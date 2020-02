Valeo Pharma annonce ses résultats financiers de 2019 ainsi que la clôture d'un placement privé de 2,1 millions $

Revenus de 6,6 millions $ pour 2019, en croissance de 50 % comparativement à 2018

Croissance de la marge brute de 68 % en 2019 comparativement à 2018

Lancement réussi d'Onstryv MD pour la maladie de Parkinson

Dépôt d'une soumission de drogue nouvelle pour Redesca, le biosimilaire d'héparine de faible poids moléculaire de Valeo

MONTRÉAL, le 28 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Valeo Pharma Inc. (CSE: VPH) (la "Société" ou "Valeo"), une société pharmaceutique canadienne spécialisée a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 octobre 2019.

« Nous avons atteints d'importants jalons en 2019 avec une augmentation significative de nos revenus et l'ajout de produits clés à notre portefeuille de produits. Suite au lancement d'Onstryv® et de deux produits spécialisés supplémentaires en 2019, nous anticipons voir Yondelis, Redesca et plusieurs autres nouveaux produits spécialisés, affecter favorablement nos revenus et notre profitabilité cette année », a dit Steve Saviuk, Président et Chef de la direction de Valeo Pharma Inc. « Nous maintenons une volonté indéniable d'atteindre la profitabilité durant la seconde moitié de cette année », a ajouté M. Saviuk.

Au sujet des résultats financiers de 2019, Luc Mainville, Vice-président principal et Chef de la direction financière a mentionné, « Nous avons réussi a augmenter de façon significative nos revenus et marges brutes en dépit de l'impacte négatif causé par la pénurie mondiale d'approvisionnement pour le Synacthen au cours de l'année dernière. Excluant l'impacte du Synacthen sur nos résultats, nos revenus et marges brutes provenant de la vente de produits auraient augmentés de 115 % et 204 % respectivement comparativement à l'exercice financier précédant. La croissance anticipée de nos revenus et marges brutes provenant de l'ajout de nouveaux produits à plus forte marge, combinée à un contrôle serré de nos dépenses d'opération nous aideront à produire de meilleurs résultats trimestriels à l'avenir ».

Faits saillants financiers de 2019

Revenus de 6,6 millions $ pour 2019 comparativement à 4,4 millions pour 2018, une hausse de 50 %;

Marge brute de 1,4 million $ pour 2019 comparativement à 0,8 million $ pour 2018, une hausse de 68 %;

Perte nette de 3,6 millions $ pour 2019 comparativement à 2,4 millions $ pour 2018;

Clôture en juillet 2019 d'un placement public négocié d'unités pour un produit brut total pour la Société d'environ 3,1 millions $; et

Clôture en février 2019 d'un placement privé sans intermédiaire de débentures convertibles pour un produit brut total de 1,4 million $.

Faits saillants d'exploitation et des produits pour 2019

Lancement par la Société durant le dernier trimestre de 2019 de Benztropine et d'Ondansetron;

Dépôt d'un dossier réglementaire avant la fin de 2019 auprès de la FDA pour le Sodium Ethacrynate. L'approbation commerciale et les ventes aux États-Unis devraient débuter au premier semestre et second semestre de 2020 respectivement;

Lancement en juillet 2019 d'Onstryv MD (comprimés de safinamide) par la Société pour le traitement des patients canadiens atteints de la maladie de Parkinson. ;

(comprimés de safinamide) par la Société pour le traitement des patients canadiens atteints de la maladie de Parkinson. ; Signature en juillet 2019 par la Société d'une entente de licence pour les droits exclusifs d'enregistrement, de distribution et de commercialisation au Canada de Redesca, un biosimilaire d'héparine de faible poids moléculaire;

de Redesca, un biosimilaire d'héparine de faible poids moléculaire; Obtention durant l'année des droits pour trois (3) nouveaux produits hospitaliers spécialisés; et

Incription en février 2019 des actions de la Société à la Bourse des Valeurs Canadiennes sous le symbole VPH.

Événements subséquents à l'exercice de 2019

Clôture en février 2020 par la Société d'un placement privé sans intermédiaire de débentures convertibles pour des produits bruts totalisant 2,1 million $;

Obtention en février 2020 d'une notification de recommandation positive de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (« INESSS ») au Ministre de la santé pour l'inclusion d'Onstryv MD à la liste des médicaments couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec (« RAMQ »);

à la liste des médicaments couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec (« RAMQ »); Signature en janvier 2020 d'une entente de licence avec PharmaMar pour les droits exclusifs de commercialisation de Yondelis MD (Trabectedin) au Canada ; et

(Trabectedin) au ; et Annonce en novembre 2019 de l'acceptation pour révision par Santé Canada d'une présentation de drogue nouvelle déposée pour un biosimilaire d'héparine de faible poids moléculaire.

États financiers et MD&A

Les états financiers et le rapport de gestion de Valeo Pharma pour les périodes de trois et douze mois terminées le 31 octobre 2019 sont disponibles sur SEDAR au www.sedar.com.

À propos de Valeo Pharma

Ayant son siège social à Montréal, Québec, Valeo Pharma est une société pharmaceutique spécialisée dédiée à la commercialisation de produits novateurs vendus sous ordonnance au Canada. Ciblant principalement les maladies neurodégénératives, l'oncologie, la santé des femmes et les produits hospitaliers spécialisés, Valeo Pharma possède un portefeuille de produits novateurs en croissance. La Société possède l'infrastrucutre et détient toutes les capacités requises nécessaires à l'avancement de ses produits à travers toutes les étapes d'inscription et de commercialisation. Valeo Pharma a récemment procédé au lancement commercial exclusif de OnstryvMD (comprimés de safinamide) au Canada pour le traitement des patients atteints de la maladie de Parkinson et a conclu une entente de licence pour les droits exclusifs d'inscription, de distribution et de commercialisation d'un biosimilaire d'héparine de faible poids moléculaire au Canada. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web au www.valeopharma.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les objectifs, stratégies et activités d'affaires de Valeo qui impliquent des risques et incertitudes. Ces énoncés sont «prospectifs» parce qu'ils sont basés sur nos attentes actuelles concernant les marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et estimations. Les faits et résultats actuels peuvent différer grandement des faits et résultats anticipés dans ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus touchent nos activités, ou si nos estimations ou hypothèses se révèlent fausses.

NI LA BOURSE DES VALEURS CANADIENNES OU SES SERVICES DE RÉGLEMENTATION N'ONT RÉVISÉ OU ACCEPTE QUELQUE RESPONSABILITÉ QUE CE SOIT POUR LA PERTINENCE OU L'EXACTITUDE DE CE COMMUNIQUÉ.

Renseignements: Steve Saviuk, Président et chef de la direction, 514-693-8830, [email protected]; Luc Mainville, Vice-président principal et Chef de la direction financière, 514-693-8854, [email protected]; Frederic Dumais, Directeur des Communications et relations avec les investisseurs, 514-782-8803, [email protected]

