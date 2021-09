Venture Global est sur le point de devenir le principal fournisseur américain de GNL en Pologne

VARSOVIE, Pologne, 2 septembre 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Venture Global LNG et Polish Oil and Gas Company (PGNiG) ont conclu un accord en vertu duquel PGNiG achètera 2 millions de tonnes supplémentaires de gaz naturel liquéfié (GNL) de Venture Global sur une période de 20 ans. Les cargaisons proviendront des installations d'exportation de GNL de Venture Global à Calcasieu Pass et Plaquemines. Les documents ont été signés lors d'une cérémonie à la Bourse de Varsovie.

« Venture Global est fière d'élargir son partenariat actuel avec PGNiG pour fournir un approvisionnement propre et fiable de GNL américain à la Pologne. Nos deux entreprises ont considérablement accru leur coopération depuis 2018, multipliant pratiquement par trois le volume des exportations de GNL de Venture Global vers PGNiG. La Pologne réduira son empreinte carbone et diversifiera ses sources d'énergie en intégrant davantage de gaz naturel américain à son portefeuille. Le virage vers un gaz naturel plus propre en provenance des États-Unis permettra non seulement d'accroître la sécurité énergétique de la Pologne, mais aussi de réduire ses émissions de carbone. Venture Global se réjouit à l'idée d'appuyer son partenaire PGNiG dans ces efforts au cours des prochaines années, a déclaré Mike Sabel, chef de la direction de Venture Global LNG.

L'importation de GNL permet à PGNiG de diversifier les sources et les voies d'approvisionnement en gaz naturel. De cette façon, nous pouvons assurer la sécurité énergétique de nos clients polonais grâce à des livraisons de gaz constantes. C'est particulièrement important, compte tenu du fait que le gaz naturel servira de combustible de transition dans le processus de transition énergétique de l'économie polonaise. En même temps, l'accès au GNL américain nous donne l'occasion de développer le secteur commercial de ce carburant sur le marché mondial. Pour ce faire, nous affréterons des transporteurs de gaz naturel liquéfié. À cet égard, nous apprécions la coopération avec Venture Global LNG, car elle nous offre la possibilité d'atteindre nos objectifs stratégiques », a déclaré Paweł Majewski, président du conseil d'administration de PGNiG.

L'annonce d'aujourd'hui modifie les accords de vente et d'achat signés par les deux entreprises en 2018, augmentant le volume de GNL en provenance de l'installation de Calcasieu Pass à 1,5 MTPA et de l'installation de Plaquemines à 4 MTPA. Cela porte à 5,5 le volume total de gaz naturel liquéfié que PGNiG s'est engagée à acheter aux installations de Venture Global au cours d'une période de 20 ans, sur une base FOB.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global est un fournisseur américain de gaz naturel liquéfié à long terme et à faible coût provenant de bassins gaziers nord-américains riches en ressources. Venture Global construit ou met au point une capacité de production de 70 TMPA en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable au reste du monde.

À propos de PGNiG

La Polish Oil and Gas Company (PGNiG SA) s'occupe de l'exploration et de la production de gaz naturel et de pétrole brut et, par l'intermédiaire de ses filiales et de ses principales sociétés du Capital Group, de l'importation, du stockage, de la vente et de la distribution de combustibles gazeux et liquides, de la production de chaleur et d'électricité et des services géophysiques et de forage. Ses filiales et succursales mènent des activités d'exploration et de production en Norvège, au Pakistan et aux Émirats arabes unis, ainsi que des activités de vente de gaz naturel en Europe et d'échange de gaz naturel liquéfié. L'entreprise participe à différents projets portant sur le biométhane, ainsi que sur le stockage et la distribution d'hydrogène. Elle acquiert des compétences dans la production d'énergie à partir de sources renouvelables.

