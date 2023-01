Vans Snowboard annonce le retour du Parc de rails Ojo et du Ojo Fest au Parc olympique, pour honorer l'héritage de Dillon Ojo

En partenariat avec la Fondation Dillon Ojo Ligne de Vie afin d'accroître l'accessibilité au snowboard, grâce à un parc de rails à usage gratuit, et une célébration d'ouverture à ne pas manquer

MONTRÉAL, le 17 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Dillon Ojo, membre de l'équipe Vans Snowboard, a marqué de plusieurs façons ceux qui l'ont connu et aimé. Il était apprécié pour ses compétences sublimes en planche à neige, son sourire éblouissant, sa personnalité grégaire et, plus que tout, son amour de la communauté et sa mission personnelle de rendre son sport favori plus accessible aux jeunes défavorisés.

Même après son décès en 2018, Dillon demeure un membre clé de la famille Vans Snowboard. Depuis 2022, Vans Snowboard s'est associé au Parc olympique de Montréal et à la Fondation Dillon Ojo Ligne de Vie pour contribuer à sa mission grâce au Parc Ojo, un parc de rails accessible gratuitement situé au pied de la tour. Ce dernier ouvrira ses portes avec le Ojo Fest 2023, une célébration de la communauté de snowboard de Montréal.

« Tout comme Dillon, nous avons à cœur de permettre à tous ceux et celles qui en ont envie de pratiquer le snowboard. Le Parc Ojo est une belle façon de lui rendre hommage et lui permettre de continuer de transmettre sa passion », a indiqué Alex Auchu, directeur marketing chez Vans Canada.

Le 21 janvier marquera à la fois la date du Ojo Fest 2023 et la grande ouverture du Parc Ojo pour la saison hivernale. L'événement de snowboard communautaire Ojo Fest se déroulera de 11 h à 15 h, avec la présence d'athlètes de l'équipe Vans Snowboard. Sur place, il sera possible de participer à un jam de planche à neige pour tous, à une activité supportée par Empire Montréal qui permettra de récompenser en argent comptant les manœuvres réussies et à un atelier d'initiation au snowboard pour les débutants (4-8 ans), en collaboration avec l'Association des Stations de ski du Québec. Des bottes éditions spéciales Ojo Hi-Standard OG seront tirées au sort parmi les participants et participantes, ADAMO, le restaurant préféré de Dillon Ojo, offrira de la pizza, tandis que les DJs Kazz et Felix Patry s'occuperont de l'ambiance.

« C'est vraiment touchant de voir tout ce qui est mis en place pour perpétuer la mission de Dillon. Il serait content de voir tout le monde réuni au Parc Ojo pour pratiquer ce sport qui lui tenait tant à cœur », a déclaré Élaine Charles, mère de Dillon et co-fondatrice de la Fondation Dillon Ojo Ligne de Vie.

Le Parc de rails Dillon Ojo est situé au 4545, avenue Pierre-de Coubertin à Montréal, aux abords de la station de métro Viau. Ce terrain de jeu pour la communauté et les amateurs de freestyle est ouvert tous les jours, entre 9 h et 17 h, jusqu'à la fin du mois de mars.

« Nous sommes heureux d'accueillir le parc de rails Dillon Ojo cette année encore, sur l'emblématique côte Morgan, un lieu de rencontre pour les sports de glisse depuis près d'un siècle. En aménagement ce parc à neige au Parc olympique, Vans et la Fondation Dillon Ojo perpétuent la tradition en la faisant entrer dans la modernité, pour le plus grand plaisir des planchistes de tous âges. » a mentionné Sonia Provençal, conseillère principale au développement des affaires, Parc olympique.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités et événements futurs du Parc Ojo, consultez les pages Instagram @vanscanada et @vanssnow.

Ce parc de rails est une production de l'agence québécoise Dizzle Entertainment, en collaboration avec Today's Park pour le design, la conception et l'entretien. L'entretien mécanique aura lieu toutes les semaines pour s'assurer de la qualité des modules. Il n'y a aucun remonte-pente et le port du casque est obligatoire.

Pour plus d'informations, rendez-vous au vans.ca/ojopark ou au https://parcolympique.qc.ca/activite/parc-de-rails-dillon-ojo/.

À propos de Vans

Vans®, propriété de la société VF (NYSE : VFC), est la marque originale de chaussures, de vêtements et d'accessoires de sport. Les collections authentiques Vans sont vendues dans 100 pays par l'entremise d'un réseau de filiales, de distributeurs et de bureaux internationaux. Vans possède et exploite également plus de 2000 magasins de détail partout dans le monde. La marque Vans fait la promotion d'un style de vie sportif, de la culture émergente et de l'expression créative par l'entremise de son soutien à différents athlètes, musiciens et artistes, et par la tenue d'événements progressistes et de plateformes uniques comme le Vans Triple Crown of Surfing®, Vans Custom Culture, et le House of Vans, carrefour culturel et de concerts internationaux de la marque.

Photos et vidéo disponibles sur demande

