QUÉBEC, le 27 juill. 2023 /CNW/ - Pendant les prochaines semaines, les véhicules récréatifs seront nombreux à parcourir les routes du Québec. Les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) vous rappellent que vous devez respecter certaines règles lorsque vous conduisez un véhicule ou un ensemble de véhicules récréatifs.

Dans les prochains jours, les équipes de Contrôle routier Québec porteront une attention particulière aux points suivants :

Aires de vérification des freins

Si la masse totale (charge comprise) de votre véhicule ou de votre ensemble de véhicules est de 3 000 kg ou plus, vous devez vous arrêter dans les aires de vérification des freins. Tous les types de véhicules sont visés, autant les camionnettes avec roulotte que les voitures avec remorque et les véhicules récréatifs.

Règles de circulation dans les tunnels

Les tunnels suivants sont visés par des règles de circulation particulières :

Louis-Hippolyte-La Fontaine , Ville-Marie et Viger, à Montréal;

, et Viger, à Montréal; Joseph-Samson, à Québec;

Melocheville , à Beauharnois .

En effet, vous ne pouvez pas circuler dans ceux-ci si :

vous transportez un ou plusieurs contenants d'essence ou de diesel d'une capacité totale de plus de 30 l;

vous transportez plus de deux bouteilles de gaz (propane ou butane), y compris le réservoir intégré au véhicule récréatif, ou une bouteille dont la capacité excède 46 litres (40 lb);

votre véhicule récréatif est muni d'un équipement qui génère une flamme nue (pilote).

Pour en savoir plus, consultez la publication Les véhicules récréatifs - Certaines règles s'appliquent.

Contrôle routier Québec est une agence d'application de la loi qui relève de la SAAQ. Elle a pour mandat de surveiller et de contrôler le transport routier des personnes et des biens au Québec.

Par leurs actions, les contrôleuses et contrôleurs routiers assurent une plus grande sécurité aux usagers de la route, protègent le réseau routier et veillent au maintien de l'équité concurrentielle dans le domaine du transport de biens et de personnes.

