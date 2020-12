Impact du lancement commercial sur les revenus prévu pour le premier semestre de 2021

Prévisions de ventes annuelles maximales de 30 millions $

8 années d'innocuité démontrée dans le marché à l'échelle internationale

Utilisation croissante d'héparine de faible poids moléculaire afin de prévenir les complications découlant du COVID-19

MONTRÉAL, le 9 déc. 2020 /CNW/ - Valeo Pharma Inc. (CSE : VPH) (OTCQB : VPHIF) (FSE : VP2) (la "Société" ou "Valeo"), une société pharmaceutique canadienne a annoncé aujourd'hui avoir reçu un avis de conformité de Santé Canada accordant une autorisation de mise en marché pour RedescaMD et Redesca HPMD, son biosimilaire d'héparine de faible poids moléculaire.

« L'approbation réglementaire de Redesca est un jalon corporatif significatif pour Valeo ainsi qu'une excellente nouvelle pour le système de santé canadien. L'utilisation obligatoire des biosimilaires est en croissance à travers le pays et devrait contribuer à sauver des coûts importants aux systèmes de santé provinciaux », a dit Steve Saviuk, Président et Chef de la direction de Valeo. « Avec plus de 8 années d'innocuité démontrée dans le marché à l'échelle internationale et grâce à une robuste chaîne d'approvisionnement assurant la disponibilité du produit, nous anticipons voir Redesca jouer un rôle clé dans l'atteinte de nos objectifs de croissance ».

« Le marché canadien pour les héparines de faible poids moléculaire dépasse les 200 millions $ annuellement et notre gamme complète de produits et dossier clinique unique seront d'importants facteurs de différenciation afin de rapidement gagner des parts de marché dans chacune des provinces à travers le Canada », a ajouté M. Saviuk.

En plus d'être utilisé principalement pour le traitement et la prévention de la thrombose veineuse profonde et de l'embolie pulmonaire, l'héparine de faible poids moléculaire est maintenant aussi de plus en plus utilisée en tant que première ligne de défense contre le COVID-19. l'Organisation mondiale de la santé a émis des directives concernant l'utilisation prophylactique de l'héparine de faible poids moléculaire afin d'aider à prévenir les complications dans la gestion clinique d'infections respiratoires aigües sévères lorsque l'infection au nouveau coronavirus (COVID-19) est soupçonnée.

Programme de notoriété digitale pour investisseurs

La Société annonce aussi qu'elle a lancé un programme de notoriété digitale pour investisseurs de 12 mois par l'entremise d'Agoracom, une plateforme multidimensionnelle digitale opérée par Agora Internet Services Corp. (« Agora »), afin d'augmenter la disponibilité d'information pour les actionnaires existants et futurs. La Société a accepté de rémunérer Agora 75 000 $ plus taxes pour les services ci-haut mentionnés. Un premier paiement de 15 000 $ a été fait le 7 décembre 2020 et la différence restante sera divisée en montants égaux payable le 27 février 2021, le 27 mai 2021, le 27 août 2021 et le 31 décembre 2021.

Les paiements seront effectués par l'entremise d'émission d'actions ordinaires de la Société avec un nombre d'actions ordinaires à émettre déterminé en utilisant le prix de clôture lors de chacune des dates ci-haut mentionnées. Les actions ordinaires émises à Agora selon cette entente sont sujet à une période de détention obligatoire de 4 mois.

À propos de Redesca

Redesca est une héparine de faible poids moléculaire. Les héparines de faible poids moléculaire sont des médicaments anticoagulants injectables principalement utilisés pour le traitement et la prévention de la thrombose veineuse profonde et de l'embolie pulmonaire. Redesca a plus de 8 années d'innocuité démontrée dans le marché à l'échelle internationale et plus de 150 millions de journées / patients traités en Europe seulement.

À propos de Valeo Pharma

Valeo Pharma est une société pharmaceutique dédiée à la commercialisation de produits novateurs vendus sous ordonnance au Canada ciblant principalement les maladies neurodégénératives, l'oncologie et les produits hospitaliers spécialisés. Ayant son sièges social à Kirkland, Québec, Valeo Pharma possède toutes les capacités internes et infrastructures pour procéder à l'homologation et la commercialisation des produits de son portefeuille en croissance à travers toutes les étapes de la commercialisation. Pour de plus amples informations, veuillez svp consulter le www.valeopharma.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter.

Énoncés prospectifs



Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les objectifs, stratégies et activités d'affaires de Valeo qui impliquent des risques et incertitudes. Ces énoncés sont «prospectifs» parce qu'ils sont basés sur nos attentes actuelles concernant les marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et estimations. Les faits et résultats actuels peuvent différer grandement des faits et résultats anticipés dans ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus touchent nos activités, ou si nos estimations ou hypothèses se révèlent fausses. .

NI LA BOURSE DES VALEURS CANADIENNES OU SES SERVICES DE RÉGLEMENTATION N'ONT RÉVISÉ OU ACCEPTE QUELQUE RESPONSABILITÉ QUE CE SOIT POUR LA PERTINENCE OU L'EXACTITUDE DE CE COMMUNIQUÉ.

