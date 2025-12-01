HONG KONG, le 1er déc. 2025 /CNW/ -- La Fondation Vantage a fait don d'un million de dollars de Hong Kong pour soutenir l'intervention d'urgence et la reconstruction après la catastrophe à la suite de l'incendie de niveau 5 au Wang Fuk Court à Tai Po, à Hong Kong. L'incendie a causé de graves dommages à de multiples ménages et a perturbé considérablement la vie des résidents locaux.

Le don a été alloué à des organismes de bienfaisance reconnus localement pour fournir une aide d'urgence, y compris un refuge temporaire, des fournitures essentielles et un soutien à la relance communautaire à moyen terme.

En plus des contributions financières, des représentants de la direction de Vantage et des membres de l'équipe de bienfaisance ont visité la zone touchée pour participer aux efforts de secours, offrant du réconfort et de l'aide aux résidents qui doivent composer avec les conséquences de la catastrophe. Cette action reflète l'engagement de longue date de Vantage en matière de responsabilité sociale des entreprises et renforce notre conviction que le soutien véritable provient non seulement des ressources, mais aussi des soins et des liens humains.

Vantage a déclaré :

« Chez Vantage, nous croyons qu'il est de notre responsabilité de soutenir la communauté en temps de crise. L'incendie de la Cour Wang Fuk a profondément touché de nombreuses familles, et nous espérons que ce don aidera à accélérer leur rétablissement. Nous sommes également fiers des membres de notre équipe qui ont visité le site de façon proactive pour montrer leur soutien. Leur empathie et leur solidarité incarnent les valeurs fondamentales de notre entreprise. »

En tant que plateforme dédiée aux initiatives philanthropiques mondiales, la Fondation Vantage participe depuis longtemps à des programmes de secours aux sinistrés, d'éducation et communautaires en Asie et dans le monde entier. À l'avenir, la Fondation continuera de surveiller les répercussions à long terme de cet incident et d'explorer d'autres façons de soutenir les efforts de rétablissement soutenus, selon les besoins.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2834617/image_5028204_16224931.jpg

