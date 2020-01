Valeo Pharma signe une entente de licence avec PharMamar pour la commercialisation de Yondelis(MD) au Canada

L'entente renforce la présence de Valeo dans le marché canadien de l'oncologie

Les ventes de YondelisMD commenceront à contribuer aux revenus de Valeo lors du second semestre 2020

MONTRÉAL, le 21 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Valeo Pharma Inc. (CSE: VPH) (la "Société" ou "Valeo"), une société pharmaceutique canadienne spécialisée a annoncé aujourd'hui avoir signé une entente de licence avec PharmaMar pour les droits exclusifs de commercialisation de YondelisMD (Trabectedin), un agent antitumoral novateur d'origine marine, afin d'assurer un approvisionnement ininterrompu de cet important produit au Canada.

Selon les termes de l'entente, Valeo payera un montant initial unique pour la licence à PharmaMar. PharmaMar conservera les droits exclusifs de production et vendra le produit à Valeo pour utilisation commercial.

« Nous sommes heureux d'avoir l'opportunité de prendre en charge la commercialisation de Yondelis MD au Canada. YondelisMD est globalement reconnue comme la norme de soins pour le traitement du sarcome des tissus mous. Nous avons hâte de mobiliser nos ressources et notre expertise afin d'accroitre à son plein potentiel le marché pour YondelisMD », a dit Steve Saviuk, Président et Chef de la direction de Valeo. « YondelisMD est un bon exemple du type de médicament novateur que nous cherchons à ajouter à notre portefeuille de produits en croissance. Comme ce produit est déjà commercialisé au Canada, nous anticipons voir YondelisMD contribuer à nos revenus en croissance au cours des prochains trimestres ».

Commentant l'entente de licence de YondelisMD avec Valeo, José Maria Fernandez, Président de PharmaMar a dit : « Nous sommes heureux de notre association avec Valeo pour YondelisMD pour le marché canadien. Selon nous, l'infrastructure et les capacités internes de Valeo joueront un rôle clé afin de nous aider à maximiser l'accès à ce médicament unique pour le plus grand nombre possible de patients canadiens atteints de sarcomes et cancer des ovaires. Nous nous réjouissons à l'idée de développer un long et mutuellement profitable partenariat avec Valeo ».

YondelisMD est déjà approuvé pour vente au Canada. PharmaMar à préalablement annoncé en août 2019 avoir récupéré les droits de commercialisation de YondelisMD auprès de Janssen Products LLP dans plus de 40 pays, dont le Canada.

À propos de YondelisMD

YondelisMD (Trabectedin) est un agent antitumoral novateur produit synthétiquement et originalement isolé de l'Ecteinascidia turbinata, un type d'ascidie plissée. YondelisMD exerce principalement ses effets anticancéreux en inhibant la transcription active, un type d'expression génique duquel les cellules cancéreuses en prolifération dépendent particulièrement.

À propos de PharmaMar

PharmaMar est une société biopharmaceutique établie à Madrid ciblant l'oncologie et dédiée à la recherche et au développement tirant son inspiration de la mer afin de découvrir des molécules ayant une activité antitumorale. Elle est une société qui cherche des produits novateurs afin de procurer aux professionnels de la santé de nouveaux outils pour le traitement du cancer. Son engagement auprès des patients et envers la recherche en a fait l'un des chefs de file mondial dans la découverte de médicaments antitumeurs d'origine marine.

PharmaMar possède un portefeuille de médicaments candidats et un robuste programme de R et D en oncologie. Elle développe et commercialise YondelisMD en Europe et a d'autres programmes en étapes cliniques en développement pour plusieurs types de cancers solides : lurbinectedin (PM1183), PM184 et PM14. PharmaMar a des filiales en Allemagne, Italie, France, Suisse, Belgique, Autriche et aux États-Unis. PharmaMar possède aussi d'autres sociétés : GENOMICA, une société diagnostic moléculaire; Sylentis, dédié à la recherche d'applications thérapeutiques pour l'inhibitiondes gènes. Pour de plus amples informations à propos de PharmaMar, veuillez nous visiter au www.pharmamar.com.

À propos de Valeo Pharma

Valeo Pharma est une société pharmaceutique spécialisée dédiée à la commercialisation de produits novateurs vendus sous ordonnance au Canada. Ciblant principalement les maladies neurodégénératives, l'oncologie, la santé des femmes et les produits hospitaliers spécialisés, Valeo Pharma possède un portefeuille de produits novateurs en croissance ainsi que l'infrastructure complète afin d'assurer la gestion de ces produits à travers toutes les étapes de la commercialisation. Ayant son siège social à Kirkland au Québec, Valeo possède aussi toutes les capacités internes requises et nécessaires à l'inscription et à la commercialisation de solutions de soins de santé pour les patients canadiens. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web au www.valeopharma.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les objectifs, stratégies et activités d'affaires de Valeo qui impliquent des risques et incertitudes. Ces énoncés sont «prospectifs» parce qu'ils sont basés sur nos attentes actuelles concernant les marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et estimations. Les faits et résultats actuels peuvent différer grandement des faits et résultats anticipés dans ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus touchent nos activités, ou si nos estimations ou hypothèses se révèlent fausses.

