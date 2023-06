Venture Global et SEFE annoncent la signature d'accords de vente et d'achat de GNL d'une durée de 20 ans

Venture Global est sur le point de devenir le plus important fournisseur de GNL de l'Allemagne, avec la signature d'accords de vente combinés de 4,25 TMPA pour une durée de 20 ans.

Environ la moitié de la capacité nominale de traitement de brut de 20 millions de tonnes métriques par an de CP2 a été vendue, dont le tiers de la capacité sous contrat a été engagée auprès de clients allemands.

La construction devrait commencer en 2023.

ARLINGTON, Virginie, le 23 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Venture Global LNG et SEFE Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) ont annoncé la signature d'un accord de vente et d'achat à long terme. Dans le cadre de cet accord, la filiale de SEFE, WINGAS GmbH, achètera 2,25 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an auprès de CP2 LNG, le troisième projet de Venture Global, pour une durée de 20 ans.

« Venture Global est ravie de commencer un partenariat stratégique avec SEFE, faisant de notre entreprise le plus important fournisseur de GNL à long terme en Allemagne », a déclaré Mike Sabel, chef de la direction de Venture Global LNG. « SEFE joue un rôle de premier plan pour assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique non seulement pour l'Allemagne, mais aussi pour le reste du marché européen du gaz. L'Allemagne a agi de façon décisive pour diversifier son portefeuille énergétique, et le GNL sera un élément essentiel de cette combinaison dans sa quête de renforcer sa sécurité énergétique tout en favorisant les progrès environnementaux. Nous sommes honorés d'appuyer un allié essentiel des États-Unis dans chacun de ces efforts. »

« En unissant ses forces à celles de Venture Global LNG, SEFE franchit une autre étape importante de notre mission visant à garantir l'approvisionnement énergétique des clients allemands et européens et à répondre à la demande énergétique de la région. En fournissant aux clients européens une part substantielle de la capacité contractuelle de CP2 LNG, nous contribuons à la diversification et à la durabilité de l'approvisionnement énergétique européen », a déclaré Egbert Laege, chef de la direction de SEFE.

SEFE, une société publique allemande, rejoint d'autres clients de CP2 LNG, dont ExxonMobil, Chevron, JERA, New Fortress Energy, INPEX, China Gas et EnBW. À ce jour, un total de 9,25 TMPA de la capacité nominale de traitement de brut de 20 millions de tonnes métriques par an de CP2 a été vendu, et des discussions sont en cours pour la capacité restante. Environ le tiers des accords de vente ont été conclus avec des acheteurs allemands, ce qui souligne encore plus l'importance de CP2 LNG pour la sécurité énergétique à long terme de l'Allemagne.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global est un fournisseur américain de gaz naturel liquéfié à long terme et à faible coût, livré en provenance de bassins gaziers nord-américains riches en ressources. La première installation de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé sa production de GNL en janvier 2022. De plus, la société construit ou met au point une capacité de production supplémentaire de plus de 60 millions de tonnes par an en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable au reste du monde. Elle élabore des projets de captage et stockage du carbone (CSC) dans chacune de ses installations de GNL.

À propos de SEFE

SEFE Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) est une société d'énergie intégrée détenue par l'Allemagne qui est active à différentes étapes de la chaîne de valeur. L'entreprise établie à Berlin, en Allemagne, qui compte plus de 1 500 employés, est particulièrement présente en Allemagne, où elle approvisionne des clients du secteur industriel et des services publics municipaux. SEFE est une société du secteur intermédiaire qui se concentre sur la négociation et la gestion de portefeuille, les ventes, le stockage et l'infrastructure de pipeline. Elle joue un rôle essentiel dans la stabilité de l'approvisionnement énergétique pour l'Allemagne et l'Europe.

