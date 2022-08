Les produits serviront à financer l'acquisition des droits canadiens de 3 médicaments commerciaux en croissance

L'acquisition permet à Valeo d'entrer dans le domaine de l'ophtalmologie et des allergies

Les transactions de licence vont plus que doubler les revenus annuels de Valeo

Procure la flexibilité financière afin d'accélérer la croissance et atteindre la rentabilité.

MONTRÉAL, le 2 août 2022 /CNW Telbec/ - Valeo Pharma inc. (TSX : VPH) (OTCQB : VPHIF) (FSE : VP2) (la « Société » ou « Valeo Pharma »), une société pharmaceutique canadienne en pleine croissance, a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu un prêt à terme garanti non dilutif de 40 millions $ US (la "Facilité") auprès de Sagard Healthcare Partners.

La Facilité est soumise aux conditions d'une convention de crédit. Les points saillants de l'accord sont les suivants :

Prêt à terme garanti de premier rang d'un montant maximal de 40 millions $ US

30 millions $ US entièrement financés à la clôture

10 millions $ US supplémentaires disponibles pour les futures transactions de licence et/ou acquisitions avant le 31 décembre 2023.

Échéance de la Facilité après 5 ans à compter de la clôture

« Nous sommes ravis de pouvoir compter sur le soutien financier d'un groupe d'investisseurs sophistiqués et compétents dans le domaine des sciences de la vie tel que Sagard Healthcare Partners. Leur soutien témoigne de la qualité de nos actifs commerciaux, de la solidité de notre modèle d'affaires et de l'équipe talentueuse que nous avons chez Valeo », a déclaré Steve Saviuk, Chef de la direction. « Ce financement non dilutif nous donne la flexibilité financière pour accélérer notre croissance, franchir les étapes prévues de création de valeur et réaliser nos ambitieux objectifs d'entreprise ».

« Nous sommes ravis de soutenir Valeo alors qu'elle continue de construire un vaste portefeuille de produits commerciaux », a déclaré David MacNaughtan, associé et chef de Sagard Healthcare Partners. « Nous sommes impatients de travailler avec Valeo et faire avancer leur mission de devenir une société pharmaceutique spécialisée canadienne de premier plan et fournir aux professionnels de la santé et aux patients canadiens des solutions thérapeutiques innovantes pour améliorer la qualité de vie ».

La société a l'intention d'utiliser les produits de la facilité pour (i) financer le prix d'achat (y compris les transferts d'inventaire) pour l'acquisition des droits de licence canadiens de Xiidra et Simbrinza de Novartis Canada, (ii) financer le prix d'achat (y compris les transferts d'inventaire) pour l'acquisition des droits de licence canadiens d'Allerject de Kaléo, (iii) financer les futures transactions de licence et/ou acquisitions, et (iv) pour les besoins généraux de l'entreprise.

Reedland Capital Partners, agissant par l'entremise de Weild & Co, membre de FINRA|SIPC, a servi de conseiller financier à Valeo dans le cadre de cette transaction. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.reedland.com.

Webdiffusion et conférence téléphonique pour l'événement spécial

Valeo tiendra une conférence téléphonique pour discuter du financement non dilutif de 40 millions $ US et des transactions de commercialisation et d'approvisionnement des nouveaux produits le mardi 2 août 2022, à 9h30 (HE). Les numéros de téléphone pour accéder à la conférence téléphonique sont le 416-764-8659 et le 1-888-664-6392. Un enregistrement audio de la conférence sera disponible. Les numéros de téléphone pour accéder à l'enregistrement audio sont le 416-764-8677 et le 1-888-390-0541 en utilisant le code d'accès suivant (292407 #).

Une diffusion audio en direct de la conférence téléphonique sera disponible à l'adresse suivante : https://app.webinar.net/2EK7WNaoA0j

À propos de Sagard Healthcare Partners

Sagard Healthcare Partners est une filiale à part entière de Sagard, un gestionnaire d'actifs alternatifs multistratégie s'appuyant sur des équipes d'investissement basées à Montréal, Calgary, Toronto, New York, San Francisco, Paris et en Asie du Sud-Est. Sagard cherche à générer des rendements attrayants en appariant des occasions d'investissement avec des solutions de capital flexibles et en jumelant des entrepreneurs avec des équipes bénéficiant de connaissances sectorielles approfondies. Sagard développe des partenariats à long terme et favorise la croissance de ses investissements par l'entremise d'un réseau mondial unique de compagnies de portefeuille, d'investisseurs, de conseillers et d'autres partenaires stratégiques. Sagard investi dans quatre classes d'actifs : le placement privé, le capital de risque, le crédit privé et les redevances dans le secteur pharmaceutique. Grâce à ses partenaires d'écosystème, Sagard s'engage également dans la gestion de patrimoine privé et la création de nouvelles entreprises.

À propos de Valeo Pharma

Valeo Pharma est une société pharmaceutique dédiée à la commercialisation de produits novateurs vendus sous ordonnance au Canada ciblant principalement les maladies respiratoires, les maladies neurodégénératives, l'oncologie et les produits hospitaliers spécialisés. Ayant son siège social à Kirkland, Québec, Valeo Pharma possède toutes les capacités internes et les infrastructures pour procéder à l'homologation et la commercialisation des produits de son portefeuille en croissance lors de toutes les étapes de la commercialisation. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le www.valeopharma.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les objectifs, stratégies et activités d'affaires de Valeo Pharma qui impliquent des risques et incertitudes, y compris les déclarations concernant l'Offre, le Placement privé concomitant et l'utilisation prévue du produit de ces opérations. Ces énoncés sont « prospectifs » parce qu'ils sont basés sur nos attentes actuelles concernant les marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et estimations. Les faits et résultats actuels peuvent différer grandement des faits et résultats anticipés dans ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus touchent nos activités, ou si nos estimations ou hypothèses se révèlent fausses.

