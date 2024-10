SOLIDE PERFORMANCE DANS LE MARCHÉ DES FABRICANTS AUX ÉTATS-UNIS

FAITS SAILLANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE CLOS LE 31 AOÛT 2024

Ventes de 467,7 M$, en hausse de 1,9 %, dont 264,6 M$ au Canada et 148,4 M$US aux États-Unis en

hausse de 4,8 % ($US).

PÉRIODE DE NEUF MOIS

Ventes de 1,36 G$, en hausse de 1,6 %, dont 773,0 M$ au Canada et 428,8 M$US aux États-Unis.

Dividende trimestriel de 0,15 $ par action payable le 7 novembre 2024 aux actionnaires inscrits au 24 octobre 2024.

MONTRÉAL, le 10 oct. 2024 /CNW/ - (TSX: RCH) « Richelieu a continué d'accroître ses ventes au troisième trimestre et maintenu une situation financière solide. La progression des ventes de 1,9 % est d'autant plus appréciable considérant le contexte de marché actuel, et reflète la hausse marquée de 7,5 % ($US) dans notre marché des fabricants aux États-Unis et de 0,5 % dans ce marché au Canada, alors que dans le marché des détaillants et grandes surfaces de rénovation nos ventes ont diminué de 16,8 % », a mentionné M. Richard Lord, Président et Chef de la direction.

PRINCIPALES MARQUES DE COMMERCE (Groupe CNW/Quincaillerie Richelieu Ltée)

PERSPECTIVES - « Nous considérons que le contexte de pénurie du logement qui sévit en Amérique du Nord présentera des opportunités prometteuses pour Richelieu. De plus, bien que le marché de la rénovation soit actuellement au ralenti, nous prévoyons qu'il reprendra son élan dans les mois à venir, ce qui engendrera une demande accrue pour nos produits et services. Des secteurs tels que les armoires de cuisine, les garde-robes et l'aménagement de l'espace, ainsi que la rénovation commerciale, sont particulièrement prometteurs et continueront d'être déterminants pour notre croissance future. Nous sommes bien positionnés grâce à notre réseau nord-américain de 112 centres stratégiquement situés, un modèle d'affaires bien adapté aux besoins des clients, une offre unique de par sa grande diversité et son aspect novateur et un service distinctif à valeur ajoutée que complète efficacement notre site web trilingue richelieu.com. Notre équipe experte est mobilisée pour saisir les opportunités », a ajouté M. Lord.

POURSUITE DE LA STRATÉGIE D'ACQUISITION ET OPTIMISATION DU RÉSEAU DE CENTRES DE DISTRIBUTION NORD-AMÉRICAIN

Richelieu poursuit l'intégration des trois acquisitions conclues depuis le début de l'année financière, soit Allegheny Plywood (Pennsylvanie, Ohio) et Rapid Start (Ohio) ainsi que Olympic Forest Products (Ontario), et prévoit clôturer quatre nouvelles acquisitions au Canada et aux États-Unis pour lesquelles les ententes de principe ont été signées au troisième trimestre. De plus, dans le cadre de ses initiatives d'optimisation du réseau de centres de distribution, la Société a consolidé deux de ses centres dans la région de New York et sur la côte ouest de la Floride au cours du trimestre.

RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE ET DES NEUF PREMIERS MOIS CLOS LE 31 AOÛT 2024

Le tableau qui suit présente un aperçu des ventes des deux principaux marchés de Richelieu pour les trimestres clos les 31 août 2024 et 2023. :

Trimestres clos le 31 août 2024 2023 ∆ % (en millions de dollars, sauf les taux de change) Total Interne Acquisitions Consolidées 467,7 459,0 1,9 (1,3) 3,2 Fabricants 415,3 396,0 4,9 1,2 3,7 Détaillants 52,4 63,0 (16,8) (16,8) -- Canada 264,6 270,1 (2,0) (3,5) 1,5 Fabricants 221,9 220,8 0,5 (1,4) 1,9 Détaillants 42,7 49,3 (13,4) (13,4) -- États-Unis $US 148,4 141,6 4,8 (0,6) 5,4 Fabricants 141,3 131,4 7,5 1,8 5,7 Détaillants 7,1 10,2 (30,4) (30,4) -- États-Unis $CA 203,1 188,9 7,5



Taux de change moyens 1,369 1,333







Pour le troisième trimestre clos le 31 août 2024, les ventes consolidées se sont élevées à 467,7 M$, comparativement à 459,0 M$ pour le troisième trimestre de 2023, soit une hausse de 8,7 M$ ou 1,9 %, dont une contribution positive des acquisitions de 3,2 % et une décroissance interne de 1,3 %. En devise comparable à celle du troisième trimestre de 2023, la hausse des ventes consolidées aurait été de 0,8 % pour le trimestre clos le 31 août 2024.

