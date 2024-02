ARLINGTON, Virginie, le 5 févr. 2024 /CNW/ -- Aujourd'hui, Grain LNG et Venture Global ont annoncé la signature d'un accord contraignant concernant l'utilisation de terminaux à long terme permettant la regazéification et la vente de GNL à partir de tous les terminaux de Venture Global en Louisiane, y compris CP2 LNG, sous réserve de l'obtention des permis fédéraux nécessaires. En vertu de l'accord, Venture Global aura accès à une capacité de stockage et de regazéification de 3 millions de tonnes de GNL par an au terminal de réception de GNL de Grain LNG pendant 16 ans à compter de 2029, ce qui représente l'équivalent de 5 % de la demande moyenne du Royaume-Uni.