Le programme VAA : Velec Anti-vol + Assistance offre aux propriétaires de vélos Velec une protection et une assistance dépannage gratuite partout au Canada.

MONTRÉAL, le 27 avril 2023 /CNW/ - ''Plus qu'un vélo, un Velec'', prend tout son sens alors que l'entreprise spécialisée en vélo à assistance électrique fondée en 2005 lance son programme VAA : Velec Anti-Vol + Assistance. L'offre en 2 volets, est offerte gratuitement pour les clients Velec et comprend la protection anti-vol avec remplacement à neuf du vélo et l'assistance routière illimitée partout au Canada.

Programme VAA: Velec Antivol + Assistance pour vélos électriques (Groupe CNW/Velec inc.)

VAA offre trois ans de protection anti-vol, et remplace le vélo par un équivalent neuf, sans aucun frais pour le propriétaire d'origine. Tous les clients ayant acheté un Velec chez un détaillant autorisé canadien depuis le 1er janvier 2023 y sont admissibles, à condition d'avoir enregistré leur vélo sur le site velec.ca.

De plus, TOUS les propriétaires de Velec sans exception pourront dès maintenant profiter de l'assistance routière VAA. Partout au Canada, un usager de vélo électrique Velec peut, en cas de panne mécanique (crevaison, batterie épuisée) être ramené à bon port grâce au réseau de dépannage pancanadien. Le service est illimité, sans expiration, offert à tous les utilisateurs de Velec quelle que soit la date d'achat du vélo, et gratuit dans un rayon de 35km.

« Je suis fier d'offrir une solution aux plus grandes sources de stress des usagers de vélo électrique, soit la crainte de se faire voler son vélo et la peur d'un souci mécanique loin de la maison. Velec vous offre la Paix d'Esprit et c'est notre façon de vous dire merci de choisir Velec! » dit Michel Leblanc, président-fondateur de Velec.

À propos de Velec

Velec se spécialise depuis 18 ans dans la conception et la distribution de vélos à assistance électrique. Grâce à l'expertise acquise dans ce domaine, l'innovation constante, la qualité de ses produits et l'écoute de sa clientèle, Velec est en tête de l'industrie du vélo électrique au Québec et au Canada. À ce jour, plus de 100 000 Québécois et Canadiens ont choisi Velec comme moyen de transport actif et électrique.

Pour plus d'informations sur Velec

Renseignements: Québec : Michel Leblanc président-fondateur. T : 514-576-4266; Canada : Jean-Luc Marcoux, VP Marketing, T : 514-229-4321, [email protected]