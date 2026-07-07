Vantage offre désormais la négociation de CFD sur l'or 24/7 avec XAUUSD247

Les clients admissibles peuvent maintenant négocier des CFD sur l'or en dehors de la semaine de négociation traditionnelle, y compris les fins de semaine, par l'entremise de MT5, de TradingView et de l'application Vantage.

PORT VILA, Vanuatu, le 7 juill. 2026 /CNW/ -- Vantage Markets (« Vantage »), un courtier de CFD multi-actifs, annonce aujourd'hui le lancement de XAUUSD247. Le Groupe CME a récemment annoncé son intention d'étendre la négociation de certains produits à terme sur l'or à 24/7, sous réserve d'un examen réglementaire. XAUUSD247 est un produit CFD de gré à gré distinct offert par Vantage.

« XAUUSD247 offre aux clients admissibles un accès à des CFD sur l'or en dehors des heures normales de marché, soutenus par des mécanismes de produits transparents et des contrôles commerciaux clairement définis », déclare Marc Despallieres, directeur général de Vantage.

XAUUSD247 est disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept, y compris les samedis et dimanches, sous réserve de la maintenance programmée de la plateforme et de la disponibilité régionale. Le produit utilise une taille contractuelle d'une once, comparativement à la taille contractuelle de 100 onces du produit traditionnel XAUUSD de Vantage. Aucune commission de négociation distincte ne s'applique, bien que des écarts, des frais de financement et d'autres coûts applicables puissent s'appliquer. Un effet de levier allant jusqu'à 100x peut être disponible, sous réserve de la taille de la position, du type de compte et des conditions de négociation applicables. Calcul de la marge unilatérale pour les comptes admissibles qui détiennent des positions longues et courtes.

XAUUSD247 intègre également des limites d'exposition nette et brute au niveau du compte dans son cadre de gestion des risques. Lorsque le seuil d'exposition applicable est atteint, les comptes entrent en mode « close-only » jusqu'à ce que l'exposition revienne sous la limite pertinente. Les écarts applicables, les frais de financement, l'effet de levier, les limites d'exposition et les autres conditions de négociation peuvent varier selon le type de compte du client, la région et l'entité Vantage applicable.

La page sera officiellement lancée le 6 juillet.

À propos de Vantage

Vantage Markets est un courtier de CFD multi-actifs offrant un accès à l'or, au Forex, aux matières premières, aux indices, aux actions, aux FNB et aux obligations.

Avec plus de 17 ans d'expérience, Vantage offre une plateforme de négociation éprouvée, une application mobile primée et une expérience de négociation conviviale.

Avertissement sur les risques : Les CFD sont des produits complexes à effet de levier et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. La négociation de CFD peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Nous vous recommandons de vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un tel risque de perdre votre argent.

Avis de non-responsabilité : Ce contenu est fourni à titre purement informatif et ne constitue en aucun cas un conseil financier ou d'investissement. La disponibilité des produits et services décrits dans la présente version est assujettie à des restrictions juridictionnelles et peut ne pas être offerte aux résidents de certains pays ou régions.

SOURCE Vantage

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