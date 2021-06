Vans dévoile un important nouveau parcours street au planchodrome du Parc olympique de Montréal

MONTRÉAL, le 21 juin 2021 /CNW Telbec/ - En cette journée internationale de la planche à roulettes (Go Skateboarding Day), Vans Canada et le Parc olympique de Montréal sont fiers d'annoncer la deuxième phase du planchodrome Vans, avec le dévoilement d'un important parcours street d'une superficie de plus de 10 000 m2. La nouvelle section comprend une série diversifiée d'obstacles pour les planchistes de tout niveau, complétant le bol en béton de près de 900 m2 de niveau professionnel, construit à l'origine pour le Vans Park Series en 2019.

« L'objectif est d'offrir aux planchistes, de tous les âges et tous les niveaux, des installations de qualité où ils peuvent bouger, s'exprimer et développer leur créativité. En ralliant la créativité et le sport, nous croyons que le skateboard peut contribuer à maintenir une bonne santé physique et mentale. Grâce à la diversité des obstacles et des modules, nous voulons offrir aux Montréalais la possibilité de s'immerger dans la culture du skateboard, qu'ils fassent déjà partie de la communauté du skate à Montréal, qu'ils soient intéressés à l'essayer pour la première fois, ou qu'ils veuillent simplement regarder ». -- Alex Auchu, directeur du marketing chez Vans Canada.

La construction de ce parcours a été financée en deux phases par le Parc olympique et par une commandite de Vans. Le Parc finance ces investissements dans le cadre de son Plan d'investissement en immobilisation pour un montant de 8 M $. La première phase de réfection de dalles de l'Esplanade du secteur 900 qui a été réalisée au cours de 2017-2019 comprenait entre autres l'installation du bol et l'ajout de composantes structurales pour le supporter. La seconde phase des travaux, dont la construction a commencé en août 2020 et a été finalisée en juin 2021, comprend la réfection de la dalle autour du bol et l'étanchéisation du secteur, l'ajout de ce parcours street, ainsi que la revitalisation des fontaines aux abords du planchodrome.

La conception du design du planchodrome relève de Vans, en collaboration avec California Skatepark, une compagnie de conception et de construction de renommée mondiale, offrant aux résidents de Montréal des installations de calibre international, parmi les meilleurs endroits au Canada pour pratiquer la planche à roulettes.

« Le Parc a pris la décision il y a quelques années qu'à chaque fois que nous procéderions à la réfection d'une installation du Parc olympique, nous nous poserions la question : est-ce que nous ne faisons que du copier-coller ou allons-nous saisir l'occasion pour améliorer l'infrastructure? Pour les dalles du niveau 900 et le bassin attenant nous en avons profité pour aménager un planchodrome de qualité internationale, qui accueillera les planchistes des quartiers avoisinants mais également aux athlètes de haut niveau, de même que des compétitions internationales. Nous en avons également profité pour entreprendre la réhabilitation d'un premier bassin d'eau (phase I) tel qu'il avait été imaginé et conçu par Roger Taillibert en 1976. Ce planchodrome est un projet concret qui remplit pleinement notre nouvelle mission de développement et de mise en valeur du Parc olympique. » -- Michel Labrecque, président-directeur général du Parc olympique.

« C'est vraiment spécial d'avoir accès à des installations aussi variées et de qualité, chez nous, à Montréal. Ce sera un bon endroit pour permettre aux jeunes de s'initier à la culture du skate en étant entourés de gens qui partagent leur passion. C'est vraiment un beau cadeau pour la communauté. C'est grâce à des initiatives comme celles-là que notre sport continue de se développer » -- Annie Guglia, athlète Vans en skateboard et représentante des athlètes/membre du conseil d'administration de Canada Skateboard.

Le nouvel ajout au planchodrome Vans au Parc olympique de Montréal a officiellement ouvert aujourd'hui le 21 juin pour célébrer la journée internationale de la planche à roulettes (Go Skateboarding Day).

Le planchodrome situé dans le secteur 900 de l'Esplanade du Parc olympique, près de la rue Sherbrooke, est ouvert gratuitement, tous les jours du lever du soleil à la tombée de la nuit.

Pour plus d'informations sur le planchodrome Vans : https://parcolympique.qc.ca/quoi-faire/evenements-et-activites/planchodrome-vans/

À propos de Vans

Vans®, propriété de la société VF (NYSE : VFC), est la marque originale de chaussures, de vêtements et d'accessoires de sport. Les collections authentiques Vans sont vendues dans 97 pays par l'entremise d'un réseau de filiales, de distributeurs et de bureaux internationaux. Vans possède et exploite également plus de 2000 magasins de détail partout dans le monde. La marque Vans fait la promotion d'un style de vie sportif, de la culture émergente et de l'expression créative par l'entremise de son soutien à différents athlètes, musiciens et artistes, et par la tenue d'événements progressistes et de plateformes uniques comme le Vans Checkerboard Day, Vans Park Series, Vans Triple Crown of Surfing®, Vans Custom Culture, et le House of Vans, carrefour culturel et de concerts internationaux de la marque.

Vans, "Off the Wall" depuis 1966

www.vans.ca



instagram.com/vanscanada



facebook.com/vanscanada



youtube.com/vans

À propos du Parc olympique

Créé le 1er novembre 2020, le Parc olympique (Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique), remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020). Il a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique et d'entraînement sportif au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball des Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec, avec plus de cent-vingt millions de visiteurs depuis son inauguration.

Quarante-cinq ans après sa construction, ce grand parc de l'est de la métropole possède une valeur patrimoniale incontestable, notamment sur les plans historique, emblématique, architectural et urbain.

