Valeo Pharma annonce ses résultats financiers du troisième trimestre de 2019

Revenus records de 2,6 millions $ au 3 e trimestre de 2019 comparativement à 2,1 millions $ au 3 e trimestre de 2018

Cumul annuel des revenus de 5,4 millions $ comparativement au cumul annuel de 2,6 millions $ pour 2018

Lancement commercial d'Onstryv MD (comprimés de safinamide) couronné de succès pour le traitement de patients atteints de la maladie de Parkinson

Acquisition des droits canadiens d'un biosimilaire d'héparine de faible poids moléculaire ciblant un marché de 200 millions $

Clôture d'un financement public de 3,1 millions $

MONTRÉAL, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Valeo Pharma Inc. (CSE: VPH) (la "Société" ou "Valeo"), une société pharmaceutique canadienne spécialisée ciblant les maladies neurodégénératives, l'oncologie et les produits hospitaliers spécialisés, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 31 juillet 2019.

Faits saillants financiers et d'exploitation du troisième trimestre de 2019

Augmentation des revenus à 2,6 millions $ comparativement à 1,0 million $ pour le trimestre précédent et 2,1 millions $ pour le troisième trimestre de 2018

Perte nette de 0,3 million $ pour le trimestre représentant une amélioration significative comparativement aux trimestres précédents.

Signature en juillet 2019 par la Société d'une entente de licence avec une Société pharmaceutique internationale procurant à Valeo les droits exclusifs d'enregistrement, de distribution et de commercialisation au Canada d'un biosimilaire d'héparine de faible poids moléculaire

d'un biosimilaire d'héparine de faible poids moléculaire Lancement en juillet 2019 d'Onstryv MD (comprimés de safinamide) par la Société pour le traitement des patients canadiens atteints de la maladie de Parkinson. Valeo détient les droits exclusifs pour la commercialisation d'Onstryv MD au Canada en vertu d'une entente de licence signée avec Zambon S.p.A.

(comprimés de safinamide) par la Société pour le traitement des patients canadiens atteints de la maladie de Parkinson. Valeo détient les droits exclusifs pour la commercialisation d'Onstryv au en vertu d'une entente de licence signée avec Zambon S.p.A. Clôture en juillet 2019 d'un placement public négocié d'unités à un prix unitaire de 0,50 $ pour un produit brut total pour la Société d'environ 3,1 millions $. Chaque unité consistait en une action de catégorie A de la Société et un bon de souscription d'action de la Société. Chaque Bon de souscription est exerçable en une Action à un prix par Bon de souscription d'action de 0,60 $ pour une période de 36 mois à partir de la date de clôture. L'Offre a été menée par Mackie Research Capital Corporation en tant que chef de file et teneur de livre unique et incluait Echelon Wealth Partners Inc.

souscription est exerçable en une Action à un prix par Bon de souscription d'action de 0,60 $ pour une période de 36 mois à partir de la date de clôture. L'Offre a été menée par Mackie Research Capital Corporation en tant que chef de file et de livre unique et incluait Echelon Wealth Partners Inc. Début des transaction en juillet 2019 des bons de souscriptions émis dans le cadre du placement d'unités par voie de prospectus et de la conversion de dette sur la Bourse des valeurs canadiennes sous le symbole VPH.WT

« Deux jalons corporatifs significatifs reliés à notre stratégie de croissance ont été atteints avec succès lors du troisième trimestre de 2019. Les premières livraisons d'OnstryvMD ont confirmé l'intérêt démontré en période de pré-lancement que nous avions constaté de la part de tous les différents canaux de distribution tandis que la signature d'une entente exclusive pour un biosimilaire d'héparine nous permettra de cibler avec efficacité une opportunité commercialle significative », a dit Steve Saviuk, Président et Cjhef de la direction de Valeo Pharma Inc. « Nous avons fixé des objectifs de croissance ambitieux pour la société et sommes confiants dans notre capacité de les atteindre selon les attentes. Des produits de qualité tels qu'OnstryvMD et notre biosimilaire d'héparine joueront un rôle clé dans l'atteinte de ces objectifs ».

Au sujet des résultats financiers du troisième trimestre de 2019, Luc Mainville, Vice-président principal et Chef de la direction financière a mentionné, « Tel qu'anticipé, le lancement d'OnstryvMD et autres nouveaux produits ont un impact significatif sur nos revenus et marges. Nos revenus et notre profitabilité continueront à l'avenir de profiter de l'impact de lancement de produit additionnel, en commençant par Ondansetron ODT et Benztropine pour injection lors du dernier trimestre de l'année fiscale en cours ».

États financiers et MD&A

Les états financiers et le rapport de gestion de Valeo Pharma pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 31 juillet 2019 sont disponibles sur SEDAR au www.sedar.com

À propos de Valeo Pharma

Ayant son siège social à Montréal, Québec, Valeo Pharma est une société pharmaceutique spécialisée dédiée à la commercialisation de produits novateurs vendus sous ordonnance au Canada. Ciblant principalement les maladies neurodégénératives, l'oncologie, la santé des femmes et les produits hospitaliers spécialisés, Valeo Pharma possède un portefeuille de produits novateurs en croissance. La Société possède l'infrastrucutre et détient toutes les capacités requises nécessaires à l'avancement de ses produits à travers toutes les étapes d'inscription et de commercialisation. Valeo Pharma a récemment procédé au lancement commercial exclusif de OnstryvMD (comprimés de safinamide) au Canada pour le traitement des patients atteints de la maladie de Parkinson et a conclu une entente de licence pour les droits exclusifs d'inscription, de distribution et de commercialisation d'un biosimilaire d'héparine de faible poids moléculaire au Canada. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web au www.valeopharma.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les objectifs, stratégies et activités d'affaires de Valeo qui impliquent des risques et incertitudes. Ces énoncés sont «prospectifs» parce qu'ils sont basés sur nos attentes actuelles concernant les marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et estimations. Les faits et résultats actuels peuvent différer grandement des faits et résultats anticipés dans ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus touchent nos activités, ou si nos estimations ou hypothèses se révèlent fausses.

NI LA BOURSE DES VALEURS CANADIENNES OU SES SERVICES DE RÉGLEMENTATION N'ONT RÉVISÉ OU ACCEPTE QUELQUE RESPONSABILITÉ QUE CE SOIT POUR LA PERTINENCE OU L'EXACTITUDE DE CE COMMUNIQUÉ.

SOURCE Valeo Pharma inc.

Renseignements: Steve Saviuk, Président et chef de la direction, 514-693-8830, saviuk@valeopharma.com; Luc Mainville, Vice-président principal et Chef de la direction financière, 514-693-8854, mainville@valeopharma.com; Frederic Dumais, Directeur des Communications et relations avec les investisseurs, 514-782-8803, dumais@valeopharma.com

Related Links

http://www.valeopharma.com