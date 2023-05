ARLINGTON, Virginie, 29 mai 2023 /CNW/ - Venture Global LNG, Inc. (« Venture Global ») a annoncé aujourd'hui la clôture de son offre inaugurale de 4,5 G$ de billets garantis de premier rang, émis en deux séries : (i) une série à 8,125 % échéant en 2028 d'un montant de capital total de 2,25 G$ (les « billets de 2028 ») et (ii) une autre à 8,375 % échéant en 2031 d'un montant de capital total identique (les « billets de 2031 » et, conjointement avec les billets de 2028, les « billets »). Les billets de 2028 arriveront à échéance le 1er juin 2028 et ceux de 2031, le 1er juin 2031. Les billets ont été émis au pair. Le montant global des billets émis représente une augmentation de 1 G$ par rapport au montant offert initialement de 3,5 G$.

Venture Global a l'intention d'utiliser le produit net du placement (i) pour rembourser à l'avance, en totalité, ses facilités de crédit garanties de premier rang existantes, (ii) payer les dépenses et les frais liés à l'offre et (iii) à des fins générales. Les billets sont garantis sur une base pari passu offrant une sûreté de premier rang sur la quasi-totalité des actifs existants et futurs de Venture Global et des futurs garants, le cas échéant, sous réserve des exclusions habituelles.

Les billets n'ont pas été inscrits en vertu de la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Securities Act »), ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État ou de tout autre territoire, et les billets ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans faire l'objet d'une inscription ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription, conformément à la Securities Act. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de ces billets, ou de vente de ces titres dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières du territoire en question.

À propos de Venture Global

Venture Global est un fournisseur américain de gaz naturel liquéfié à long terme et à faible coût, livré en provenance de bassins gaziers nord-américains riches en ressources. La première installation de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé sa production de GNL en janvier 2022. De plus, la société construit ou met au point une capacité de production supplémentaire de plus de 60 millions de tonnes par an en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable au reste du monde. Elle élabore des projets de captage et stockage du carbone (CSC) dans chacune de ses installations de GNL.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés qui peuvent constituer des « énoncés prospectifs ». Les énoncés qui ne décrivent pas des faits historiques ou actuels, ou encore des conditions en vigueur, sont définis comme étant des « énoncés prospectifs ». Parmi les « énoncés prospectifs », mentionnons les énoncés concernant la stratégie, les plans et les objectifs d'affaires de Venture Global, y compris l'utilisation du produit de l'offre. Selon Venture Global, les attentes reflétées dans ces « énoncés prospectifs » sont raisonnables, intrinsèquement incertaines et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes qui échappent à son contrôle. De plus, les hypothèses peuvent s'avérer inexactes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus ou sous-entendus dans les « énoncés prospectifs » en raison de divers facteurs. De tels « énoncés prospectifs » renvoient uniquement à la date à laquelle ils ont été émis et, sauf lorsque la loi l'exige, Venture Global n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les « énoncés prospectifs », ou encore de fournir les raisons pour lesquelles les résultats réels peuvent différer, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autre.

