Vents violents : service perturbé sur les lignes exo3 Mont-Saint-Hilaire, exo5 Mascouche et exo6 Deux-Montagnes

MONTRÉAL, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - Exo informe sa clientèle que le service de train sur les lignes exo3 Mont-Saint-Hilaire, exo5 Mascouche et exo6 Deux-Montagnes sera perturbé cet après-midi en raison de la perte en alimentation électrique de la ligne Deux-Montagnes.

En raison des vents violents, un arbre est tombé sur la caténaire de la ligne Deux-Montagnes, c'est-à-dire le fil d'alimentation en énergie électrique qui permet de propulser les voitures MR-90 équipées d'automotrices pour circuler sur la voie électrifiée. Bien que nos équipes soient parvenues à retirer l'arbre de la voie, des réparations aux équipements électriques doivent être complétées. Les quatre rames de train électriques ne seront donc pas en service ce soir.

Pour pallier la perte de l'alimentation électrique, des rames de train alimentées au diesel vont effectuer le service cet après-midi, selon un horaire spécial.

Les départs de la gare Centrale vers Deux-Montagnes auront lieu à 16 h 15, 17 h 15, 18 h 15, 19 h 15 et 20 h 15.

auront lieu à 16 h 15, 17 h 15, 18 h 15, 19 h 15 et 20 h 15. Les départs de la gare Deux-Montagnes vers la gare Centrale auront lieu à 17 h 15, 18 h 02 et 19 h 02.

Pour maintenir partiellement le service sur la ligne Deux-Montagnes, le départ de 16 h 30 de la ligne Mont-Saint-Hilaire et le départ de 16 h 43 de la ligne Mascouche sont annulés.

Exo avise sa clientèle que l'achalandage devrait être beaucoup plus grand qu'à l'habitude dans les trains. La clientèle est invitée à consulter Chrono mobile, le site web d'exo et les comptes Twitter des lignes touchées pour connaître les services alternatifs au train. Le réseau d'autobus d'exo a été renforcé, notamment sur les lignes 300 exo Vallée du Richelieu et 400 exo Laurentides.