Les charges opérationnelles excluant les amortissements ont totalisé 414,8 M$, soit 88,7 % des ventes, comparativement à 398,0 M$, ou 86,7 % des ventes, pour la période correspondante de 2023. L'augmentation en termes monétaires et en pourcentage des ventes reflète l'augmentation des ventes et les coûts plus élevés des marchandises vendues dans certaines catégories de produits principalement en provenance de l'Asie, auxquels s'ajoutent des dépenses opérationnelles en lien avec les projets de consolidation de centres et d'expansion qui sont toujours en période de démarrage.

Le résultat avant impôts, intérêts et amortissements (BAIIA) a atteint 53,0 M$, en baisse de 8,0 M$ ou 13,2 %, sur celui du trimestre correspondant de 2023, résultant principalement de la baisse de la marge brute causée par la charge des inventaires achetés à des coûts plus élevés que les coûts d'achat actuels et la baisse de prix de vente de certains produits auxquelles s'ajoutent l'augmentation de certaines dépenses d'opérations temporaires résultant des projets de consolidation de centres et d'expansion. Par conséquent, la marge BAIIA s'est établie à 11,3 %, comparativement à 13,3 % pour le trimestre correspondant de 2023.

La dépense d'amortissement au troisième trimestre de 2024 s'est élevée à 17,4 M$, en hausse de 1,7 M$ sur celle de la période correspondante de 2023, résultant de l'augmentation des immobilisations corporelles et des actifs afférents aux droits d'utilisation relatifs aux projets d'expansion et de modernisation complétés en 2023 et au début de l'année en cours. Les frais financiers nets ont été de 3,0 M$ pour ce trimestre de 2024 comparativement à 3,1 M$ en 2023, soit une baisse de 0,1 M$.

Le résultat net a atteint 24,0 M$, en baisse de 21,8 % par rapport au trimestre correspondant de 2023. Compte tenu des participations ne donnant pas le contrôle, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'est élevé à 22,7 M$, en baisse de 23,9 % par rapport au troisième trimestre de 2023. Le résultat net par action s'est établi à 0,41 $ de base et dilué, comparativement à 0,53 $ de base et dilué pour le troisième trimestre de 2023, en baisse de 22,6 %.

Les flux monétaires liés aux activités opérationnelles avant la variation nette des soldes hors caisse du fonds de roulement se sont établis à 42,7 M$ ou 0,76 $ par action dilué comparativement à 49,8 M$ ou 0,88 $ par action dilué pour le troisième trimestre de 2023, soit une baisse de 13,6 % reflétant principalement la baisse du résultat net. La variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement a représenté un apport de fonds de 7,5 M$, reflétant la variation des débiteurs et des créditeurs de 23,7 M$ alors que celles des stocks a requis des liquidités de 16,2 M$. En conséquence, les activités opérationnelles ont représenté un apport de fonds de 50,2 M$, comparativement à des fonds générés de 104,8 M$ au troisième trimestre de 2023.

Pour les neuf premiers mois de 2024, les ventes consolidées ont atteint 1,4 G$, en hausse de 21,9 M$ ou 1,6 % sur celles des neuf premiers mois de 2023, dont 2,4 % provenant des acquisitions et 0,8 % de décroissance interne. En devise comparable à celle de la période correspondante de 2023, la hausse des ventes consolidées aurait été de 1,2 %.

Les charges opérationnelles excluant les amortissements ont totalisé 1,21 G$, soit 89,1 % des ventes, comparativement à 1,16 G$, ou 87,1 % des ventes, pour la période correspondante de 2023. Cette variation en termes monétaires et en pourcentage des ventes reflète la légère augmentation des ventes, les coûts des marchandises plus élevés passés en charges, ainsi que les coûts propres aux projets en période de démarrage.

Le BAIIA a atteint 147,2 M$, en baisse de 24,4 M$ ou 14,2 %, sur celui des neuf premiers mois correspondant de 2023. Le résultat net attribuable aux actionnaires a été de 61,4 M$, en baisse de 26,0 % par rapport à l'année précédente et le résultat net par action s'est établi à 1,10 $ de base et 1,09 $ dilué, comparativement à 1,49 $ de base et 1,47 $ dilué pour la période correspondante de 2023, en baisse de 26,2 % et de 25,9 % respectivement.

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant la variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement ont atteint 122,7 M$ ou 2,18 $ par action dilué, comparativement à 141,2 M$ ou 2,51 $ par action dilué pour les neuf premiers mois de 2023. La variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement a requis des liquidités de 16,3 M$, reflétant principalement la variation des débiteurs, des stocks et des autres éléments qui a requis des liquidités de 19,9 M$, alors que les créditeurs ont représenté un apport de fonds de 3,6 M$. En conséquence, les activités opérationnelles ont représenté un apport de fonds de 106,4 M$, comparativement à un apport de fonds de 198,0 M$ pour les neuf premiers mois de 2023.

