Valeo Pharma annonce le lancement d'Onstryv(MD) (comprimés de safinamide) sur le marché canadien pour le traitement de la maladie de Parkinson

Premier nouveau traitement oral pour la maladie de Parkinson à être approuvé depuis plus d'une décennie

La maladie de Parkinson affecte un nombre croissant de canadiens dont plus de 100 000 à l'heure actuelle

Le marché canadien total des médicaments pour la maladie de Parkinson dépasse les 100 millions $ par année

MONTRÉAL, le 10 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Valeo Pharma Inc. (CSE: VPH) (la "Société" ou "Valeo"), une société canadienne pharmaceutique spécialisée a annoncé aujourd'hui le lancement d'OnstryvMD (comprimés de safinamide) pour le traitement des patients canadiens atteints de la maladie de Parkinson. Valeo détient les droits exclusifs pour la commercialisation d'OnstryvMD au Canada en vertu d'une entente de licence signée avec Zambon S.p.A.

Valeo a préalablement annoncé en date du 15 janvier 2019 l'approbation d'OnstryvMD par Santé Canada en tant que traitement complémentaire au schéma posologique avec lévodopa pour le traitement des manifestations et symptômes de la maladie idiopathique de Parkinson chez les patients éprouvant des épisodes de blocage (« off »).

OnstryvMD est un médicament sur ordonnance maintenant disponible dans les pharmacies à travers le Canada en comprimés de 50mg et 100mg. L'équipe nationale des ventes de Valeo a procédé au lancement d'une campagne de sensibilisation et d'information auprès des médecins, supportée par des activités de marketing et de médias sociaux.

« Le nombre de canadiens affectés par la maladie de Parkinson devrait continuer de croitre par plus de 50 % au cours de la prochaine décennie en raison du vieillissement de la population canadienne », a dit Steve Saviuk, Chef de la direction de Valeo. « OnstryvMD est le premier nouveau traitement oral pour la maladie de Parkinson à être approuvé au Canada depuis plus d'une décennie. Plusieurs patients éprouvent des difficultés symptomatiques progressives avec les traitements présentement disponibles et nous sommes fiers de pouvoir apporter une nouvelle option afin de répondre à ce besoin croissant pour les patients canadiens. Valeo s'est engagée à bâtir et supporter les relations avec les professionnels du secteur de la santé, les patients et autres intervenants afin de faire connaître et assurer l'accès à ce nouveau traitement pour la maladie de Parkinson ».

Selon Roberto Tascione, Chef de la direction de Zambon: « Zambon est dévouée depuis 1906 à procurer aux patients et aux médecins des médicaments novateurs, et ce lancement représente une autre étape vers l'atteinte de notre vision qui consiste à offrir des traitements et soins novateurs afin d'améliorer la qualité de vie des patients. Suite à ce jalon d'importance, le safinamide a été lancé dans 14 pays de l'Union Européene incluant la Suisse, les États-Unis, l'Australie et le Canada et plus récemment approuvé au Brésil et en Colombie ».

La maladie de Parkinson est une maladie neurologique progressive impliquant la perte de neurones dans le cerveau produisant la dopamine. Bien que les tremblements soient les symptômes les mieux connus, la maladie de Parkinson cause aussi d'autres symptômes incluant le ralentissement des mouvements, la rigidité musculaire, l'atteinte à la posture et l'équilibre ainsi que des difficultés d'élocution et d'écriture. Le Canada compte parmi les plus forts taux d'incidence de la maladie de Parkinson par habitant au monde et le nombre de patients devrait continuer d'augmenter de façon significative au cours des trentes prochaines années alors que l'âge moyen de la population continue d'augmenter.

À propos d'OnstryvMD (safinamide)

Le safinamide, connue sous OnstryvMD au Canada et XadagoMD dans le reste du monde, est une nouvelle entité chimique avec un mécanisme d'action unique incluant l'inhibition sélective et réversible des MAO-B. Les études cliniques ont établi son efficacité à contrôler les symptômes moteurs et les complications motrices à court terme, avec la persistance de ses effets sur plus de deux ans. Les résultats provenant d'études contrôlées à double-insu d'une durée de 24 mois suggèrent que le safinamide démontre des effets statistiquement significatifs sur les fluctuations motrices (ON/OFF time) sans augmenter le risque de développer une dyskinésie incommodante.

