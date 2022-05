« L'équipe de Venture Global est fière d'annoncer une DIF pour son deuxième projet, GNL Plaquemines, quelques mois seulement après que Calcasieu Pass ait commencé à exporter. Je tiens à remercier notre équipe qui n'a pas ménagé ses efforts inlassables pour soutenir cette remarquable réussite, a déclaré Mike Sabel, chef de la direction de Venture Global LNG . Plaquemines s'appuiera sur le succès de Calcasieu Pass, qui a battu des records mondiaux en matière de rapidité et d'exécution. Le projet a fait l'objet d'un fort soutien financier et commercial, ce qui nous a permis d'approuver officiellement ce projet lors d'une période critique pour les marchés de l'énergie. La rapidité compte plus que jamais, et Venture Global est particulièrement bien placée pour mettre rapidement sur le marché le GNL des États-Unis afin de soutenir la sécurité énergétique et les progrès en matière de protection de l'environnement à l'échelle mondiale. J'aimerais remercier nos clients, nos prêteurs, nos conseillers, nos partenaires de construction et nos partenaires locaux en Louisiane de leur confiance et de leur soutien. »

Le projet de GNL à Plaquemines a reçu tous les permis nécessaires, y compris l'autorisation d'exporter vers des pays n'ayant pas signé de traité de libre-échange auprès du département de l'Énergie des États-Unis auprès du département de l'Énergie des États-Unis. De plus, l'entreprise a signé des accords de vente et d'achat sur 20 ans pour 80 % de l'ensemble du projet de 20 TMPA. Les clients de la phase 1 du projet de GNL à Plaquemines sont, entre autres, PGNiG, Sinopec, CNOOC, Shell et EDF. Les clients de la phase 2 annoncés à ce jour sont ExxonMobil, PETRONAS et New Fortress Energy. La mise en marché de la troisième installation de l'entreprise, CP2, est en cours, et les accords de vente et d'achat avec ExxonMobil et New Fortress Energy ont déjà été conclus pour ce projet.

Le groupe de prêteurs pour le financement de la construction de l'entreprise comprend les principales banques du monde, réparties sur plusieurs continents. Les prêteurs ayant octroyé un financement à la clôture sont : Bank of America, N.A., Banco Santander, S.A., Bank of China, CaixaBank, S.A., Deutsche Bank AG, New York Branch, Goldman Sachs Bank USA, Industrial and Commercial Bank of China Limited, ING Capital LLC, JPMorgan Chase Bank, N.A., Landesbank Baden Württemberg, Mizuho Bank, Ltd., Morgan Stanley Senior Funding, Inc., MUFG Bank, Ltd., Natixis, Nomura Securities International, Inc., Banque Royale du Canada, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of Nova Scotia et Truist Bank.

Bank of America, Goldman Sachs, ING, JP Morgan, Mizuho, Morgan Stanley et RBC ont été les principales banques à soutenir Venture Global dans le cadre de cette opération. Latham & Watkins LLP a agi à titre de conseiller auprès de Venture Global et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ont agi à titre de conseillers auprès des prêteurs.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global est un fournisseur américain de gaz naturel liquéfié à long terme et à faible coût, livré en provenance de bassins gaziers nord-américains riches en ressources. La première installation de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé sa production de GNL en janvier 2022. De plus, la société construit ou met au point une capacité de production supplémentaire de plus de 60 TMPA en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable au reste du monde. Elle élabore des projets de captage et de séquestration du carbone dans chacune de ses installations de GNL.

