Verdissement et plantation d'arbres - 3,4 M$ pour accélérer le verdissement de la métropole

MONTRÉAL, le 21 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal a approuvé une contribution financière de 3 464 090 $ à la Soverdi, qui permettra d'accélérer l'opération de verdissement sur le territoire montréalais. Les zones vulnérables aux vagues de chaleur et l'est de Montréal seront priorisées, contribuant à l'atteinte de l'objectif de plantation de 500 000 arbres d'ici 2030 que Montréal s'est fixé.

La Soverdi, en collaboration avec les membres de l'Alliance forêt urbaine, assurera la plantation de plus de 17 000 arbres en 2022, soit près de 3000 arbres supplémentaires par rapport à l'an dernier. De plus, 2000 arbustes seront plantés, une première. Cette entente vise la plantation d'arbres sur le domaine privé et s'ajoute à la plantation d'arbres faite directement par la Ville sur le domaine public.

« En adoptant le Plan climat 2020-2030, l'administration montréalaise s'est engagée à contribuer, de façon majeure, au verdissement de la Ville, tant sur les domaines public que privé. L'appui financier de la Ville à la Soverdi constitue un levier pour encourager les propriétaires privés et institutionnels à investir dans le verdissement. Cette entente bonifiée nous permettra de planter plus d'arbres que l'an dernier et de continuer à réduire le déficit de canopée dans l'Est de Montréal », a expliqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Nous avons entendu le cri d'alarme du récent rapport du GIEC traitant de l'impact des changements climatiques et de l'adaptation nécessaire. Le verdissement est un élément central de cet objectif, particulièrement dans les zones vulnérables aux îlots de chaleur comme l'Est de Montréal. La plantation d'arbres permet à la fois de réduire les îlots de chaleur, d'avoir un effet bénéfique sur la santé publique et de capter des émissions de gaz à effet de serre. La bonification du contrat avec la Soverdi permettra de planter plus d'arbres et des arbustes, de voir à leur plantation sur les domaines privés et institutionnels, d'assurer leur entretien et de renforcer la canopée montréalaise », a ajouté Caroline Bourgeois, responsable des Grands parcs du Mont-Royal, des Sports et des loisirs, d'Espace pour la vie, du Parc Jean-Drapeau et de l'Est de Montréal.

« Nous sommes heureux de recevoir cette contribution financière, qui témoigne à la fois de la confiance qui nous est accordée par la Ville de Montréal, ainsi que de l'importance portée à l'accroissement, à l'entretien et à la protection de la forêt urbaine montréalaise », a affirmé Malin Anagrius, directrice générale de la Soverdi.

En coordonnant les plantations sur les domaines privés et institutionnels et grâce à ce levier financier, la Soverdi assure l'implication des propriétaires fonciers, essentielle pour faire passer la carte des îlots de chaleur du rouge au vert. En collaboration avec les membres de l'Alliance forêt urbaine, les arbres prendront racine à travers des projets de verdissement de cours d'écoles, d'établissements de santé, de commerces de proximité et dans des quartiers industriels et résidentiels, partout où la population vit et travaille.

Le Plan climat

Le Plan climat 2020-2030 contient 46 actions -- dont 16 actions phares -- regroupées en 5 chantiers d'intervention. Il prévoit notamment la plantation de 500 000 arbres d'ici 2030, sur le domaine privé comme public. Il y a un an, la Ville a adopté un règlement d'emprunt de 57 M$ afin de financer la réalisation de notre Plan de gestion de la forêt urbaine. Un verdissement important de la Ville permettra d'augmenter sa résilience aux aléas climatiques, tels que les vagues de chaleur, les pluies abondantes et les tempêtes destructrices.

