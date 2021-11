Venture Global et Sinopec annoncent des accords historiques de vente et d'achat de GNL

« Venture Global est fière de s'engager dans ce nouveau partenariat passionnant à long terme avec Sinopec et de devenir bientôt le plus grand exportateur de GNL des États-Unis vers la Chine, a déclaré Mike Sabel, président et chef de la direction de Venture Global LNG . L'annonce d'aujourd'hui accélérera nos efforts combinés pour réduire les émissions de carbone et fournir un approvisionnement énergétique fiable, sûr et à faible coût à la Chine. Depuis le premier jour, Venture Global s'est donné pour mission de favoriser la transition du charbon au gaz naturel partout dans le monde, et nous sommes ravis de fournir à Sinopec un important approvisionnement en GNL des États-Unis en vue d'atteindre cet objectif et d'aider la Chine dans sa transition énergétique. »

« Sinopec poursuit un développement durable, responsable, écologique, à faibles émissions de carbone et recherche une croissance soutenue de ses activités de gaz naturel, a déclaré Ma Yongsheng, président de Sinopec Corp. Nous sommes déterminés à renforcer les capacités en matière d'énergie propre et à répondre à l'aspiration des gens à une vie meilleure. La signature de cet accord de vente et d'achat de GNL reflète la mission commune de Sinopec et de Venture Global envers la promotion de la transition énergétique mondiale, et elle est importante pour atteindre les objectifs liés au pic des émissions de carbone et à la carboneutralité. »

CLIQUEZ ICI pour visionner une vidéo du discours et de la cérémonie de signature.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global est un fournisseur américain de gaz naturel liquéfié à long terme et à faible coût, livré en provenance de bassins gaziers nord-américains riches en ressources. La société construit ou met au point de multiples installations d'exportation en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable au reste du monde.

À propos de Sinopec

China Petroleum & Chemical Corporation (ci-après appelée « Sinopec Corp. ») est une société cotée sur les marchés boursiers chinois et internationaux qui a des activités intégrées en amont, intermédiaires et en aval tout au long de la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière et gazière. Son actionnaire majoritaire, China Petrochemical Corporation (« Sinopec Group »), est le plus important raffineur de pétrole au monde et la deuxième société de produits chimiques en importance. China Petrochemical Corporation (« Sinopec Group ») s'est classée parmi les cinq plus grandes entreprises du palmarès Fortune 500 au cours des dernières années. Grâce à ses 30 000 stations-service, Sinopec rejoint 20 millions de clients chaque jour.