SITUATION FINANCIÈRE

Les actifs totaux se sont établis à 1,37 G$ au 31 août 2024, comparativement à 1,31 G$ au 30 novembre 2023, soit une hausse de 4,5 %. Les actifs courants se sont accrus de 3,5 % ou 29,8 M$ par rapport au 30 novembre 2023. Les actifs non courants ont augmenté de 6,5 % principalement dû à l'ajout d'actifs aux droits d'utilisation. Au 31 août 2024, la Société disposait d'un fonds de roulement de 632,0 M$, soit un ratio de 3,5:1, comparativement à 621,8 M$ (ratio de 3,6:1) au 30 novembre 2023, avec un rendement moyen de l'avoir des actionnaires de 10,0 %.

CAPITAL-ACTIONS

Au 31 août 2024, le capital-actions de la Société était constitué de 55 722 695 actions ordinaires [56 088 365 actions ordinaires au 30 novembre 2023]. Pour les périodes de trois et neuf mois closes le 31 août 2024, le nombre moyen pondéré d'actions en circulation diluées était de 55 971 750 et de 56 260 000 [56 346 260 et 56 225 410 en 2023].

DIVIDENDES

Le 10 octobre 2024, le conseil d'administration a approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 0,15 $ par action, payable le 7 novembre 2024 aux actionnaires inscrits aux registres en date du 24 octobre 2024. Le dividende déclaré est désigné comme un dividende déterminé au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

PRINCIPALES MARQUES DE COMMERCE

PROFIL AU 31 AOÛT 2024

Richelieu a acquis une position de chef de file en Amérique du Nord en tant qu'importateur, fabricant et distributeur de quincaillerie spécialisée et de produits complémentaires. Ses produits sont destinés à une importante clientèle de fabricants d'armoires de cuisine et de salle de bains, de rangements et de garde-robes, de meubles résidentiels et de bureau, de portes et fenêtres, des ébénisteries résidentielles et commerciales ainsi que des détaillants en quincaillerie incluant les grandes surfaces de rénovation. Richelieu offre à ses clients une large sélection de produits qui proviennent de fabricants du monde entier. Son offre regroupe plus de 145 000 articles différents, s'adressant à une clientèle de plus de 120 000 clients actifs, qui sont desservis par 112 centres en Amérique du Nord, dont 48 centres de distribution au Canada, 61 aux États-Unis et trois centres de fabrication au Canada, soit Les Industries Cedan Inc., Menuiserie des Pins Ltée et USIMM UNIGRAV Inc., qui complètent cette offre en fabriquant respectivement des gammes de placages et de bandes de chant, une vaste sélection de moulures décoratives et des composantes pour l'industrie des portes et fenêtres, ainsi que des produits sur mesure incluant un centre de numérisation 3D.

Note aux lecteurs - Richelieu utilise le résultat avant impôts sur le résultat, intérêts et amortissement («BAIIA») car cette mesure permet à la direction d'évaluer le rendement opérationnel de la Société. Le BAIIA est un indicateur financier de la capacité d'une société d'assumer ses dettes. Cependant, il ne devrait pas être considéré comme un critère remplaçant les produits d'exploitation, le résultat net, les flux de trésorerie ou autre paramètre de mesure de liquidité. Étant donné que le BAIIA n'a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS, il pourrait ne pas être comparable aux BAIIA d'autres sociétés. Richelieu utilise également les flux de trésorerie ajustés provenant des activités opérationnelles, lesquels sont établis à partir du résultat net auquel s'ajoutent les charges d'amortissement, la charge (ou recouvrement) d'impôts différés, la charge relative à la rémunération à base d'actions et les frais financiers. Ces mesures additionnelles ne tiennent pas compte de la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement afin d'exclure les effets de saisonnalité et sont utilisées par la direction dans ses évaluations des liquidités générées par ses activités opérationnelles à long terme. Les flux de trésorerie ajustés provenant des activités opérationnelles pourraient ne pas être comparables à ceux présentés par d'autres sociétés. Certains énoncés contenus au présent rapport (généralement identifiés par l'utilisation de mots tels que «peut», «ferait», «devrait», «s'attend», «projette», «prévoit», «estime» ou autres variantes comparables) constituent des énoncés prospectifs. Tout énoncé prospectif est sujet, de par sa nature, aux facteurs de risques mentionnés aux rapports annuels et trimestriels de la Société. Bien que la direction considère que ces hypothèses sont raisonnables en vertu de l'information disponible au moment de leurs formulations, celles-ci pourraient s'avérer inexactes et différer de façon importante. Richelieu n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf dans la mesure prévue par les lois applicables. Les états financiers consolidés intermédiaires non audités et les notes y afférentes et le rapport de gestion intermédiaire du troisième trimestre et des neuf premiers mois clos le 31 août de 2024 seront disponibles sur le site SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com et sur le site Web de la Société sur www.richelieu.com.

