VENTURE GLOBAL ANNONCE L'INSTALLATION RÉUSSIE DU TOIT DU DEUXIÈME RÉSERVOIR DE STOCKAGE À PLAQUEMINES LNG

ARLINGTON, Virginie, le 18 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Venture Global LNG a annoncé que le toit a été posé sur le deuxième réservoir de stockage de GNL dans les installations d'exportation de Plaquemines LNG, à Plaquemines Parish, en Louisiane. Cette étape importante du projet a été franchie plus tôt que prévu et vient à peine sept semaines après l'installation du toit du réservoir un.

Plaquemines LNG

« La journée d'aujourd'hui représente une autre étape importante dans la construction de Plaquemines LNG, les deux toits étant maintenant installés sur les réservoirs de la phase 1 », a déclaré Mike Sabel, chef de la direction de Venture Global LNG. « Avec la phase un qui est en cours de construction et notre récente décision d'investissement définitive et l'avis complet d'aller de l'avant avec la phase deux, Plaquemines est bien placée pour devenir la prochaine grande capacité de GNL à atteindre le marché mondial. »

Il s'agit du deuxième de quatre réservoirs dont se dotera Plaquemines LNG. Lorsqu'il sera opérationnel, il permettra de stocker 200 000 m³ de GNL. Le toit pèse 900 tonnes et a un diamètre de 294 pieds. Le soulèvement par l'air permet un meilleur accès, plus sécuritaire, et accélère l'échéancier de construction, car il est possible d'ériger le toit en même temps que l'enceinte. Il a suffi de 71 minutes et d'une pression d'air de 0,3 lb/po² pour soulever le toit. Il a été levé depuis le sol jusqu'au sommet de l'enceinte d'une hauteur de 130 pi. Une fois terminé, le réservoir comportera un récipient intérieur fait d'alliage de nickel à 9 %, d'une paroi et d'un toit extérieurs en béton, pour assurer l'étanchéité du réservoir et offrir un niveau maximal de résilience et de sécurité.

Venture Global est un fournisseur américain de gaz naturel liquéfié à long terme et à faible coût, livré en provenance de bassins gaziers nord-américains riches en ressources. La première installation de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé sa production de GNL en janvier 2022. De plus, la société construit ou met au point une capacité de production supplémentaire de plus de 60 millions de tonnes par an en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable au reste du monde. Elle élabore des projets de captage et stockage du carbone (CSC) dans chacune de ses installations de GNL.

