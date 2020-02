Valeurs Mobilières TD élargit son groupe de services bancaires immobiliers aux États-Unis

L'équipe de services-conseils de Kimberlite Group se joint au bureau de Valeurs Mobilières TD à New York

NEW YORK, le 14 févr. 2020 /CNW/ - TD Securities (USA) LLC (« TDS ») a annoncé aujourd'hui que les dirigeants Michael Coster et Joe Nellis ainsi que l'équipe de services-conseils de Kimberlite Group, LLC se sont joints à Valeurs Mobilières TD. Kimberlite est un cabinet stratégique de services-conseils et de mobilisation de capitaux privés en immobilier établi à New York.

« L'ajout de l'équipe de Kimberlite est une occasion intéressante d'accroître nos capacités en Amérique du Nord dans les services bancaires d'investissement immobilier, a affirmé Andrew Phillips, premier directeur général et chef, Immobilier, Valeurs Mobilières TD. Alors que Valeurs Mobilières TD renforce sa présence aux États-Unis, le vaste réseau de Kimberlite ajoutera de la valeur à nos relations existantes en immobilier au sein de Valeurs Mobilières TD et de TD BankMD, America's Most Convenient BankMD. »

Depuis 2007, Kimberlite a offert à ses clients des conseils stratégiques indépendants et une exécution compétente. À cet effet, mentionnons notamment son rôle de représentant de GE Capital dans la vente de 23 milliards de dollars de son portefeuille immobilier à Blackstone Group en 2015, une transaction complexe d'ordre mondial, qui constitue l'une des plus importantes transactions immobilières jamais effectuées.

« L'équipe de Kimberlite est heureuse de se joindre à Valeurs Mobilières TD. Grâce à une stratégie de croissance claire et à nos cultures complémentaires, nous croyons que l'équipe combinée fera progresser de façon importante les activités de services bancaires d'investissement immobilier de Valeurs Mobilières TD en Amérique du Nord, » a déclaré le cofondateur et chef de la direction de Kimberlite, Michael Coster.

L'annonce d'aujourd'hui accélère l'expansion de la présence immobilière de Valeurs Mobilières TD aux États-Unis et sa stratégie de croissance en Amérique du Nord. Elle met également en valeur la plateforme de produits et les capacités de conseil de Valeurs Mobilières TD dans des secteurs spécialisés tels que l'énergie, l'électricité et les services publics, la technologie, les médias et les télécommunications ainsi que l'automobile.

« Nous prenons de l'expansion dans des secteurs pour lesquels nous avons une grande expertise et nous sommes déterminés à faire croître nos activités en dollars américains tout en renforçant davantage notre approche centrée sur le client », a affirmé Glenn Gibson, vice-président du Conseil et chef, Région des États-Unis, Valeurs Mobilières TD.

Dorénavant, l'équipe de Kimberlite exercera ses activités sous la marque Valeurs Mobilières TD.

À propos de Valeurs Mobilières TD

TD Securities (USA) LLC est un courtier en valeurs mobilières aux États-Unis faisant partie du secteur des services bancaires de gros de La Banque Toronto-Dominion (« TD ») (TSX et NYSE : TD), qui exerce ses activités sous la marque Valeurs Mobilières TD. Valeurs Mobilières TD est une banque d'investissement de premier plan. Depuis nos quinze bureaux situés dans de grands centres financiers, nous offrons une gamme complète de produits et services du marché des capitaux aux grandes entreprises, aux gouvernements et aux clients institutionnels partout dans le monde. Nos services comprennent la prise ferme et la distribution de nouvelles émissions, l'offre de conseils avisés et reconnus dans le secteur, l'élargissement de l'accès aux marchés mondiaux et l'offre de solutions intégrées de transactions bancaires.

À propos de Kimberlite

Kimberlite est un cabinet de services-conseils en immobilier spécialisé situé à New York. Kimberlite travaille avec un groupe sélect de clients afin de fournir des conseils et des services aux dirigeants et aux membres du conseil de sociétés publiques, d'entreprises privées, de sociétés de capital-investissement ainsi qu'à des investisseurs institutionnels, en accordant une importance particulière aux engagements en immobilier et aux besoins des institutions financières.

