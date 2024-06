ARLINGTON, Virginie, 13 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Venture Global et D. TRADING (branche commerciale de DTEK Group) ont annoncé la signature d'un accord global pour l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) des États-Unis en Ukraine et en Europe de l'Est. La HOA prévoit que la filiale de DTEK, D. TRADING, achètera des cargaisons de l'installation de GNL de Venture Global à compter de cette année jusqu'à la fin de 2026 pour répondre aux besoins à court et à moyen terme en matière de sécurité énergétique de l'Ukraine et de l'ensemble de l'Europe de l'Est. De plus, la HOA prévoit que D. TRADING achètera jusqu'à 2 millions de tonnes par année (TMPA) de GNL de la troisième installation de Venture Global, CP2 LNG, pendant 20 ans. Le HOA appelle également à une coopération sur les possibilités d'accéder à la capacité du terminal de regazéification et à la capacité des gazoducs qui fournissent une voie de transport intégrée et flexible pour soutenir la sécurité énergétique de la région.

« Venture Global est fière de s'associer à D. TRADING pour soutenir la sécurité énergétique de l'Ukraine et de l'Europe de l'Est en fournissant du GNL américain à court et à long terme à partir de ses installations de Plaquemines et de CP2. Le président Biden s'est engagé à accroître l'approvisionnement en GNL en Europe, et Venture Global est heureuse d'être en mesure de continuer à soutenir ces efforts. Grâce à cet accord historique, nous contribuerons à renforcer la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel de l'Ukraine, à soutenir la reprise continue et la croissance économique dans la région, et à renforcer davantage la sécurité énergétique européenne », a déclaré Mike Sabel, chef de la direction de Venture Global.

« À D.TRADING, nous croyons que cet accord marque une étape importante dans notre engagement à soutenir l'Ukraine et l'UE dans le processus de décarbonisation, ainsi que la sécurité énergétique de l'Europe. Ce partenariat souligne un engagement ferme à assurer l'accès à l'énergie durable aujourd'hui et à l'avenir. » - Ivan Geliukh, chef de la direction de D.TRADING.

À ce jour, la phase initiale de CP2 a été vendue dans le cadre d'accords de vente et d'achat sur 20 ans avec ExxonMobil, Chevron, JERA, New Fortress Energy, INPEX, China Gas, SEFE et EnBW. Venture Global est en pourparlers actifs pour la capacité restante et a lancé des travaux de construction importants à l'extérieur du projet en attendant les autorisations des organismes de réglementation américains.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global est un fournisseur à long terme et à faible coût de GNL américain provenant de bassins gaziers nord-américains riches en ressources. La première installation de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé la production de GNL en janvier 2022. L'entreprise construit ou met au point une capacité de production supplémentaire de 60 TMPA en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable au monde. L'entreprise développe des projets de captage et de séquestration du carbone (CSC) dans chacune de ses installations de GNL.

À propos de D.TRADING

D.TRADING est une entreprise paneuropéenne de négociation de marchandises qui combine une approche commerciale axée sur le client et une technologie de pointe. Exerçant nos activités en Europe pour l'Europe, nous comprenons les marchés de l'Europe centrale, de l'Est et du Sud-Est (CESEE). L'entreprise a été constituée en société en 2019 en tant qu'entité commerciale de DTEK Group. Avec le début de l'expansion internationale, D.TRADING a établi des plateformes stratégiques à Amsterdam/NL, Zug/CH, Zagreb/CRO et Kyiv/UA. Aujourd'hui, les équipes de D.TRADING gèrent des activités dans 21 pays et travaillent sur 14 bourses de commerce de l'énergie.

Nous utilisons nos outils et nos technologies de pointe pour adapter des solutions novatrices de négociation de marchandises, ce qui crée des avantages uniques pour nos clients et nos partenaires.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2031724/4760475/venture_Logo.jpg

SOURCE Venture Global LNG

PERSONNE-RESSOURCE : Shaylyn Hynes, 1 703 623-3973, [email protected]