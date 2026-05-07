TAIPEI, le 7 mai 2026 /CNW/ - Compal Electronics (Compal; TWSE : 2324) et Verda, le fournisseur européen d'IA nuagique dont le siège social est à Helsinki, spécialement conçu pour répondre aux exigences de formation sur les modèles frontières et d'inférence agentique, annoncent aujourd'hui un partenariat stratégique en vertu duquel Compal fournira des systèmes de serveurs GPU de prochaine génération pour accélérer la construction de son infrastructure d'IA de prochaine génération en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

Alan Chang, vice-président du groupe commercial Solutions d’infrastructure chez Compal, et Jorge Santos, directeur de l’exploitation chez Verda, ont conclu des ententes de partenariat encadrées lors d’une cérémonie de signature. (PRNewsfoto/COMPAL ELECTRONICS,INC.)

Dans le cadre de cette collaboration, Compal fournira des plateformes de serveurs IA à haute densité et refroidis par liquide. Les plateformes sont conçues pour les charges de travail qui définissent la prochaine vague d'IA : des applications agentiques qui traitent un contexte étendu et fonctionnent à forte concurrence, tout en maintenant l'efficacité thermique requise pour les déploiements infonuagiques durables de Verda.

Ce partenariat souligne l'importance croissante des services de Verda à l'échelle mondiale ainsi que le rôle croissant de Compal en tant que partenaire d'infrastructure pour les opérateurs néo-nuagiques répondant à la demande croissante de calcul d'IA localisée. Alors que les entreprises et les gouvernements accordent de plus en plus d'importance à la résidence des données, à la sécurité et à la conformité réglementaire, les fournisseurs de solutions néo-nuagique comme Verda deviennent des catalyseurs clés des stratégies d'IA souveraine.

« La plateforme de Verda reflète l'orientation de la demande en infrastructures d'IA, vers des déploiements régionaux, performants et écoénergétiques », déclare Alan Chang, vice-président, Infrastructure Solutions Business Group (ISBG) chez Compal. « Cette collaboration démontre notre capacité à fournir des systèmes d'IA avancés à grande échelle aux clients qui construisent la prochaine génération de nuages d'IA. »

« Notre mission est de bâtir une infrastructure infonuagique de nouvelle génération pour l'IA et d'outiller des équipes pionnières partout dans le monde. La collaboration avec Compal nous aide à offrir une qualité et une fiabilité de calibre mondial et constitue une étape importante de nos plans visant à accroître notre présence dans la région Asie-Pacifique. Nous sommes impatients d'entamer notre prochain chapitre », déclare Jorge Santos, directeur de l'exploitation chez Verda.

Compal possède une expertise approfondie en ingénierie dans les domaines de l'informatique accélérée, de la conception thermique avancée et de l'intégration de systèmes, ce qui permet aux clients de déployer efficacement une infrastructure d'IA tout en gérant la densité de puissance et la complexité opérationnelle. Pour soutenir les déploiements mondiaux d'IA, Compal continue d'étendre sa présence manufacturière à Taïwan, au Viêt Nam et aux États-Unis, renforçant la résilience de la chaîne d'approvisionnement et alignant la capacité de production aux exigences régionales des clients.

À propos de Compal

Créé en 1984, Compal est devenu l'un des principaux fabricants mondiaux d'ordinateurs et d'appareils intelligents, en s'associant à des marques de premier plan à l'échelle mondiale. Compal a été reconnu par CommonWealth Magazine comme l'un des sept meilleurs fabricants taïwanais et s'est régulièrement classé dans le Forbes Global 2000. Compal s'est activement développé dans de nouveaux domaines de croissance, notamment les serveurs cloud, l'électronique automobile, les soins médicaux et de santé intelligents et les solutions de communication avancées. Ayant son siège social à Taipei, Taïwan, Compal exploite des installations de conception et de production aux États-Unis, à Taïwan, en Chine, au Viêt Nam, au Mexique, au Brésil et en Pologne. Pour en savoir plus : https://www.compal.com

À propos de Verda

Verda (anciennement DataCrunch) est un fournisseur européen d'IA nuagique qui exploite des centres de données GPU à haute densité partout en Europe, offrant des calculs à la demande pour la formation et l'inférence à grande échelle. Verda, dont le siège social est situé en Finlande, exploite des infrastructures alimentées par des énergies renouvelables et dessert des laboratoires d'IA, des équipes de recherche et des entreprises en démarrage qui construisent la prochaine génération de modèles. Pour en savoir plus : https://verda.com

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SOURCE COMPAL ELECTRONICS,INC.

Relations avec la presse : Jack Wang, vice-président et porte-parole, Compal, +886-2-8797-8588, [email protected]; Jorge Santos, directeur de l'exploitation, Verda, [email protected]