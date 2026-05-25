TORONTO, le 25 mai 2026 /CNW/ - VEGA Instruments Canada mise sur le talent canadien pour aider à renforcer l'avenir manufacturier et industriel du pays. Avec une augmentation de plus de 20 % des effectifs au cours des six derniers mois et des employés maintenant situés dans chaque province, VEGA Canada étend son personnel national et ses capacités techniques afin de soutenir la modernisation et la compétitivité du secteur industriel canadien.

Selon Innovation, Sciences et Développement Économique Canada, le secteur manufacturier du pays fait face à de vrais défis : la croissance stagne, l'adoption technologique est inégale et une demande croissante pour une main-d'œuvre compétente en numérique. Pour atteindre les objectifs nationaux d'une augmentation de 50 % des ventes et des exportations du secteur manufacturier d'ici 2030, les fabricants doivent se moderniser rapidement. VEGA Canada investit dans les Canadiens pour aider à combler cet écart en fournissant des technologies de mesure avancées, une formation et une expertise technique qui soutiennent la productivité, l'innovation et la croissance industrielle à long terme.

« Le secteur industriel canadien évolue rapidement et nos clients ont besoin de partenaires qui peuvent croître à leurs côtés », a déclaré Jason Mapplebeck, PDG de VEGA Instruments Canada. « En investissant dans notre personnel et en renforçant nos capacités techniques, nous veillons à ce que les industries canadiennes disposent des outils, de l'expertise et du soutien dont elles ont besoin pour fonctionner de manière sûre, pérenne et compétitive. »

La croissance de VEGA Canada est enracinée dans une philosophie centrée sur l'humain et concentrée sur la culture, la formation et le développement de carrière sur le long terme. « La meilleure façon d'aider les Canadiens et les entreprises canadiennes est d'investir dans nos employés et nos communautés », a ajouté Shannon Farias, généraliste RH. « Être nommé l'un des Meilleurs lieux de travail au Canada reflète notre engagement à créer un environnement où les employés peuvent s'épanouir et offrir un soutien exceptionnel à nos clients. »

L'instrumentation VEGA joue un rôle vital dans les industries essentielles à la santé économique et environnementale du pays. Grâce à des capteurs de pointe et des solutions logicielles, VEGA Canada aide les organisations à fonctionner avec plus de précision, de fiabilité et de sécurité, contribuant ainsi à l'amélioration des résultats en matière de santé et de sécurité, à une durabilité accrue et à une stabilité renforcée dans les industries critiques du Canada.

À propos de VEGA Instruments Canada

VEGA Instruments Canada est la filiale canadienne de VEGA, un leader mondial et fabricant de capteurs pour la mesure de niveau, de niveau ponctuel, de pression ainsi que d'appareils et de logiciels. Pour plus d'informations sur VEGA Instruments Canada ou pour entrer en contact avec un membre de l'équipe, veuillez visiter le site vega.com.

SOURCE VEGA Instruments Ltd.

Contact Média : Bradley Taylor, [email protected], 437-245-8546