Valeo Pharma annonce un placement privé sans intermédiaire de 4 millions $ de débentures convertibles

Engagements des initiés excèdent 1 million $ dans le placement privé

MONTRÉAL, le 6 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Valeo Pharma Inc. (CSE: VPH) (la "Société" ou "Valeo"), une société pharmaceutique canadienne spécialisée ciblant les maladies neurodégénératives, l'oncologie, la santé des femmes et les produits hospitaliers spécialisés, est heureuse d'annoncer un placement privé sans intermédiaire de jusqu'à 4 000 débentures convertibles non garanties (les « Débentures ») à un prix de 1 000 $ par Débenture pour des produits bruts d'au plus 4 000 000 $ (le « Placement Privé »).

Les Débentures porteront intérêt à un taux annuel de 12 % avec une date de maturité de 36 mois suivant la date de clôture. Chaque Débenture de 1 000 $ sera convertible à un prix par action catégorie A de la Société (les « Actions Ordinaires ») de 0.40 $ (le « Prix de conversion »), représentant 2 500 Actions Ordinaires.

« Nous sommes heureux de voir nos initiés jouer un rôle clé avec plus de 1 million $ en souscriptions dans notre placement privé. Ceci démontre la confiance envers la Société quant à sa capacité à livrer les catalystes de création de valeur anticipés », a dit Steve Saviuk, Président et Chef de la direction de Valeo. « Cette nouvelle injection en capital renforcera notre bilan et permettra à la Société de poursuivre aggressivement ses activités d'acquisition de produits sous licence et autres initiatives stratégiques et commerciales ».

Les produits nets du Placement Privé serviront à : 1) accroître le portefeuille de produits par l'entremise d'activités d'acquisition de produits sous licence, incluant ceux ayant étéapprouvés par Santé Canada; 2) accroître l'accès aux marchés pour les nouveaux produits; 3) accélérer les activités de dépôts réglementaires des produits faisant présentement partie du portefeuille de la Société; et 4) aux fins générales de la Société.

La clôture du Placement Privé devrait avoir lieu le ou vers le 20 novembre 2019 et est sujette à l'approbation réglementaire incluant celle de la Bourse des Valeurs Canadiennes. La Société pourra payer des frais de démarchage sur la partie du Placement Privé visant les non-initiés, en accord avec la réglementation sur les valeurs mobilières applicable. Tous les titres émis en relation avec le Placement Privé seront sujets à une période de détention statutaire de quatre mois plus une journée à partir de la date d'émission en accord avec la réglementation sur les valeurs mobilières applicable.

L'émission aux initiés de ces débentures convertibles sera considérée comme étant une « opération entre apparenté » tel que définis en vertu de la réglementation 61-101 respectant la protection des détenteurs de titres minoritaires dans des transactions spéciales (« Réglementation 61-101 »). La Société entend se prévaloir des exemptions quant aux exigences de la Réglementation 61-101 en ce qui concerne la participation d'initiés.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis ou dans quelque territoire que ce soit où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur inscription ou admissibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières qui s'y appliquent. Les titres qui y sont offerts n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription.

À propos de Valeo Pharma

Ayant son siège social à Montréal, Québec, Valeo Pharma est une société pharmaceutique spécialisée dédiée à la commercialisation de produits novateurs vendus sous ordonnance au Canada. Ciblant principalement les maladies neurodégénératives, l'oncologie, la santé des femmes et les produits hospitaliers spécialisés, Valeo Pharma possède un portefeuille de produits novateurs en croissance. La Société possède l'infrastrucutre et détient toutes les capacités requises nécessaires à l'avancement de ses produits à travers toutes les étapes d'inscription et de commercialisation. Valeo Pharma a récemment procédé au lancement commercial exclusif de OnstryvMD (comprimés de safinamide) au Canada pour le traitement des patients atteints de la maladie de Parkinson et a conclu une entente de licence pour les droits exclusifs d'inscription, de distribution et de commercialisation d'un biosimilaire d'héparine de faible poids moléculaire au Canada. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web au www.valeopharma.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les objectifs, stratégies et activités d'affaires de Valeo qui impliquent des risques et incertitudes. Ces énoncés sont «prospectifs» parce qu'ils sont basés sur nos attentes actuelles concernant les marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et estimations. Les faits et résultats actuels peuvent différer grandement des faits et résultats anticipés dans ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus touchent nos activités, ou si nos estimations ou hypothèses se révèlent fausses.

