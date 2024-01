Partenariat en oncologie multidisciplinaire sur 10 ans qui s'appuie sur une relation de longue date entre Varian et Santé Nouvelle-Écosse, et qui vise à améliorer les résultats cliniques et à accroître la valeur dans l'ensemble du système de santé

Engagement de Santé Nouvelle-Écosse jusqu'à concurrence de 175 millions de dollars canadiens pour l'achat de matériel, de logiciels, de solutions numériques et de services, et contributions au développement d'un concept d'imagerie numérique

Établissement d'un bureau de Varian en Nouvelle-Écosse comptant au moins 60 employés à temps plein, et engagement de 50 millions de dollars canadiens en paie et en loyer sur 10 ans

PALO ALTO, Californie (États-Unis) et HALIFAX, Nouvelle-Écosse , le 4 janv. 2024 /CNW/ - Varian, une entreprise de Siemens Healthineers, et Santé Nouvelle-Écosse ont formé un partenariat en oncologie multidisciplinaire sans précédent de 175 millions de dollars canadiens sur 10 ans, conçu pour apporter de la valeur à l'ensemble du système de santé de la Nouvelle-Écosse en accélérant le parcours du patient, du dépistage à la survie.

La Nouvelle-Écosse compte plus d'un million d'habitants, et l'incidence du cancer y est supérieure à la moyenne. Ensemble, Santé Nouvelle-Écosse et Varian visent à catalyser le changement et à améliorer les taux de survie en construisant l'écosystème d'oncologie du futur. L'accord de partenariat en oncologie multidisciplinaire reflète la valeur synergique de l'association de Siemens Healthineers et de Varian, dans laquelle la société issue du regroupement travaille activement à l'optimisation des soins aux patients tout au long du parcours de soins contre le cancer, en mettant au point des solutions novatrices pour améliorer les flux de travaux, accroître l'efficacité et rendre les traitements plus précis.

Depuis décembre 2022, Varian et Santé Nouvelle-Écosse ont collaboré étroitement pour constituer la base d'un réseau de soins contre le cancer unifié et connecté. Grâce à cet accord, Santé Nouvelle-Écosse élargira la portée de l'accord précédent sur la transformation en oncologie. De plus, elle unifiera les données des patients en oncologie dans toutes les disciplines oncologiques de la province en installant une suite de logiciels Varian. À partir d'une source unique, les équipes de soins à l'échelle de la province auront une compréhension plus globale de leurs patients et obtiendront des renseignements approfondis afin d'offrir des soins plus personnalisés. Pour favoriser l'adoption de ces technologies sophistiquées, les équipes de soins de la Nouvelle-Écosse tireront parti des services professionnels de l'offre Advanced Oncology Solutions (AOS) de Varian afin de fournir un soutien global aux opérations pour le cancer et de continuer à faire progresser le programme provincial d'oncologie.

De plus, Santé Nouvelle-Écosse mettra à niveau ses systèmes de radiothérapie vers des systèmes de radiothérapie Ethos de pointe et dotés de la solution d'imagerie HyperSight. Le système Ethos utilise l'intelligence artificielle dans le but d'améliorer la précision et la rapidité du traitement. Ces produits visent à accélérer la prise de décisions liées aux soins, à améliorer la précision du traitement et à faire gagner du temps aux patients pendant le traitement.

Le partenariat constitue également une occasion de croissance économique. Au cours du premier semestre de 2024, Varian établira un nouveau bureau à Halifax, et elle s'est engagée à verser 50 millions de dollars canadiens en paie et en loyer sur 10 ans, créant ainsi au moins 60 emplois en Nouvelle-Écosse pendant cette période. Depuis son bureau de la Nouvelle-Écosse, Varian travaillera à l'élaboration d'un concept d'imagerie numérique, en tenant compte des commentaires de Santé Nouvelle-Écosse. De plus, Santé Nouvelle-Écosse pourra compter sur l'expertise de Siemens Healthineers dans le domaine de l'intelligence artificielle en tant qu'incubateur de nouveaux produits et solutions. Si le concept d'imagerie numérique est commercialisé avec succès, Varian créera un fonds d'innovation de partenariat en oncologie multidisciplinaire pour les futurs projets du Health Innovation Hub de la Nouvelle-Écosse.

« Pour améliorer les soins de santé dans notre province, nous devons suivre le rythme des dernières avancées en matière de technologie, d'équipement et de formation, a déclaré Tim Houston, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse. Ce partenariat favorisera la construction d'un futur où les soins contre le cancer seront un parcours rempli d'espoir, de soutien et de progrès incomparables. »

« Nous sommes très impressionnés par l'ampleur et la portée de l'ambition de Santé Nouvelle-Écosse, qui ne se contente pas de rester à la fine pointe des progrès en matière de soins contre le cancer, mais qui contribue également à créer ces progrès afin que les patients puissent recevoir des soins de meilleure qualité, plus efficaces et mieux coordonnés, » a affirmé Arthur Kaindl, chef de Varian. « Cet accord nous permet de concrétiser notre engagement commun à fournir des solutions dans le cadre du continuum de soins contre le cancer, en répondant aux besoins des cliniciens, des responsables de programmes, ainsi que des patients que nous servons tous en fin de compte. »

Avis de non-responsabilité : Le terme « partenariat en oncologie multidisciplinaire » et les termes similaires utilisés dans le présent communiqué ne suggèrent pas, ne créent pas et n'établissent pas un partenariat légal ou une coentreprise entre Varian et Santé Nouvelle-Écosse.

