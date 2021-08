« Le variant Delta est très contagieux et il gagne du terrain au Québec comme au Canada. La prudence étant de mise avec la rentrée automnale, un masque chirurgical de haute qualité nous apparaît un outil de protection indispensable pour la population. Que ce soit lors d'activités familiales, sociales, professionnelles ou encore dans le quotidien de chacun, un masque fiable est un rempart éprouvé contre la propagation de la COVID-19. Pour la toute première fois, Medicom, rendra donc désormais disponible ses masques SafeMask Architect Niveau 3 ASTM pour tous les Québécois et les Canadiens , » a déclaré John Tourlas, président Amérique du Nord de Medicom.

Medicom est l'un des principaux fabricants de masques de procédure et respiratoires du monde. Ses masques chirurgicaux SafeMask® Architect™ Niveau 3 ASTM, qui sont fabriqués au Québec, sont généralement réservés aux professionnels de la santé, mais seront désormais disponibles pour tous. Le port d'un masque chirurgical de haute qualité s'impose comme une barrière efficace contre le variant Delta de la COVID-19, et ce, même pour les personnes adéquatement vaccinées. Ce sont ces masques qui offrent la protection la plus accrue de leur catégorie. Le masque SafeMask Architect Niveau 3 ASTM, qui est certifié par Santé Canada, est notamment recommandé dans les environnements présentant un risque élevé de projections ou d'aérosols.

Protéger les enfants sans compromis

Avec la rentrée scolaire à notre porte, les enfants auront aussi besoin d'une protection optimale lorsqu'ils sont entre amis ou participent à une activité parascolaire. Désormais, les jeunes de 4 à 12 ans pourront compter sur l'accès à un masque chirurgical de haute qualité fabriqué au Québec, soit le SafeMask® Architect™ JR. Ce masque a été conçu spécifiquement pour la morphologie des petits visages. Il offrira à la fois une protection inégalée et un meilleur confort aux tout petits.

« Depuis 33 ans, les soignants du monde entier se sont tournés vers les produits de Medicom pour se protéger eux-mêmes, et pour protéger leurs patients. Nous sommes heureux de rendre ces produits de haute qualité disponibles à tous les consommateurs. Ils pourront désormais eux aussi compter sur une protection accrue et fiable. À l'aube de la rentrée, les Québécois et les Canadiens peuvent enfin se prévaloir de produits de protection qui sont fiables et, de surcroît, fabriqués au Québec, » a renchéri Guillaume Laverdure, chef de l'exploitation de Medicom.

Les masques chirurgicaux pour adultes SafeMask® ArchitectMC Niveau 3 de l'ASTM et les masques chirurgicaux pour enfants SafeMask® ArchitectMC JR sont disponibles en ligne ici : shop.medicom.com

À propos du groupe Medicom

Le groupe Medicom est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de haute qualité, à usage unique, de prévention et de contrôle des infections pour les marchés médical, dentaire, industriel, de la santé animale, des laboratoires, du commerce de détail et de la santé et bien-être. Medicom a été sélectionnée comme l'une des sociétés les mieux gérées du Canada et a remporté le Mercure dans la catégorie Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant Thornton - Grande entreprise.

Medicom distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Medicom, Ritmed, Kolmi, Hopen et Ocean Pacific, ainsi que sous la marque Hedy récemment acquise. Les filiales de Medicom comprennent Kolmi-Hopen en France, Medicom Asia à Hong Kong, United Medical Enterprise aux États-Unis, KHM Engineering à Singapour et Medicom HealthPro Limited au Royaume-Uni.

Medicom possède une vaste expérience dans la réponse à la demande d'équipements de protection individuelle en cas de pandémie. Medicom a été fondée en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis, la société est un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1 et le virus Ébola.



Pour plus d'information sur Medicom et son portefeuille complet de solutions de contrôle des infections, y compris une vaste gamme de masques médicaux, veuillez consulter le site Medicom.com , nous suivre sur Twitter @MedicomGlobal ou visiter les pages sur Facebook ou LinkedIn.



