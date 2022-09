Cet investissement de 10 millions de dollars dans le travail de Conservation de la nature Canada, qui s'appuie sur le rôle de premier plan que joue la TD dans les marchés du carbone, contribuera à préserver plus de 145 000 hectares de forêt boréale.

TORONTO, le 21 sept. 2022 /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (« la TD ») a annoncé aujourd'hui qu'elle investissait 10 millions de dollars dans le projet Terres boréales situé à Hearst, dans le Nord de l'Ontario. Piloté par Conservation de la nature Canada (« CNC »), ce projet crucial vise à protéger près de 1 500 kilomètres carrés de forêt boréale dans le Nord de l'Ontario. C'est le plus grand projet de conservation de terres privées de l'histoire du Canada. Considérées comme les « poumons » de la planète, les forêts boréales du Canada renferment plus de 10 % de l'ensemble des réserves de carbone terrestres du monde. Leur protection est donc déterminante dans la lutte contre la perte de biodiversité et les changements climatiques.

Grâce à cet investissement, Valeurs Mobilières TD (« VMTD ») contribuera à la conservation de 145 173 hectares de forêt boréale - composée de feuillus et de résineux - dans le Nord de l'Ontario. Dans le cadre de cet accord conclu avec CNC, VMTD accédera à une partie des crédits de compensation de carbone générés par le projet. Cet investissement montre à quel point la TD est déterminée à favoriser la croissance des marchés volontaires du carbone en offrant des solutions financières novatrices.

« Nous sommes plus que fiers de contribuer ainsi au travail crucial de Conservation de la nature Canada, qui cadre avec les démarches de la TD en faveur d'un avenir plus durable, déclare Riaz Ahmed, président et chef de la direction, Valeurs Mobilières TD. Ce projet représente un des nombreux moyens par lesquels nous accompagnons nos clients dans la transition vers une économie plus sobre en carbone, en leur offrant des solutions unifiées pour les aider à s'adapter à ce domaine qui évolue à vitesse grand V. »

« Devant le recul rapide de la biodiversité et les conséquences des changements climatiques, la conservation de la nature apporte des solutions concrètes et mesurables. CNC se sert du marché volontaire du carbone pour accélérer les initiatives de conservation de grande envergure qui s'imposent de toute urgence à travers le pays. Nous sommes fiers que, dans le cadre de sa stratégie environnementale, sociale et de gouvernance, VMTD accorde ainsi sa confiance à CNC et au projet Terres boréales. Ensemble, nous alimentons un avenir carboneutre et respectueux de la nature. » - Catherine Grenier, présidente et chef de la direction de Conservation de la nature Canada.

Services-conseils en carbone

VMTD a également le plaisir d'annoncer la création de l'unité Services-conseils en carbone. Élément central de Solutions ESG (anciennement le groupe Finance durable et Transitions d'entreprises), cette unité proposera des solutions novatrices et sobres en carbone qui s'appuieront sur l'expertise de VMTD en ce qui a trait aux marchés de capitaux et à ses solides relations client. Sous la direction d'Andrew Hall, elle offrira aux clients des solutions complètes pour le marché du carbone, entre autres :

Conseils en crédits de compensation de carbone pour l'acquisition de projets et les investissements;

Accès aux marchés du carbone et à des renseignements stratégiques;

Constitution d'un portefeuille de crédits de compensation de carbone;

Évaluation des risques associés aux actifs et passifs liés au carbone dans le contexte de fusions et d'acquisitions;

Mobilisation de capitaux pour les auteurs de projets et leurs participants financiers.

Outre le carbone, l'équipe Solutions ESG de VMTD continue à étoffer ses capacités, puisqu'elle compte désormais dans ses rangs Bridget Realmuto, qui pilotera la stratégie ESG. Leader très estimée dans le milieu de la recherche ESG, Bridget nous arrive de State Street Associates, où elle était cochef dans ce domaine. Elle a coécrit plusieurs articles sur le financement lié aux enjeux ESG et à la lutte contre les changements climatiques, qui ont été publiés dans de nombreuses revues à comité de lecture comme le Financial Analysts Journal.

« La TD est résolue à accompagner ses clients dans tous les aspects de leur parcours ESG. La création de l'unité Services-conseils en carbone et l'expansion de notre stratégie ESG témoignent de notre détermination à offrir à nos clients des ressources innovantes de premier plan sur le marché », explique Amy West, chef mondiale, Solutions ESG, VMTD.

Depuis plus de 30 ans, la TD est partenaire de Conservation de la nature Canada, et contribue ainsi à protéger les forêts nationales du pays. En 2010, la TD a été la première banque nord-américaine à devenir carboneutre. En 2020, elle est devenue la première banque canadienne à se fixer comme objectif d'atteindre des émissions de gaz à effet de serre nettes nulles pour ses activités d'exploitation et de financement d'ici 2050. Enfin, cette année, elle a établi des objectifs provisoires d'émissions financées dans deux grands secteurs : l'énergie et la production d'électricité.

Voici les réalisations qui témoignent du leadership de la TD au chapitre de la finance durable :

La TD est inscrite à l'indice mondial de durabilité Dow Jones depuis huit années consécutives, et elle occupe le premier rang des banques nord-américaines figurant dans cet indice (2014-2021).

La TD a intégré l'Alliance bancaire Net Zéro convoquée par les Nations Unies, s'engageant ainsi à aligner ses activités de financement sur la cible des émissions nettes nulles d'ici 2050.

La TD est l'un des principaux souscripteurs d'obligations ESG à l'échelle mondiale; elle a notamment participé à la première émission d'obligations vertes du gouvernement du Canada , et à la première émission mondiale d'obligations vertes à financer l'énergie nucléaire (Bruce Power).

, et à la première émission mondiale d'obligations vertes à financer l'énergie nucléaire (Bruce Power). La TD fait partie des membres fondateurs des principes de l'International Capital Market Association (notamment les principes entourant les obligations vertes, sociales, durables et liées au développement durable), et siège activement au comité consultatif de l'association.

VMTD est la seule maison de courtage canadienne à siéger au comité consultatif du registre de métadonnées sur les émissions de carbone d'IHS Markit.

VMTD est un membre actif de l'Association internationale pour l'échange de droits d'émission.

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États‑Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2022, les actifs de la TD totalisaient 1,8 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

