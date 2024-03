VAPOTAGE CHEZ LES JEUNES SPORTIF.V.ES : LUGUENTZ DORT S'ASSOCIE À BRISE L'ILLUSION

MONTRÉAL, le 11 mars 2024 /CNW/ - Ne Pas vapoter c'est gagnant, scandent le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS) et le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec). Les deux organismes mettent une nouvelle fois leurs efforts en commun à l'occasion de la campagne de prévention qui vise à donner l'heure juste aux adolescent.e.s sportif.ve.s de 13 à 17 ans sur le vapotage! Pour sa 4e édition, Brise l'illusion bénéficie de l'appui de Luguentz Dort, joueur professionnel de basketball avec le Thunder d'Oklahoma City.

Luguentz Dort, un ambassadeur aux ambitions olympiques pour inspirer les jeunes

Fondateur de la Maizon Dort, qui met de l'avant la promotion de la santé et du bien-être des jeunes, Luguentz Dort, aussi ambassadeur de Tel-Jeunes, est un modèle d'inspiration et de réussite. Il n'a pas hésité à s'engager dans la campagne Brise l'illusion en s'adressant aux jeunes sportif.ve.s en milieu scolaire afin de faire valoir les bienfaits d'une vie sans vapotage.

« Ce qui a toujours été super important pour moi, en tant que sportif, c'est de rester concentré sur les choses qui comptent vraiment, comme le plaisir d'être actif et la fierté d'être performant. C'est le message que je veux passer aux jeunes, pour les guider à prendre les meilleures décisions, rester au maximum de leur forme et célébrer la victoire, sur soi-même comme au jeu. Si je peux motiver au moins un ou une jeune à rester loin de la vape, j'aurai réussi quelque chose d'important! » affirme Luguentz Dort.

« C'est une chance pour nous de pouvoir compter sur la notoriété et la crédibilité d'un ambassadeur sportif qui endosse notre message sur les bienfaits d'une vie sans vapotage et qui est porteur d'espoir pour les jeunes par son parcours exceptionnel. L'engagement en tant que porte-parole de Luguentz Dort, qui en plus d'être une personnalité locale originaire de Montréal-Nord, permettra d'interpeller les jeunes et de les sensibiliser aux saines habitudes de vie » poursuit Stéphane Boudreau, directeur général adjoint du RSEQ.

Le joueur des Thunder d'Oklahoma City ira aussi à la rencontre des jeunes d'une école de Montréal, où il animera un mini camp d'entrainement d'ici la fin de l'année scolaire.

Un concours Instagram offrira à un.e jeune un voyage à Toronto accompagné.e de deux ami.e.s de son choix pour assister à un match de l'équipe d'Oklahoma City. Ils.elles pourront profiter d'une rencontre privilégiée avec Luguentz Dort où ils.elles auront l'occasion de prendre des photos et de faire signer des autographes.

Ne pas vapoter, c'est gagnant pour les jeunes!

Brise l'illusion s'inscrit dans une volonté de sensibiliser les jeunes aux méfaits du vapotage pour contrer l'ampleur que prend le phénomène depuis plusieurs années. Le vapotage touche la santé des jeunes sportifs.ve.s, et il a des conséquences sur leurs performances individuelles et collectives.

La dépendance est l'un des principaux risques associés au vapotage. Le cerveau étant en développement à l'adolescence, les jeunes sont plus susceptibles de développer une dépendance à la nicotine. Certain.e.s jeunes sportif.ve.s, exposé.e.s à l'anxiété et à la pression de la performance, pensent faussement trouver un soulagement dans le vapotage et ainsi en subissent malheureusement ses méfaits.

Le CQTS et le RSEQ allient leurs forces pour une grande campagne à l'échelle de la province

En plus de collaborer avec Luguentz Dort, le CQTS et le RSEQ ont lancé ensemble une campagne de prévention à l'échelle du Québec, incluant la télévision, le Web, l'affichage extérieur et dans les écoles afin de rejoindre les jeunes sportif.ve.s partout où ils.elles sont.

La publicité télévisée met en scène un jeune sportif qui lance symboliquement une vapoteuse dans une poubelle. Il est acclamé par ses amis pour son geste positif de ne pas vapoter.

« On sait que l'entourage a un grand pouvoir d'influence, tant positif que négatif, dans l'initiation des jeunes au vapotage. En mettant l'accent sur la valorisation du choix de ne pas vapoter grâce au soutien des ami.e.s, la campagne publicitaire encouragera les jeunes à adopter un mode de vie sans fumée! » conclut Annie Papageorgiou, directrice générale du CQTS.

Enfin, comme cette campagne s'adresse également aux intervenant.e.s, une trousse éducative à télécharger est mise à leur disposition gratuitement afin de soutenir leurs interventions en sensibilisant les jeunes de prendre des décisions éclairées.

À propos du RSEQ

Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) contribue à la persévérance et à la réussite éducative ainsi qu'au développement de la personne par la promotion de la santé, la pratique du sport et de l'activité physique en milieu étudiant.

À propos du Conseil québécois sur le tabac et la santé

Un Québec sans tabac. Voilà la vision audacieuse du Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS). Depuis 1976, nous avons parcouru beaucoup de chemin et continuerons de paver la voie en mobilisant et rassemblant les acteurs de divers milieux afin d'enrayer la première cause de mortalité évitable au Québec, le tabagisme. Nous sommes aussi plus engagés que jamais à prévenir la consommation du cannabis et des produits de vapotage chez les jeunes.

