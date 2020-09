ARLINGTON, Virginie, le 21 septembre 2020 /CNW/ - Robert Pender et Michael Sabel, fondateurs, coprésidents et chefs de la direction de Venture Global LNG Inc., ont annoncé conjointement aujourd'hui un changement à venir dans la gouvernance de l'entreprise. Avec l'approbation du conseil d'administration, à compter du 1er octobre 2020, M. Sabel assumera le rôle de président-directeur général de l'entreprise, alors que M. Pender continuera d'agir à titre de coprésident exécutif, un nouveau poste de dirigeant, soutenant l'entreprise et le PDG sur des questions stratégiques et financières clés. M. Pender continuera de siéger au conseil d'administration de la société, aux côtés de M. Sabel, à titre de coprésidents exécutifs du conseil d'administration.

M. Pender a déclaré : « J'ai connu une décennie exaltante à travailler avec Mike pour créer Venture Global LNG et aider à remodeler l'industrie mondiale du gaz naturel liquéfié (GNL). En particulier, par l'entremise de Venture Global, nous sommes très fiers d'avoir réduit sensiblement le coût du GNL à un moment critique de transition pour répondre aux besoins énergétiques mondiaux. Nous avons réussi en grande partie grâce aux efforts uniques que nous avons tous deux investis personnellement. Je dois maintenant prendre un peu de recul. Il n'y a personne en qui je fais plus confiance que Mike pour faire progresser dans les années à venir cette entreprise que nous avons créée ensemble. Je demeure pleinement engagé envers Mike, l'entreprise et son succès, mais dans un rôle différent où je peux ajouter la plus grande valeur et à un rythme plus équilibré. »

M. Sabel a ajouté ceci : « Bob et moi travaillons ensemble en tant que partenaires depuis plus de 10 ans, et ce qui est plus important que les jalons atteints, c'est l'amitié que nous avons développée et le temps que nous avons passé ensemble à relever les défis et à bâtir notre équipe. Le succès que nous avons obtenu n'aurait pas été possible sans le leadership, les conseils, l'intelligence et l'énergie de Bob. Bien que les rôles changent un peu, le partenariat, la collaboration et l'intensité se poursuivront pendant de nombreuses années alors que nous continuerons de faire croître notre entreprise. »

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG est un fournisseur à long terme et à faible coût de GNL qui sera approvisionné à partir de bassins gaziers nord-américains riches en ressources. La société construit ou développe actuellement une capacité de production de 50 millions de tonnes par année (Mt/an) en Louisiane. Son installation de 10 Mt/an de Calcasieu Pass, à la rencontre du chenal maritime de Calcasieu et du golfe du Mexique, est présentement en construction. Une autre installation, celle-ci de 20 Mt/an à Plaquemines sur la rivière Mississippi, au sud de La Nouvelle-Orléans, devrait être construite cette année. Venture Global LNG est également à mettre au point une autre installation de 20 Mt/an nommée Delta, adjacente à celle de Plaquemines. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site www.venturegloballng.com (site en anglais).

