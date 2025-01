MONTRÉAL, le 19 janv. 2025 /CNW/ - « Le tabac affecte aussi la vie de vos proches », signe la Semaine pour un Québec sans tabac pour le lancement de 48e édition. Du 19 au 25 janvier, le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS), qui coordonne la campagne, ses partenaires et le ministère de la Santé et des Services sociaux se mobilisent pour sensibiliser les Québécois aux méfaits du tabagisme.

Le tabac peut bouleverser le quotidien et l'équilibre familial en une fraction de seconde

Portée par la signature de la campagne, la publicité aborde la manière dont le tabac peut bouleverser le quotidien et l'équilibre familial en une fraction de seconde. Le téléspectateur suit une mère, de nuit, dans son auto avec ses deux enfants sur le stationnement des urgences après que leur père a fait un AVC au cours du souper. La publicité rappelle qu'au-delà des statistiques, le tabac fait souffrir de vraies personnes.

« Nous recevons chaque semaine des témoignages déchirants de personnes gravement malades ou qui souffrent à cause du tabagisme. La publicité de cette année était l'occasion de mettre en lumière les répercussions dévastatrices de cette industrie. Nous sommes convaincus que la perspective des proches résonnera chez les personnes qui fument pour les encourager à arrêter de fumer », commente Dominique Claveau, directrice générale par intérim du CQTS.

Fumer multiplie par deux les risques de subir une crise cardiaque ou un AVC

Malgré les progrès dans la lutte contre le tabagisme ces dernières années, le tabac demeure une problématique de santé publique : 12,5 % de Québécois fument.

En 2025, de nombreuses personnes continuent de souffrir de maladies associées au tabagisme. Ces maladies peuvent frapper soudainement et tout dévaster sur leur passage : fumer multiplie par deux les risques de subir une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, voire d'en mourir.

Concrètement, au Québec, ce sont 13 000 personnes qui perdent la vie chaque année des suites de maladies associées au tabac.

Cesser de fumer et s'offrir à soi et à ses proches une vie sereine

Cesser de fumer, c'est s'offrir à soi et à ses proches une vie sereine. C'est pourquoi le CQTS invite les personnes qui souhaitent arrêter de fumer à utiliser les services J'ARRÊTE :

Une aide confidentielle, gratuite et dont l'efficacité a fait ses preuves auprès des Québécois qui souhaitent arrêter de fumer ou de vapoter;

Des professionnels de l'arrêt tabagique sont disponibles afin d'offrir de l'aide en ligne (jarrete.qc.ca / iquitnow.qc.ca), de l'aide par téléphone (1 866 JARRETE (1 866 527-7383)), ou de l'aide en personne dans les centres d'abandon du tabagisme du Québec.

Repérer les signes de l'AVC

L'organisme invite également l'ensemble de la population à apprendre les principaux signes de l'AVC grâce à la campagne VITE de Cœur + AVC, une urgence médicale qui frappe sans prévenir. Le simple fait de connaître ces signes peut sauver une vie :

V : le visage est-il affaissé?

I : incapacité à lever les deux bras normalement?

T : trouble de la parole, trouble de la prononciation?

E : extrême urgence, composez le 9-1-1

À propos du Conseil québécois sur le tabac et la santé

Un Québec sans tabac. Voilà la vision audacieuse du Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS). Depuis 1976, le CQTS a parcouru beaucoup de chemin et continuera de paver la voie en mobilisant et en rassemblant les acteurs de divers milieux afin d'enrayer la première cause de mortalité évitable au Québec, le tabagisme. Fort de sa victoire historique contre les cigarettières canadiennes dans le cadre du recours collectif CQTS-Blais pour les victimes du tabac du Québec, le CQTS est aussi engagé à prévenir la consommation du cannabis et des produits de vapotage chez les jeunes.

Informations :

Portail Québec sans tabac : quebecsanstabac.ca

Page Facebook Québec sans tabac : facebook.com/quebecsanstabac

Page Instagram Québec sans tabac : instagram.com/quebec_sans_tabac

SOURCE Conseil québécois sur le tabac et la santé

Renseignements : Delia Crosina, Public stratégies et conseils, (438) 493-3443, [email protected]