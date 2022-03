« Venture Global est fière de conclure un partenariat à long terme en matière de GNL avec New Fortress Energy. Nos entreprises sont toutes deux déterminées à garantir un approvisionnement suffisant aux marchés de l'énergie tout en faisant progresser les objectifs relatifs à l'énergie propre grâce à l'exportation de GNL américain à faible coût vers les économies émergentes, a déclaré Mike Sabel, chef de la direction de Venture Global LNG. L'installation de GNL CP2, voisine de notre installation de Calcasieu Pass, s'appuiera sur notre vision qui consiste à faire de la Louisiane une plaque tournante internationale de l'innovation dans le but d'améliorer la sécurité énergétique mondiale. »

Aujourd'hui, l'entreprise annonce également avoir franchi plusieurs étapes lors des activités préalables à la décision d'investissement finale pour son installation de LNG à Plaquemines :

On s'attend à ce que l'entreprise prenne sa décision d'investissement finale officielle et mette fin au cycle de financement du projet sous peu.

La construction a été lancée en août 2021 en raison de la demande historique des marchés et du solide appui financier accordé au projet.

L'entreprise a vendu 14 millions de tonnes de GNL sur une capacité nominale de 20 tonnes métriques de GNL par an. Elle prévoit d'annoncer des contrats pour la capacité restante au cours des prochaines semaines.

L'entreprise a attribué des contrats d'ingénierie et d'approvisionnement à différentes entreprises de calibre mondial, dont KZJV, Baker Hughes, UOP Honeywell et CB&I.

« Les capacités d'exécution et la rapidité revêtent une grande importance au sein du marché mondial actuel, et Venture Global est particulièrement bien placée pour fournir rapidement la capacité en GNL aux États-Unis afin de répondre à la demande mondiale croissante en énergie, a déclaré Mike Sabel, chef de la direction de Venture Global. Dans cette optique, et en s'appuyant sur notre bilan positif depuis 29 mois, de la décision d'investissement finale au début de la production de GNL à Calcasieu Pass, notre entreprise a mis en place un calendrier accéléré pour l'installation de Plaquemines. À mesure que nous terminons le processus de financement du projet, nous avons pris un certain nombre de mesures pour accélérer notre projet, y compris l'attribution d'importants contrats d'IAC et le lancement des travaux de construction à l'automne 2021. »

Venture Global est un fournisseur américain de gaz naturel liquéfié à long terme et à faible coût, livré en provenance de bassins gaziers nord-américains riches en ressources. La première installation de Venture Global, à Calcasieu Pass, a commencé sa production de GNL en janvier 2022. De plus, la société construit ou met au point une capacité de production supplémentaire de plus de 60 TMPA en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable au reste du monde. Elle élabore des projets de captage et de séquestration du carbone (CSC) dans chacune de ses installations de GNL.

