Venture Global LNG mobilise 675 millions $ de capitaux supplémentaires

ARLINGTON, Virginie, 28 juin 2019 /CNW/ - Venture Global LNG, Inc. annonce avoir mobilisé 675 millions $ de capitaux supplémentaires provenant d'investisseurs institutionnels de renommée mondiale. Cette somme servira principalement à poursuivre le développement du projet de Plaquemines LNG de la société, se trouvant dans la paroisse de Plaquemines, en Louisiane, qui vise à exporter 20 millions de tonnes par année (MTPA). En ajoutant les 855 millions $ de capitaux déjà mobilisés par Venture Global LNG et les engagements de 1,3 milliard $ de Stonepeak Infrastructure Partners à l'égard du capital-actions pour le projet Calcasieu Pass LNG de la société, Venture Global LNG a déjà confirmé des engagements en capitaux surpassant les 2,8 milliards $ pour soutenir la mise en œuvre de ses installations d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL).

Mike Sabel et Bob Pender, cochefs de la direction, affirment conjointement : « Avec l'élargissement de notre accord de vente et d'achat (AVA) de Plaquemines LNG avec PGNiGm, qui sera porté à 2,5 MTPA, et l'anticipation d'un nombre accru de commercialisations dans un proche avenir, nous sommes ravis d'ajouter de nouvelles ressources d'importance alors que nous nous préparons à entreprendre les travaux préliminaires à Plaquemines cette année. »

L'installation de 20 MTPA de Plaquemines utilisera une solution complète fournie par Baker Hughes, une société GE (BHGE), se servant de trains modulaires de liquéfaction qui sont hautement efficaces, de taille moyenne et fabriqués en usine. La configuration sera identique à celle du projet Calcasieu Pass LNG, qui est en cours d'aménagement dans la paroisse de Cameron, en Louisiane. Selon les projections actuelles, la délivrance de l'ordonnance définitive de la FERC (Federal Energy Regulatory Commission) des États-Unis pour le projet Plaquemines LNG aurait lieu au plus tard le 1er août 2019.

Venture Global LNG est un fournisseur à long terme de GNL provenant de bassins rentables de gaz naturel de l'Amérique du Nord riches en ressources naturelles. Le système de liquéfaction de Venture Global LNG met à contribution un portefeuille de produits très efficaces et très fiables fourni par BHGE. Venture Global LNG a entrepris la construction de l'installation de 10 MTPA de Venture Global Calcasieu Pass à l'intersection du chenal de navigation de Calcasieu et du golfe du Mexique et aménage actuellement l'installation de 20 MTPA de Venture Global Plaquemines LNG à 50 kilomètres au sud de La Nouvelle-Orléans sur le fleuve Mississippi de même que l'installation de 20 MTPA de Venture Global Delta LNG, elle aussi sur le fleuve Mississippi, au sud de La Nouvelle-Orléans. Venture Global a mobilisé à ce jour environ 2,83 milliards $ de capitaux pour soutenir le développement de ses projets. Vous trouverez davantage de renseignements à l'adresse www.venturegloballng.com.

