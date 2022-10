ARLINGTON, Virginie, et STUTTGART, Allemagne, 7 octobre 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Venture Global LNG et EnBW ont annoncé l'expansion à 2 millions de tonnes métriques par année (MTMA) de leur partenariat actuel en matière de gaz naturel liquéfié (GNL). Dans le cadre des accords de vente et d'achat d'une durée de 20 ans signés en juin 2022, EnBW a augmenté de 0,5 MTMA le volume à long terme de soutirage de GNL de Venture Global en provenance de Plaquemines et de l'installation CP2.

Photo Credit: Venture Global LNG

« Venture Global est ravi d'être un partenaire stratégique de plus en plus important pour l'Allemagne et EnBW, client fondateur de Plaquemines et CP2, a déclaré Mike Sabel, chef de la direction de Venture Global. Le gouvernement allemand a pris des mesures rapides pour faire face à la crise énergétique et nous sommes honorés d'appuyer ses efforts en assurant l'approvisionnement en GNL en provenance des États-Unis. Notre entreprise a été pionnière en matière d'usines de GNL de nouvelle génération grâce à un modèle sécuritaire et à faible coût qui nous a permis d'approvisionner le marché mondial plus rapidement que jamais. Nos installations se trouvent sur la côte du golfe du Mexique et utilisent un équipement européen de classe mondial, y compris des modules de liquéfaction, des boîtes de vitesse, des turbines à vapeur, et créent ainsi d'innombrables emplois partout sur le continent. »

« Dans le but de réduire sa dépendance au gaz naturel russe et de renforcer la diversification et la sécurité de l'approvisionnement, EnBW soutient le gouvernement allemand en élargissant l'accès aux approvisionnements en GNL. C'est pourquoi nous avons augmenté les volumes d'approvisionnement provenant de Venture Global, a expliqué Georg Stamatelopoulos, chef d'exploitation, Production et échange chez EnBW. Grâce au GNL, nous pouvons assurer l'approvisionnement en gaz de l'Allemagne et ainsi permettre sa transition énergétique, sans perdre de vue nos cibles de neutralité carbone. »

À propos de Venture Global LNG

Venture Global est un fournisseur américain de gaz naturel liquéfié à long terme et à faible coût, livré en provenance de bassins gaziers nord-américains riches en ressources. La première installation de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé sa production de GNL en janvier 2022. De plus, la société construit ou met au point une capacité de production supplémentaire de plus de 60 millions de tonnes par an en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable au reste du monde. Elle élabore des projets de captage et de stockage du carbone dans chacune de ses installations de GNL.

www.venturegloballng.com

À propos d'EnBW

Avec plus de 26 000 employés, EnBW est l'une des plus grandes entreprises énergétiques en Allemagne et en Europe. Elle fournit à environ 5,5 millions de clients de l'électricité, du gaz, de l'eau ainsi que des services et des produits dans les domaines de l'infrastructure et de l'énergie. L'expansion des énergies renouvelables est une pierre angulaire de la stratégie de croissance et un axe d'investissement. EnBW investira environ 4 milliards d'euros dans la poursuite de l'expansion de l'énergie éolienne et solaire d'ici 2025.

D'ici fin 2025, plus de la moitié du portefeuille de production sera constitué d'énergies renouvelables. Cela a déjà un effet notable sur la réduction des émissions de CO 2 , qu'EnBW vise à réduire de moitié d'ici 2030. EnBW vise la neutralité climatique d'ici 2035.

www.enbw.com

