MONTRÉAL, le 9 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Valeo Pharma inc. (CSE : VPH, OTCQB : VPHIF, FSE : VP2) (la « Société » ou « Valeo Pharma »), une société pharmaceutique canadienne, est heureuse d'annoncer la clôture de son placement privé par prise ferme majoré annoncé préalablement (« l'Émission ») d'un montant total de capital de 15,0 millions de dollars de débentures convertibles non garanties à 12 % ( les « Débentures ») de la Société échéant le 31 décembre 2024 (la « Date d'échéance ») à un prix de 1 000 $ (« le Prix de l'Offre ») par Débenture, par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Desjardins Marchés des Capitaux (le « Preneur ferme principal »), agissant à titre d'unique teneur de livres, et comprenant Industrielle Alliance Gestion privée de patrimoine inc., Leede Jones Gable Inc, Paradigm Capital Inc. et Research Capital Corporation (collectivement, avec le Preneur ferme principal, les « Preneurs fermes »). Valeo Pharma est également heureuse d'annoncer qu'elle a clôturé le placement privé concomitant de 10,0 millions de dollars de débentures convertibles non garanties avec Investissement Québec émises selon les mêmes conditions que celles émises dans le cadre de l'Émission (le « Placement privé concomitant »), se traduisant en un produit brut de l'Émission et du Placement privé concomitant de 25,0 millions de dollars pour la Société.

« Nous avons consolidé au cours des derniers mois notre portefeuille de produits et transformé notre structure organisationnelle. Cette levée de fonds s'inscrit dans notre stratégie de développement et vient soutenir notre forte croissance actuelle, notamment en nous permettant d'accélérer les lancements de nos produits phares », a déclaré Steve Saviuk, Chef de la direction de Valeo Pharma. « Notre objectif est de faire de Valeo Pharma une société pharmaceutique canadienne chef de file dans nos domaines thérapeutiques. Bien que nous exercions nos activités au Canada, notre ambition est quant à elle internationale. Nous avons créé plus de 65 emplois de haut niveau en 2021, et avons élargi et renforcé notre équipe au siège social de Montréal. Nous sommes fiers de pouvoir maintenant compter Investissement Québec parmi nos investisseurs institutionnels stratégiques ».

« En appuyant la découverte et la commercialisation de médicaments novateurs, on se donne les moyens d'améliorer la qualité de vie de nombreux citoyens au Québec et ailleurs dans le monde. Notre gouvernement est fier d'accélérer la croissance, chez nous, d'entreprises dynamiques comme Valeo Pharma, qui poursuivent au quotidien cette importante mission », a soutenu Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

« Notre équipe est fière de contribuer à propulser les entreprises québécoises prometteuses qui, comme Valéo Pharma, se donnent tous les outils pour devenir des chefs de file de leur industrie », affirme Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec. « Ici et à l'international, notre mandat est clair : accompagner et soutenir nos entrepreneurs et dirigeants qui favorisent le développement économique et la croissance des secteurs clés de notre économie. »

La Société a émis un total de 25 000 Débentures portant intérêt au taux de 12 % par année, payable trimestriellement à compter du 31 mars 2022. Au gré des détenteurs, les Débentures peuvent être converties en actions ordinaires de la Société à tout moment et de temps à autre, jusqu'à la Date d'échéance, à un prix de conversion de 1,15 $ par action ordinaire. La Société fera des efforts commercialement raisonnables pour inscrire les Débentures à la cote de la Bourse canadienne des valeurs mobilières (la " CSE ").

La Société entend utiliser les produits nets de l'Émission et du Placement privé concomitant i) afin de soutenir les efforts commerciaux liés aux produits récemment lancés (Redesca™, Enerzair® et Atectura®) ; ii) afin de rembourser à l'échéance, les débentures non convertibles précédemment émises par la Société et venant à échéance le 31 janvier 2022 et le 10 juillet 2022 ; iii) pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise ; et iv) pour soutenir une demande d'inscription à la Bourse du TSX à venir.

Les Débentures et les actions ordinaires pouvant être émises à la conversion de celles-ci seront assujetties à une période de détention légale de quatre mois et un jour suivant le 9 décembre 2021.

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Et grâce à Investissement Québec International, elle accompagne aussi les entreprises québécoises en matière d'exportation tout en assurant la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

Valeo Pharma est une société pharmaceutique dédiée à la commercialisation de produits novateurs vendus sous ordonnance au Canada ciblant principalement les maladies respiratoires, les maladies neurodégénératives, l'oncologie et les produits hospitaliers spécialisés. Ayant son siège social à Kirkland, Québec, Valeo Pharma possède toutes les capacités internes et les infrastructures pour procéder à l'homologation et la commercialisation des produits de son portefeuille en croissance lors de toutes les étapes de la commercialisation. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le www.valeopharma.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter.

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les objectifs, stratégies et activités d'affaires de Valeo Pharma qui impliquent des risques et incertitudes, y compris les déclarations concernant l'Émission, le Placement privé concomitant et l'utilisation prévue du produit de ces opérations. Ces énoncés sont « prospectifs » parce qu'ils sont basés sur nos attentes actuelles concernant les marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et estimations. Les faits et résultats actuels peuvent différer grandement des faits et résultats anticipés dans ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus affectent nos activités, ou si nos estimations ou hypothèses se révèlent fausses.