OnstryvMD à dose quotidienne unique n'a pas de restriction diététique relié à sa forte sélectivité MAO-B / MAO-A. Zambon a acquis les droits de Newron Pharmaceuticals (www.newron.com) pour le développement et la commercialisation de XadagoMD mondialement, excluant le Japon et autres territoires-clés asiatiques là où Meiji Seika Pharma possède les droits de développer et commercialiser le safinamide. Les droits de commerciliser XadagoMD aux États-Unis ont été accordés à US WorldMeds par Zambon.

À propos de Valeo Pharma

Valeo Pharma est une société pharmaceutique spécialisée dédiée à la commercialisation de produits novateurs vendus sous ordonnance au Canada. Ciblant principalement les maladies neurodégénératives, l'oncologie, la santé des femmes et les produits hospitaliers spécialisés, Valeo Pharma possède un portefeuille de produits novateurs en croissance et l'infrastructure complète nécessaire à la gestion efficace de ses produits à travers toutes les étapes de la commercialisation. Ayant son siège social à Kirkland au Québec, Valeo Pharma possède toutes les capacités internes afin de procéder à l'homologation et la commercialisation de solutions de soins de santé pour les patients canadiens. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web au www.valeopharma.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter.

À propos de Zambon

Zambon est une société pharmaceutique et de chimie fine internationale axée sur l'innovation et le développement afin d'améliorer la santé et la qualité vie des patients et de leur entourage. S'appuyant sur son précieux héritage mais fermement tournée vers l'avenir, elle a pour objectif d'améliorer la santé de tous par le développement de médicaments innovants et de qualité. Les produits Zambon sont commercialisés dans 86 pays. La société compte 20 filiales sur trois continents - Europe, Amérique et Asie - et possède des unités de production en Italie, Suisse, France, Chine et Brésil. Aujourd'hui, l'entreprise est fortement axée sur le traitement de maladies rares comme la fibrose kystique et de maladies telles que la maladie de Parkinson. Elle est bien implantée dans trois domaines thérapeutiques : les maladies respiratoires, la douleur et la santé de la femme. Zambon a été fondée en 1906 en Italie et compte aujourd'hui environ 2 700 employés dans le monde entier. Pour plus de détails sur Zambon, veuillez consulter le site web au www.zambon.com.

À propos de Newron Pharmaceuticals

Newron (SIX: NWRN) est une société biopharmaceutique axée sur le développement de thérapies novatrices pour les patients atteints de maladies affectant le système nerveux central et périphérique. Le siège social de la société est situé à Bresso, près de Milan en Italie. XadagoMD (safinamide) a obtenu l'approbation de mise en marché pour le traitement de la maladie de Parkinson dans l'Union Européenne, la Suisse, les États-Unis, l'Australie, le Canada, le Brésil et la Colombie et est commercialisé par Zambon, le partenaire de Newron. US WorldMeds détient les droits de commercialisation pour les États-Unis. Meiji Seika détient les droits pour le développement et la commercialisation du composé pour le Japon et autres territoires-clés asiatiques. En plus de XadagoMD pour la maladie de Parkinson, Newron possède un robuste portefeuille de traitements prometteurs à différentes étapes du développement clinique pour les patients atteints de maladies rares, incluant le sarizotan pour les patients atteints du syndrome de Rett et le ralfinamide pour les patients atteints de douleurs dans des indications rares. Newron développe également Evenamide en tant que premier traitement d'appoint potentiel pour le traitement de patients souffrant de symptômes confirmés de schizophrénie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web au www.newron.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les objectifs, stratégies et activités d'affaires de Valeo qui impliquent des risques et incertitudes. Ces énoncés sont «prospectifs» parce qu'ils sont basés sur nos attentes actuelles concernant les marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et estimations. Les faits et résultats actuels peuvent différer grandement des faits et résultats anticipés dans ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus touchent nos activités, ou si nos estimations ou hypothèses se révèlent fausses.

NI LA BOURSE DES VALEURS CANADIENNES OU SES SERVICES DE RÉGLEMENTATION N'ONT RÉVISÉ OU ACCEPTE QUELQUE RESPONSABILITÉ QUE CE SOIT POUR LA PERTINENCE OU L'EXACTITUDE DE CE COMMUNIQUÉ.

SOURCE Valeo Pharma inc.

Renseignements: Steve Saviuk, Président et chef de la direction, 514-693-8830, saviuk@valeopharma.com; Frederic Dumais, Directeur des Communications et relations avec les investisseurs, 514-782-8803, dumais@valeopharma.com

Related Links

http://www.valeopharma.com