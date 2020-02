Valeo Pharma obtient une recommandation positive pour le remboursement public d'Onstryv(MD) au Québec

MONTRÉAL, le 6 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Valeo Pharma Inc. (CSE: VPH) (la "Société" ou "Valeo"), une société pharmaceutique spécialisée canadienne a annoncé aujourd'hui avoir reçu la notification d'une recommandation positive de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (« INESSS ») au Ministre de la santé pour l'inclusion d'OnstryvMD à la liste des médicaments couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec (« RAMQ »).

« Nous saluons la recommandation de l'INESSS. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les patients québécois souffrant de la maladie de Parkinson », a dit Steve Saviuk, Chef de la direction de Valeo. « Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des patients à travers le Canada. Nous anticipons avec plaisir les prochaines étapes et nous continuerons de travailler avec diligence avec les autorités respectives à travers le pays afin de s'assurer que chaque patient pouvant bénéficier d'OnstryvMD puisse avoir accès à ce traitement innovateur ».

La maladie de Parkinson est une maladie neurologique progressive impliquant la perte de neurones dans le cerveau produisant la dopamine. Bien que les tremblements soient les symptômes les mieux connus, la maladie de Parkinson cause aussi d'autres symptômes incluant le ralentissement des mouvements, la rigidité musculaire, une atteinte à la posture et l'équilibre ainsi que des difficultés d'élocution et d'écriture. Le Canada compte parmi les plus forts taux d'incidence de la maladie de Parkinson par habitant au monde et le nombre de patients devrait continuer de croitre de façon significative au cours des trentes prochaines années tandis que l'age moyen de la population continue d'augmenter.

À propos d'OnstryvMD (safinamide)

Safinamide, connue au Canada sous OnstryvMD et XadagoMD dans le reste du monde, est une nouvelle entité chimique avec un mécanisme d'action unique incluant l'inhibition sélective et réversible des MAO-B. Les études cliniques ont établis son efficacité à contrôler les symptômes moteurs et complications motrices à court terme, maintenant cet effet plus de deux ans. Les résultats provenant d'études contrôllées contre placebo à double-insu et d'une durée de 24 mois suggèrent que le safinamide démontre des effets statistiquement significatifs sur les fluctuations motrices (ON/OFF time) sans augmenter le risque de développer une dyskinésie incomodante. OnstryvMD est une dose quotidienne unique et n'a pas de restriction diététique relié à sa forte sélectivité MAO-B / MAO-A. Zambon a acquis les droits de Newron Pharmaceuticals (www.newron.com) pour le développement et la commercialisation de Xadago mondialement, excluant le Japon et autres principaux territoires asiatiques ou Meiji Seika Pharma possède les droits de développer et commercialiser safinamide. Les droits de commerciliser Xadago aux États-Unis ont été accordés à US WorldMeds par Zambon.

À propos de Valeo Pharma

Valeo Pharma est une société pharmaceutique spécialisée dédiée à la commercialisation de produits novateurs vendus sous ordonnance au Canada. Ciblant principalement les maladies neurodégénératives, l'oncologie et les produits hospitaliers spécialisés, Valeo Pharma possède un portefeuille de produits novateurs en croissance et l'infrastructure complète nécessaire à la gestion efficace de ces produits à travers toutes les étapes de la commercialisation. Ayant son siège social à Kirkland au Québec, Valeo Pharma possède toutes les capacités internes afin de procéder à l'homologation et la commercialisation de solutions de soins de santé pour les patients canadiens. Pour de plus amples informations, veuillez svp consulter le www.valeopharma.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les objectifs, stratégies et activités d'affaires de Valeo qui impliquent des risques et incertitudes. Ces énoncés sont «prospectifs» parce qu'ils sont basés sur nos attentes actuelles concernant les marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et estimations. Les faits et résultats actuels peuvent différer grandement des faits et résultats anticipés dans ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus touchent nos activités, ou si nos estimations ou hypothèses se révèlent fausses. .

