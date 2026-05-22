SAINT-ALBAN, QC, le 22 mai 2026 /CNW/ - Vallée annonce le lancement du 4DA5E, un nouveau chariot élévateur tout-terrain articulé de 5 000 lb qui marque l'arrivée de sa gamme ultra-compacte. Développé en réponse aux réalités des opérations de manutention les plus exigeantes, le 4DA5E introduit une nouvelle mesure de performance en manutention industrielle, notamment dans les secteurs minier, forestier et horticole.

Maîtrisez le terrain

Le 4DA5E est dorénavant le plus petit équipement du catalogue produit de Vallée. Ainsi, l'entreprise mise sur sa traction quatre roues motrices tout-terrain et sa conception articulée pour permettre à sa clientèle d'accéder aux espaces les plus restreints, notamment à l'intérieur d'un conteneur, d'une remorque fermée ou d'allées étroites.

Sa capacité de levage de 5 000 lb avec un centre de charge de 24 pouces, combinée à un mât à trois sections atteignant 15 pieds, ainsi qu'à l'intégration de technologies comme un système caméra-écran intégré facilitant la manutention, en font un équipement qui maintient l'efficacité des opérations, même lorsque les conditions de terrain sont irrégulières, boueuses, enneigées ou encombrées.

« Un chariot élévateur mal adapté peut rapidement devenir un frein opérationnel : déplacements plus complexes, multiplication des manœuvres et ralentissement des cycles de travail. Chez Vallée, cette réalité guide directement le développement de nos équipements, dont le 4DA5E », souligne Benoit Vohl-Darveau, Vice-président au développement commercial et copropriétaire de Vallée.

Une plateforme éprouvée Cat® combinée au système de levage Vallée

Le 4DA5E repose sur la plateforme Caterpillar 906 reconnue pour sa robustesse et sa fiabilité, à laquelle s'ajoute le système de levage développé par Vallée. Cette combinaison permet d'offrir un équipement adapté aux opérations de manutention continues, appuyé par l'expertise reconnue de deux leaders du domaine : Vallée et Toromont Cat.

Les nombreuses options disponibles, telles que l'intégration de la connectivité Cat® Product Link™ ou un ensemble minier souterrain prêt à l'emploi, peuvent venir compléter l'équipement pour répondre à des réalités d'utilisation variées. Soutenu par un service après-vente et un accès simplifié aux pièces Cat®, ce chariot élévateur contribue à transformer les pertes de temps évitées en gains concrets de productivité et de rentabilité.

Parce que là où d'autres atteignent leurs limites, le 4DA5E s'impose.

Pour en savoir plus : découvrez le 4DA5E.

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À propos de Vallée

Depuis 1956, Vallée conçoit et fabrique des équipements de manutention reconnus pour leur fiabilité et leur robustesse. Basée au Québec, son expertise couvre la conception, l'adaptation, la fabrication et l'entretien de chariots élévateurs et de leurs systèmes de levage.

SOURCE Vallée

Contact média : Elizabeth Caron, Chargée de compte Vallée | Rouillier, Agence de communication, [email protected], 819-701-0492