûts. « Nos clients affirment que la manière la plus efficace de fonctionner est de disposer d'un système unifié assurant la prévision économique, la planification de l'exploitation sur le terrain, l'exécution budgétaire et la gestion des réserves. Nous estimons qu'il est supérieur aux produits des autres fournisseurs, ces derniers ayant plutôt acquis d'anciens logiciels qui se chevauchent et exigent davantage d'intégration, et qui sont plus complexes et plus coûteux », remarque John Pollock, chef de l'exploitation à Omnira. « Nous sommes très heureux de nous associer à Vermilion, car les besoins d'affaires et les plans d'avenir de cette entreprise sont semblables à ceux des autres sociétés innovatrices du secteur de l'énergie qui ont déjà adopté MOSAIC et qui obtiennent maintenant des résultats supérieurs. »

« L'un des principaux facteurs expliquant notre sélection est la confiance que procure Omnira lorsqu'il est question de la conversion des données, de la personnalisation et du soutien », déclare Steve Reece, directeur des TI et des SI à Vermilion. « Cette implantation du logiciel MOSAIC vient appuyer les flux de travaux unifiés de Vermilion et la capacité de création de rapports de diverses opérations. C'est aussi l'occasion de travailler avec un fournisseur fiable et réputé au sein du marché. Lorsque mon équipe a demandé des références, Omnira a fait preuve d'une ouverture exceptionnelle en nous offrant de discuter avec n'importe lequel de ses clients. Ceux à qui nous avons parlé se sont dits très satisfaits de la capacité du logiciel MOSAIC et du degré constant de dévouement d'Omnira en matière de soutien », souligne Reece.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logiciel MOSAIC, veuillez écrire à l'adresse [email protected].

À propos de Vermilion Energy

Vermilion est un producteur d'énergie international qui cherche à créer de la valeur par l'acquisition, l'exploration, le développement et l'optimisation de propriétés en exploitation de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Australie. Notre modèle opérationnel vise la croissance naturelle de la production annuelle de même que le versement fiable et grandissant de dividendes aux investisseurs.

À propos d'Omnira Software

Omnira Software Ltd., une société de logiciels en propriété exclusive au sein de Constellation Software Inc. (TSX : CSU), fournit le logiciel MOSAIC aux producteurs du secteur pétrolier et gazier, et ce, tant à ceux qui sont en émergence qu'à ceux produisant plus de 1 million de barils par jour. Étant le système de premier rang de l'industrie pétrolière pour l'estimation des réserves et des paramètres économiques, le logiciel MOSAIC surpasse les systèmes traditionnels lorsqu'il est question des réserves de l'entreprise, des données économiques relatives au pétrole, de la budgétisation, de la planification des capitaux et de l'analyse de la diminution. Omnira a des bureaux à Houston, au Texas, et à Calgary, en Alberta. Vous trouverez davantage de renseignements à l'adresse www.omnirasoftware.com.

