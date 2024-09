ARLINGTON, Virginie, 10 septembre 2024 /CNW/ - Venture Global a annoncé que l'entreprise fera un don de 6 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour soutenir directement les enseignants et le personnel des écoles publiques de la paroisse de Cameron, en Louisiane. Abritant l'installation d'exportation de GNL Calcasieu Pass de Venture Global et sa future installation d'exportation de GNL CP2, la paroisse de Cameron verra ce don augmenter d'environ 15 % la rémunération annuelle de 270 enseignants et membres du personnel des écoles publiques.

« Venture Global est fière de faire partie de la paroisse Cameron et de redonner à une communauté qui nous a accueillis chez elle. « Nous sommes ravis de pouvoir témoigner notre gratitude et de contribuer à soutenir la croissance et les possibilités dans la paroisse de Cameron en appuyant son système scolaire public. « Notre don permettra à chaque enseignant et employé du système scolaire de la paroisse d'obtenir une augmentation de salaire bien méritée et importante, et stimulera davantage un système d'éducation déjà très performant au profit de la prochaine génération de la paroisse de Cameron, a déclaré Mike Sabel, chef de la direction de Venture Global.

Ce don important améliorera le système scolaire déjà concurrentiel de la paroisse de Cameron, qui se classe constamment au premier rang en Louisiane. Il renforcera la capacité de la paroisse d'embaucher et de conserver en poste les enseignants et le personnel qui sont si importants pour offrir l'éducation de haute qualité que les familles de la paroisse de Cameron méritent et à laquelle elles s'attendent.

« Depuis le premier jour, notre administration s'est battue pour améliorer notre système d'éducation et ramener les gens en Louisiane. Cet investissement en témoigne. « Maintenant que le développement du GNL aux États-Unis et des partenaires comme Venture Global investissent massivement dans ces collectivités de première ligne, l'économie du sud-ouest de la Louisiane est en croissance et prospère, a déclaré le gouverneur de la Louisiane, Jeff Landry. J'aimerais remercier Venture Global pour cet engagement important envers le système d'éducation de la Louisiane. « L'éducation est l'épine dorsale de notre pays, et cet investissement change la donne pour la paroisse Cameron et l'ensemble de notre État.»

« Nous sommes extrêmement enthousiasmés par le généreux don de Venture Global pour aider à payer les enseignants et le personnel de la Cameron Parish School. Leur don démontre non seulement leur soutien continu envers notre paroisse, mais plus particulièrement leur engagement envers notre système scolaire. Nos enseignants et notre personnel font un travail phénoménal pour offrir les meilleures possibilités d'éducation possible aux élèves de la paroisse Cameron. Les résultats montrent que notre district s'est classé parmi les meilleurs au cours des 10 dernières années. « C'est vraiment remarquable ce que nos étudiants et notre personnel ont été en mesure d'accomplir, compte tenu de tous les obstacles et de toutes les difficultés qu'ils ont dû surmonter. « Ce don nous rapproche de notre objectif ultime de faire en sorte que le salaire des enseignants de la paroisse Cameron corresponde à la moyenne nationale, a déclaré Charley Lemons, surintendante des écoles de la paroisse Cameron.

Le nouvel investissement de Venture Global dans les enseignants et le personnel de la paroisse de Cameron s'appuie sur les engagements importants de l'entreprise envers la formation de la main-d'œuvre et les programmes d'apprentissage en Louisiane. Le programme Will to Skill de Venture Global offre gratuitement de la main-d'œuvre qualifiée et de la formation technique aux membres de la communauté de première ligne afin de leur donner les compétences nécessaires pour lancer des carrières commerciales fructueuses en Louisiane. D'ici la fin de l'année, Will to Skill est en voie d'obtenir le diplôme de plus de 300 étudiants depuis la création du programme en 2020 - et ses répercussions positives ont vraiment changé la vie de bon nombre de ses étudiants et de leur famille.

De plus, dans la paroisse de Cameron, Venture Global a lancé et terminé avec succès un programme d'apprentissage inaugural pour les rôles d'exploitation et d'entretien. Tous les apprentis ont été recrutés au SOWELA Technical Community College et ont maintenant obtenu un emploi à temps plein. Venture Global prévoit élargir ce programme à l'avenir, avec des cours de recrutement plus nombreux et d'autres possibilités dans la région du sud-ouest de la Louisiane.

