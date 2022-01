MONTRÉAL, le 24 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Valtech, leader mondial des services numériques et de la transformation numérique, annonce l'acquisition d'Absolunet, firme de services professionnels nord-américaine spécialisée dans le commerce électronique, dont le siège social est dans la région de Montréal. Valtech intègre ainsi les 300 experts d'Absolunet à son équipe en pleine croissance, qui compte désormais plus de 4 500 innovateurs, concepteurs, spécialistes du marketing, créatifs et développeurs répartis sur cinq continents avec plus de 50 bureaux dans 18 pays.

Cette acquisition consolide la position de Valtech en tant qu'acteur important dans le domaine du commerce électronique, tel que reconnu par les plus grandes firmes d'analystes.

« L'acquisition d'Absolunet ne pouvait arriver à un meilleur moment. Plus de 300 individus très qualifiés se joignent à la famille Valtech à un moment où la demande pour le commerce électronique et les expériences numériques intégrées poursuit sa croissance », affirme Damien Lefebvre, vice-président exécutif, Amérique du Nord chez Valtech. « Les clients de Valtech bénéficieront d'une expertise supplémentaire, alors que nous continuons d'offrir toute la gamme de services numériques aux plus grandes marques mondiales. »

Fondée en 1999, l'expertise primée d'Absolunet en matière de commerce électronique a aidé des marques telles que Structube, SAQ, BMR, Sail ainsi que des centaines de détaillants, distributeurs et fabricants à combler le l'écart du commerce électronique. De plus, Absolunet a été la première entreprise technologique québécoise à obtenir une certification gouvernementale pour l'instauration et le maintien d'un sain équilibre entre le travail et la vie personnelle.

« L'intégration d'Absolunet à Valtech est une excellente décision qui offre une opportunité incroyable de poursuivre notre croissance et de devenir le leader mondial du commerce électronique », ajoute Charles Desjardins, PDG d'Absolunet. « Valtech, étant une agence mondiale, nous donne accès à des bureaux à travers le monde, à un savoir-faire inestimable, à un bassin de talents hautement diversifié et à la possibilité de travailler avec des marques et des organisations internationales de grande réputation. Au fil de plusieurs années de croissance, nous avons toujours priorisé nos personnes, notre culture d'entreprise, et la création d'un environnement de travail sans pareil. Plus nous apprenions à connaître Valtech, plus nous avions l'impression de retrouver un membre de notre famille qu'on aurait trop longtemps perdu de vue. La complémentarité des technologies, des pratiques, des valeurs et des compétences est phénoménale. »

Une clientèle diversifiée

La clientèle bien établie d'Absolunet se greffe à l'impressionnante liste de clients de Valtech, dont L'Oréal, Volkswagen, Heineken, Nespresso, la Société québécoise du cannabis (SQDC) et plusieurs autres, œuvrant dans une multitude de secteurs tels que les biens de consommation, l'automobile, l'alimentation et les boissons, la vente au détail et la fabrication, parmi tant d'autres. Ces clients seront désormais desservis sous la marque Valtech.

Avec l'intégration d'Absolunet, Valtech renforce son savoir-faire sur plusieurs des principales plateformes de commerce sur le marché, notamment Adobe, Salesforce, commercetools, Optimizely, SAP et VTEX. De plus, Valtech possède des compétences approfondies au sein d'un éventail de fournisseurs de plateformes de renom qui permettent aux entreprises de développer l'ensemble de leurs solutions numériques incluant le marketing numérique, la personnalisation et l'analyse des données.

En plus des 300 employées d'Absolunet qui se joignent à Valtech, d'autres positions seront à pourvoir, tant à Montréal qu'à l'étranger, y compris des développeurs « front end » et « back end », des concepteurs d'interface utilisateur et bien d'autres encore.

Valtech offre une culture d'entreprise fondée sur la diversité et les échanges internationaux, grâce à ses nombreux bureaux à travers le monde.

À propos de Valtech

Valtech est une agence numérique mondial axée sur la transformation des entreprises et propulsé par l'innovation. Nous permettons à nos clients d'anticiper les tendances de demain et de se connecter plus directement avec les consommateurs à travers leurs points de contact numériques et physiques tout en optimisant le temps de mise sur le marché et le retour sur investissement.

Valtech est un réseau international fondé en 1993 qui compte plus de 4500 innovateurs, concepteurs, spécialistes du marketing, créatifs et développeurs répartis sur les cinq continents et plus de 50 bureaux dans 18 pays. Spécialisés dans le design d'expérience, la technologie et le marketing, notre passion est de relever les défis de transformation des activités de nos clients. Des défis où nous réinventons le parcours client et construisons de nouvelles expériences connectées, où nous faisons fonctionner les données dans cette nouvelle ère et aidons nos clients à transformer leur mode de fonctionnement.

Nos services comprennent le conseil en stratégie, la conception, les services technologiques et l'optimisation des plateformes numériques critiques pour le commerce et le marketing multicanal.

Pour de plus amples renseignements, visitez VALTECH.COM

