TORONTO, le 15 mars 2022 /CNW/ - Le gouvernement fédéral s'apprête à mettre de l'avant un règlement visant à abolir les saveurs dans le vapotage, autres que celles du tabac, de la menthe et menthol. Le vapotage suscite beaucoup de débats.

Dans ce contexte, il est important de s'en tenir aux faits. C'est pourquoi Rights4Vapers et la Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ) désirent sensibiliser cette semaine, les députés fédéraux en leur présentant des faits concrets sur l'utilité du vapotage dans une démarche de réduction des méfaits associés au tabagisme, voire même pour cesser de fumer.

« Il existe de plus en plus d'études réalisées par des organismes de santé crédibles et mondialement reconnus qui démontrent l'efficacité du vapotage dans une perspective de cessation tabagique. Nous croyons que les membres du parlement ne possèdent pas toute l'information nécessaire sur le vapotage. C'est pourquoi nous voulons les informer », a commenté Maria Papaioannoy, porte-parole de Rights4Vapers.

Les deux organismes croient que le débat mériterait davantage de se faire sur la base de faits au lieu de préjugés ou d'arguments émotifs. « Nous croyons que le gouvernement fédéral devrait être plus rigoureux dans sa façon d'analyser le dossier du vapotage et de se fier aux faits avant d'amener de nouveaux règlements qui pourraient priver les millions de Canadiens et Canadiennes toujours fumeurs, d'un moyen reconnu pour réduire les méfaits associés au tabagisme », a pour sa part commenté Christina Xydous, porte-parole de la CDVQ.

La campagne de sensibilisation auprès des députés fédéraux sur les faits concernant le vapotage se déroulera du 14 au 18 mars 2022.

