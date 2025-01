Verillium Health Care fera l'acquisition de 42 établissements Wellwise de Shoppers

TORONTO, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Verillium Health Care (« Verillium ») et Shoppers Drug Mart ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient conclu une entente visant l'acquisition par Verillium de 42 établissements Wellwise de Shoppers. La transaction devrait être conclue au cours du premier trimestre civil de 2025. Shoppers Drug Mart continuera d'exploiter les établissements jusqu'à ce que la transaction soit conclue.

Wellwise de Shoppers offre des produits spécialisés axés sur le mode de vie actif, notamment en ce qui concerne les supports orthopédiques, les appareils de VPPC et la thérapie du sommeil, ainsi que la mobilité et les produits de conditionnement physique à faible impact pour aider les Canadiens à prendre en main la façon dont ils vieillissent.

« Nous sommes ravis de cette occasion et de ce que nous croyons pouvoir apporter aux Canadiens grâce à ces établissements », a déclaré Dezso Farkas, directeur des acquisitions et chef des investissements de Verillium. » Wellwise de Shoppers représente pour de nombreux Canadiens une marque de confiance et de soutien bien établie, et nous sommes fiers de poursuivre et de développer cet héritage ainsi que de répondre aux besoins de ces derniers. »

« L'évolution des magasins de soins de santé à domicile vers Wellwise de Shoppers visait à aider les Canadiens qui cherchaient d'autres moyens de soutenir un mode de vie sain et actif alors qu'ils avançaient en âge », a déclaré Jeff Leger, Président, Shoppers Drug Mart/Pharmaprix. « Cette nouvelle dimension de l'évolution de ce secteur d'activité consiste à trouver une entreprise qui saura se concentrer sur la croissance continue de celui-ci, tout en rendant les produits et les services plus accessibles aux Canadiens. Nous croyons que Verillium répond parfaitement à cet objectif. »

À propos de Verillium

Verillium Health Care est une société canadienne dont la spécialité consiste à identifier les entreprises de soins de santé de qualité, puis à travailler avec leurs équipes de direction pour optimiser les opérations et la technologie, et à améliorer l'expérience client en fournissant des soins de haute qualité et au moment opportun. Les intérêts de la société s'étendent des soins à domicile aux produits de santé à domicile, aux appareils d'oxygénothérapie, aux soins de maternité, à la réadaptation, à la thérapie et aux fournitures et appareils médicaux. L'objectif de Verillium consiste à devenir un partenaire de soins de santé multiservices inestimable qui fournit des soins de qualité supérieure adaptés à des besoins multiples, dispensés depuis la même source de manière professionnelle, transparente et efficace, améliorant ainsi l'accès aux soins en temps opportun pour un large éventail de clients.

À propos de Shoppers Drug Mart Inc.

Shoppers Drug Mart inc. est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug MartMD (PharmaprixMD au Québec). Les 1 350 et quelques établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD sont situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, de sorte qu'ils comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. La société octroie des licences ou est propriétaire de 47 pharmacies affiliées à des cliniques exploitées sous la dénomination Shoppers Simply PharmacyMD (Pharmaprix Simplement SantéMD au Québec). En plus de son réseau de magasins de détail, la société détient le Réseau de santé spécialisé Shoppers Drug Mart inc., fournisseur de distribution de médicaments spécialisés et de services pharmaceutiques et de soutien complet aux patients; MediSystem inc., fournisseur de produits et de services pharmaceutiques aux établissements de soins de longue durée; ainsi que Lifemark Health Group, le principal fournisseur de physiothérapie ambulatoire, de massothérapie, d'ergothérapie, de chiropratique, de santé mentale, et d'autres services auxiliaires de réadaptation au Canada. Shoppers Drug Mart est une division indépendante et unique de Les Compagnies Loblaw Limitée.

SOURCE Verillium Health Care

