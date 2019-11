Valeo Pharma annonce le dépôt d'une présentation de drogue nouvelle au Canada pour une héparine de faible poids moléculaire

MONTRÉAL, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Valeo Pharma Inc. (CSE: VPH) (la "Société" ou "Valeo"), une société pharmaceutique canadienne spécialisée a annoncé aujourd'hui que la présentation de drogue nouvelle (« PDN ») déposée pour un biosimilaire d'héparine de faible poids moléculaire a été acceptée pour révision par Santé Canada.

Les héparines de faible poids moléculaire sont des médicaments anticoagulants injectables principalement utilisés pour le traitement et la prévention de la thrombose veineuse profonde et de l'embolie pulmonaire. Les ventes totales canadiennes d'héparine de faible poids moléculaire ont dépassé les 200 millions $ en 2018. Il n'existe présentement aucun biosimilaire de l'héparine de faible poids moléculaire ayant obtenu l'approbation réglementaire de Santé Canada.

« Nous sommes heureux d'avoir atteint cet important jalon réglementaire avec Santé Canada nous rapprochant ainsi un peu plus d'une autorisation commerciale. Notre imposant dossier de données cliniques positionne favorablement notre présentation de drogue nouvelle afin de satisfaire les présents critères d'approbation de Santé Canada au niveau des héparines de faible poids moléculaire. En supposant une approbation à l'automne 2020, Valeo anticipe procéder au lancement de l'héparine de faible poids moléculaire lors du premier trimestre de 2021. Nous prévoyons des gains en parts de marché rapide et des ventes potentielles annuelles dépassant les 30 millions $ lors de la troisième année faisant suite au lancement, contribuant ainsi de façon significative à l'atteinte de nos objectifs de croissance », a dit Steve Saviuk, Président et chef de la direction de Valeo Pharma Inc. « En tant que premier nouveau venu positionné à un prix compétitif dans le marché canadien des héparines de faible poids moléculaire depuis plus de 20 ans, et en considérant l'exigence des instances réglementaires provinciales à favoriser de plus en plus l'utilisation des biosimilaires, nous anticipons pouvoir procurer d'importantes économies au système de santé canadien ».

À propos de Valeo Pharma

Valeo Pharma est une société pharmaceutique spécialisée dédiée à la commercialisation de produits novateurs vendus sous ordonnance au Canada. Ciblant principalement les maladies neurodégénératives, l'oncologie, la santé des femmes et les produits hospitaliers spécialisés, Valeo Pharma possède un portefeuille de produits novateurs en croissance ainsi que l'infrastructure complète afin d'assurer la gestion de ces produits à travers toutes les étapes de la commercialisation. Ayant son siège social à Kirkland au Québec, Valeo possède aussi toutes les capacités internes requises et nécessaires à l'inscription et à la commercialisation de solutions de soins de santé pour les patients canadiens. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web au www.valeopharma.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les objectifs, stratégies et activités d'affaires de Valeo qui impliquent des risques et incertitudes. Ces énoncés sont «prospectifs» parce qu'ils sont basés sur nos attentes actuelles concernant les marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et estimations. Les faits et résultats actuels peuvent différer grandement des faits et résultats anticipés dans ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus touchent nos activités, ou si nos estimations ou hypothèses se révèlent fausses.

Renseignements: Steve Saviuk, Président et chef de la direction, 514-693-8830, saviuk@valeopharma.com; Frederic Dumais, Directeur des Communications et relations avec les investisseurs, 514-782-8803, dumais@valeopharma.com

