ARLINGTON, Virginie, 11 mai 2022 /CNW/ - Venture Global LNG a annoncé aujourd'hui la signature de deux nouveaux accords de vente et d'achat à long terme avec ExxonMobil LNG Asia Pacific (EMLAP) concernant la vente de 2 millions de tonnes métriques de gaz naturel liquéfié (GNL) par an. En vertu de ces accords, la société affiliée à ExxonMobil fera l'acquisition de 1 million de tonnes métriques de GNL par an (TMPA) provenant de l'installation de Plaquemines et de 1 million de tonnes métriques de GNL par an provenant de l'installation CP2. Il s'agit du deuxième accord d'approvisionnement pour l'installation CP2, dont la construction doit commencer en 2023. Les deux installations reproduiront le même concept novateur couronné de succès observé aujourd'hui au passage Calcasieu, où la rapidité d'exécution a entraîné le début de la production de GNL seulement 29 mois après la décision d'investissement finale.