La stratégie de marketing confirme l'engagement soutenu de la marque qui veut occuper une place toujours plus grande au Canada.

MISSISSAUGA, ON, 05 avril 2022 /CNW/ - Valvoline Inc. (NYSE : VVV), chef de file international de l'entretien automobile qui contribue à l'avenir de la mobilité en offrant des produits et services novateurs, a annoncé aujourd'hui le renouvellement de son entente de partenariat entre ValvolineMC Canada et les Blue JaysMC de Toronto.

Suite à une première alliance en 2021, le nouveau contrat pluriannuel prolonge la relation permettant à Valvoline Canada de devenir partenaire officiel et accordant des droits de marketing à l'échelle nationale durant toute la saison de 2022 et plus.

« Valvoline Canada est heureuse d'annoncer la prolongation de son partenariat avec les Blue Jays de Toronto alors que nous étendons la portée de notre campagne « L'huile à moteur originale » encore plus loin», affirme Mark Coxhead, président-directeur général de Valvoline Canada. « Le partenariat complète notre ensemble d'activités de marketing pour ainsi accroître notre présence auprès des propriétaires de véhicules au Canada. »

La marque Valvoline sera bien en vue derrière le marbre durant les matchs à domicile prévus au calendrier. Du nouveau en 2002 - les enseignes à DEL de Valvoline seront affichées dans le stade durant certains matchs à domicile.

De plus, le partenariat sera appuyé par une campagne publicitaire extérieure sur les chaînes numériques et les réseaux sociaux, et par une publicité imprimée dans le programme le jour du match et l'album des Blue JaysMC de Toronto.

« Pour sa première année, ce partenariat très médiatisé entre Valvoline et les Blue Jays de Toronto a été formidable », affirme David Watts, chef de la vente au détail de Valvoline Canada. « Mais 2022 s'annonce encore meilleure puisque notre partenariat prend encore plus d'ampleur avec des nouveaux outils de marketing et des promotions à fort impact auprès des installateurs qui permettront à Valvoline de continuer de gagner du terrain tout au long de notre entente qui s'échelonne sur plusieurs années. »

À propos de ValvolineMC

Valvoline inc. (NYSE : VVV) est un chef de file international de l'entretien automobile qui contribue à l'avenir de la mobilité en offrant des produits et services novateurs pour les véhicules électriques, hybrides et à moteur à combustion interne. Établie en 1866, la compagnie a introduit la première huile à moteur au monde et a fait connaître sa marque au fil des ans en plus de se mériter de très bonnes notes pour son service à la clientèle au sein de nombreux réseaux de produits et services. La compagnie exploite et franchise environ 1 600 centres de services et constitue la 2e plus grande chaîne de magasins aux États-Unis et la 3e au Canada. Avec ses ventes dans plus de 140 pays et territoires, Valvoline offre des solutions pour tous les moteurs et toutes les transmissions, incluant les véhicules à kilométrage élevé et les véhicules lourds, à plus de 80 000 endroits partout à travers le monde. En créant la prochaine génération de solutions de pointe pour les automobiles, Valvoline s'est imposée en tant que principal fournisseur de liquides pour batterie aux constructeurs de véhicules électriques et leur offre des produits adaptés à leurs besoins pour les aider à étendre la portée et l'efficacité des véhicules. Pour en savoir plus, ou pour trouver un centre de services Valvoline près de chez vous, consultez le site valvoline.com .

MCMarque de commerce, Valvoline ou ses filiales, déposée dans divers pays.

MSMarque de service, Valvoline ou ses filiales, déposée dans divers pays.

MCTORONTO BLUE JAYS et toutes les marques et tous les dessins connexes sont des marques de commerce et/ou des droits d'auteur de Blue Jays Baseball Partnership (« RBJBP »). © 2022 RBJBP

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1480434/Valvoline_Logo.jpg

SOURCE Valvoline Inc.