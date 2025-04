L'été sera vibrant au Parc olympique : une programmation riche en musique, gastronomie, sports urbains et innovation durable

MONTRÉAL, le 24 avril 2025 /CNW/ - À nouveau cet été, le Parc olympique se déploie en un carrefour culturel, gourmand et événementiel avec une programmation estivale unique dans la métropole. Des concerts électrisants aux événements gastronomiques incontournables, en passant par des activités sportives urbaines et des innovations durables, les aires extérieures du Parc olympique promettent une saison haute en couleur pour les visiteurs.

Une programmation musicale au premier plan

Encore une fois cette année, l'Esplanade Pie-IX accueillera une série de concerts et de festivals mettant en vedette des artistes de renommée internationale et des événements emblématiques, tels que :

Dom Dolla (samedi 17 mai) (Esplanade Pie-IX) - Le célèbre DJ et producteur australien fera vibrer Montréal avec ses sons électro envoûtants.

(samedi 24 et dimanche 25 mai) (Esplanade Pie-IX) - Le festival incontournable de musique latine revient en force avec une programmation exaltante.

(jeudi 7 au dimanche 10 août) (Esplanade Pie-IX) - Pour une quatrième année consécutive, le Parc olympique accueillera une série d'événements festifs et engagés célébrant la communauté 2SLGBTQIA+.

L'OSM lance la 12e Virée classique (mercredi 13 août) (Esplanade Pie-IX) - Le rendez-vous annuel des mélomanes, alors que l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Rafael Payare investira à nouveau le Parc olympique pour une soirée magique sous les étoiles.

Un site vivant, durable et gourmand

À ces concerts s'ajoutent les événements qui font désormais partie des classiques estivaux, notamment Les Premiers Vendredis (Esplanade Pie-IX), l'événement culinaire le plus couru de l'été, qui se déroule maintenant sur deux jours et réunit les meilleurs camions de cuisine de rue pour des soirées gourmandes et conviviales, de juin à septembre.

Les amateurs de sports urbains ne seront pas en reste et pourront profiter de deux installations sportives uniques à Montréal, telles que :

Le planchodrome Vans , d'une superficie de 900 m² et doté d'un bol en béton et d'un parcours de rue (modules, rampes), ouvert gratuitement au public tous les jours, du lever au coucher du soleil. Conçu en collaboration avec California Skateparks, il est reconnu comme l'un des meilleurs endroits pour pratiquer la planche à roulettes au Canada .

Nomad Bloc - Le plus grand centre d'escalade de bloc extérieur au Canada s'installe sur l'Esplanade du Parc olympique juste à temps pour le retour du beau temps. Avec ses 30 mètres linéaires de murs et ses voies d'escalade pour tous les niveaux, Nomad Bloc offre une expérience unique en plein air. Les participants peuvent réserver leur plage horaire en ligne et profiter d'un service de location de chaussons d'escalade sur place.

Les familles, quant à elles, pourront à nouveau profiter d'Îlots 76, ce village d'activités familiales situé au pied de la Tour de Montréal. Ce lieu propose une aire de jeux composée de structures gonflables à saveur olympique offrant ainsi aux enfants de 2 à 12 ans un espace ludique pour se divertir (payant $). Pendant que les enfants s'amusent, les parents peuvent profiter d'une terrasse extérieure joliment aménagée pour se détendre.

En nouveauté cette année, Aire Commune aménage l'Espace Solaire, la première place publique au Québec entièrement alimentée par l'énergie solaire. Ce nouvel espace en plein air, situé aux abords du Biodôme, offrira des bancs et des zones de travail avec Wi-Fi haute vitesse et prises électriques, le tout intégré dans un aménagement paysager soigné, grâce à des infrastructures intelligentes et durables.

Enfin, le Parc olympique sera également de la partie lors du grand Tour de l'Île de Montréal, le dimanche 1er juin, alors que les cyclistes pourront parader devant nos installations emblématiques.

« Cet été, le Parc olympique se positionne plus que jamais comme un lieu de convergence où la musique, la gastronomie, le sport, l'innovation et la diversité se rencontrent pour offrir une programmation dynamique et accessible à tous », souligne Joëlle Brodeur, présidente-directrice générale du Parc olympique.

Informations pratiques

La programmation complète ainsi que les horaires et modalités d'accès sont disponibles sur notre site Web.

À propos du Parc olympique

Créé le 1er novembre 2020, le Parc olympique (Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique), remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020). Il a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique et d'entraînement sportif au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball les Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec, avec plus de 120 millions de visiteurs depuis son inauguration. À l'aube de son 50e anniversaire d'existence, ce grand parc de l'est de la métropole possède une valeur patrimoniale incontestable qui se décline sous quatre principaux aspects : historique, emblématique, architectural et urbain.

